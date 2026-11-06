Над 5 000 нови жилища за три месеца: Къде се строи най-много

През третото тримесечие на 2026 г. в България са въведени в експлоатация 1330 жилищни сгради с общо 5325 новопостроени жилища в тях. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Къде се строи най-много

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в София (столица) – 205 сгради с 1893 жилища. Следват Пловдив с 202 сгради и 480 жилища и Варна със 146 сгради и 545 жилища.

НСИ уточнява, че в данните за столицата не е включен районът Панчарево, тъй като районната администрация е отказала да предостави информация.

Къщите водят

Повече от три четвърти от новопостроените жилищни сгради (76,8%) са къщи. Жилищните кооперации са 16,2%.

По вида на конструкцията преобладават стоманобетонните сгради – 73,8%. Тухлените са 23,2%, с друга конструкция са 2,6%, а панелните – едва 0,4%.

С над една трета по-малко разрешени нови жилища за година

Двустайните са най-много

Най-висок е делът на новите жилища с две стаи – 37,8%, следвани от тристайните с 35,6%. Най-малко са жилищата с шест и повече стаи – 4,1%.

Колко са големи новите жилища

Общата полезна площ на новопостроените жилища през тримесечието е 534,8 хил. кв. м, а жилищната площ – 383,2 хил. кв. м. Средно едно ново жилище е с жилищна площ от 72 кв. м.

Най-просторни са новите жилища в областите Силистра – средно 126,9 кв. м, и София област – 117,3 кв. м. Най-малки са в Бургас – средно 52,4 кв. м, и Разград – 57,3 кв. м.

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НСИ припомня, че жилищната площ включва площта на стаите и кухните с площ от 4 и повече квадратни метра. Данните се събират на тримесечие от общинските администрации и обхващат новите жилищни сгради с одобрен приемателен протокол или издадено разрешение за ползване.