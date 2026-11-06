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Прекалено дебел, за да лети: Спасиха хищна птица, затлъстяла след пиршество с домашни пилета

Див мишелов натрупал рекордни килограми, след като се превърнал в постоянен гост на безплатна „шведска маса“ в селски дворове

6 ноември 2026, 10:11
Прекалено дебел, за да лети: Спасиха хищна птица, затлъстяла след пиршество с домашни пилета
Източник: iStock

С пасителен център за диви животни в САЩ се сблъска с необичаен и комичен случай - спасен мишелов ястреб се оказал с напълно здрави крила и кости, че буквално бил „твърде дебел, за да лети“.

Птицата била открита безпомощна на алея пред къща от местен жител, който незабавно я предал на екипа на Southwest Virginia Wildlife Center. При прегледа специалистите търсели традиционните проблеми - счупени кости, травми или отравяне. Оказало се обаче, че птицата няма други здравословни проблеми - с изключение на факта, че тежи малко над 910 грама (близо 1 килограм) - при нормално тегло за този вид между 450 и 700 грама.

„Диагнозата: тя беше твърде дебела, за да лети! Заради дебелия слой мазнини дори не успяхме да усетим гръдната ѝ кост“, шегуват се спасителите във Facebook страницата си.

Тайната на булята: Неспирно хапване и дрямка

Специалистите отбелязват, че за дивите животни е изключително рядко да затлъстеят без човешка намеса. Мистерията обаче бързо била разгадана, след като съсед на открилите птицата стопани споделил, че домашните му пилета започнали да изчезват със страшна сила през последните седмици.

Оказало се, че хищната птица открила лесен източник на храна. Вместо да гоня дива плячка в гората, тя необезпокоявано се прехранила с пилета, след което се отдавала на дълги следобедни дрямки по дърветата наоколо.

„Тази царица е опустошавала безплатния бюфет, яла е до насита, а после е подремвала, докато огладнее отново. След седмици на такъв режим хич не е чудно, че е загубила способността си да се издига във въздуха!“, разказват спасителите.

Поуката: Не хранете дивите животни

Макар историята да звучи забавно за наблюдателите (макар и не за изядените пилета), от центъра припомнят и сериозната страна на проблема. Наднорменото тегло е щяло да доведе до фатален край за птицата, ако тя бе попаднала на хищник, вместо на добър човек, тъй като без възможност за летене е била напълно беззащитна.

Експертите отправят ясен призив към хората: Не хранете дивата природа - нито директно, нито индиректно чрез лесно достъпна домашна храна.

Източник: The Post    
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