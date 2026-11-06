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Убийството, което потресе Рим: Доживотен затвор за американец, убил партньорката си и 11-месечното им бебе

Франсис Кауфман получи и допълнително наказание от три години дневна изолация. Телата на Анастасия Трофимова и малката Андромеда бяха открити в римски парк през юни 2025 г.

Василена Василева Василена Василева

6 ноември 2026, 10:23
Убийството, което потресе Рим: Доживотен затвор за американец, убил партньорката си и 11-месечното им бебе
Източник: iStock Photos

47-годишният американец Франсис Кауфман беше осъден на доживотен затвор в Рим за убийството на своята партньорка Анастасия Трофимова и 11-месечната им дъщеря Андромеда. Към присъдата е добавено и наказание от три години изолация през деня, съобщиха италианската агенция АНСА и "Ройтерс".

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Решението е на Първия съд за тежки престъпления в италианската столица. Престъпленията са извършени през юни 2025 г. в парк „Вила Памфили“, където по-късно бяха открити телата на двете жертви.

Според обвинението Кауфман първо е убил партньорката си, като я е задушил, а няколко часа по-късно е удушил и малката им дъщеря. Той отричаше да е извършил престъпленията.

  • Телата бяха открити в римски парк

Анастасия Трофимова е била рускиня. Телата на майката и детето бяха открити на 7 юни 2025 г. в парк „Вила Памфили“ в Рим. Двете жертви са били без дрехи, а телата им са намерени на разстояние едно от друго.

Източник: AP/БТА

Първоначално разследващите срещнаха трудности при установяването на самоличността им, тъй като у тях не са били открити документи. По-късно стана ясно, че жената е Анастасия Трофимова, а детето е нейната дъщеря Андромеда.

Според информацията, представена по време на процеса, семейството е живеело повече от месец в пределите на парка, като нощувало в импровизирани укрития.

Кауфман, родом от Калифорния, се представял под името Рексал Форд и твърдял, че работи като филмов режисьор или продуцент. Той и Трофимова се запознали в Малта през 2023 г., а по-късно се преместили в Рим.

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  • Полицията е спирала Кауфман преди убийствата

По време на съдебния процес бяха обсъдени и няколко срещи на Кауфман с полицията преди откриването на телата.

Последната е била на 5 юни 2025 г., когато той бил забелязан сам с малката Андромеда и изглеждал видимо пиян. Според прокуратурата по това време майката вече е била мъртва. Обвинението постави въпроса дали детето е можело да бъде спасено, ако полицаите са предприели по-решителни действия.

Прокурорът Антонио Верди разкритикува действията на служителите и заяви пред съда, че евентуална по-навременна намеса е можела да предотврати смъртта на момиченцето. Асоциацията за защита на жените Differenza Donna, която участва в делото като гражданска страна, също поиска да бъдат изяснени евентуални пропуски в механизмите за защита на жената и детето.

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  • Кауфман отричаше вината си

Американецът отричаше да е убил партньорката си и дъщеря си. Защитата му оспорваше доказателствата и твърдеше, че обвинението се основава на косвени улики.

Процесът беше временно прекъснат заради необходимостта от психиатрична експертиза. Специалистите установили, че за определен период Кауфман не е бил в състояние да участва в съдебното производство, поради което му било назначено лечение. На 16 юни 2026 г. съдиите постановили, че състоянието му позволява процесът да продължи, като препоръчали да бъде подложен на медицинско наблюдение.

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След произнасянето на присъдата адвокатът на семейството на Трофимова Марио Анджелели заяви, че решението може да донесе известно облекчение на близките, макар да не може да компенсира загубата им.

„Момиченцето можеше да бъде спасено, а това допълнително увеличава болката“, коментира той.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters    
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