От 5% на 3%? Документът за втората пенсия разпали спор, властта отрича

Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

МФ публикува Бюджет 2027 след като опозицията се оплака, че не го е виждала

„Демократична България“ публикува документ, който според формацията доказва, че правителството е предложило на Европейската комисия да пренасочи част от вноската за втора пенсия към НОИ. Документът е озаглавен „България – бюджет 2027 и вторият пенсионен стълб“ и е с дата 15 октомври 2026 г. Посочено е, че е бележка за председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Кой е изготвил документа и дали е бил официално изпратен до Брюксел, не е потвърдено. Управляващите отричат идеята да е била политическо решение.

„Правителството на лъжата“

Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев публикува документа във Facebook като отговор на премиера Румен Радев, който нарече твърденията на опозицията „несъстоятелни истерии“.

Мирчев обвини управляващите в лъжа за втория пенсионен стълб

„Този документ разкрива съвсем друга картина: предложение за пренасочване на милиарди евро от бъдещите вноски по личните пенсионни партиди към държавното осигуряване и дефакто намаляване на размера на пенсиите“, написа Мирчев. Според него правителството дължи извинение на гражданите, „първо, защото е подготвяло посегателство върху бъдещите им пенсионни спестявания, и второ, защото продължава да отрича“.

ДБ поставя четири въпроса към Радев:

коя институция и кои длъжностни лица са изготвили документа;

одобрен ли е от министъра на финансите или от министър-председателя;

предаден ли е на Урсула фон дер Лайен, на кабинета ѝ или на други представители на ЕК, кога и по какъв канал;

има ли придружаваща кореспонденция, протокол от среща или писмен отговор от ЕК.

Същите въпроси ДБ ще отправи и към Европейската комисия. Формацията очаква в близките дни Брюксел да ѝ предостави пълната комуникация с България, а такава е поискана и от Министерството на финансите.

Според председателя на парламентарната група на ДБ Надежда Йорданова подобна промяна трябва да бъде предмет на широк обществен дебат, а не да се предлага само две седмици преди приемането ѝ. „Питам управляващите къде е общественият дебат и съгласието, защото става дума за нашите пари“, заяви тя.

Какво пише в документа

Документът започва с аргумента, че България работи за излизане от процедурата по свръхдефицит, докато инвестира в общоевропейските транспортни коридори на своя територия. Предложената мярка трябва да освободи между 0,8 и 1 млрд. евро годишно от 2027 г. за тези цели.

Мирчев извади документи за втория пенсионен стълб и обвини кабинета в лъжа

В него се посочва още, че държавната пенсионна система е на дефицит и все повече разчита на бюджета. Причината според текста е ниският дял на вноските, които отиват към нея – прехвърлянето на вноски от първия към втория стълб намалява пенсиите, изплащани от НОИ, и създава дисбаланси в системата.

Предложението: от 5% на 3%

От 1 януари 2027 г. вноската за втория стълб пада от 5% на 3%, а вноската за първия стълб, администриран от НОИ, се увеличава със същите 2 процентни пункта. Общата осигурителна тежест остава непроменена.

Очакваният ефект върху държавния бюджет е 0,8 млрд. евро през 2027 г., 0,9 млрд. евро през 2028 г. и около 1 млрд. евро през 2029 г.

Целта, според документа, не е да бъдат спрени реформите във втория стълб от 2026 г., а да се осигури възможно най-пълна защита на правата на осигурените и да се укрепи вторият стълб.

Аргументите

Документът изброява четири причини за мярката. Първата е рискът от дълголетие – реформата от 2026 г. прехвърля този риск към НОИ, а оттам към държавата, за всички, които преминават в първия стълб. Втората са таксите – влиянието на новоприетите такси върху пенсиите и личните партиди трябва да бъде оценено. Третата са гаранциите – те покриват само брутните вноски при пенсиониране, което дава твърде малка защита. Четвъртата е адекватността на пенсиите – високите вноски във втория стълб значително намаляват пенсиите от НОИ.

Примерът с други държави

В документа се посочва, че няколко държави членки, три от които в еврозоната, са променяли вноските към втория стълб, без да засягат натрупаните спестявания. Дадени са Словакия, Латвия, Румъния и Естония. Например в Словакия вноската е намалена от 9% на 4% през 2013 г. и от 5,5% на 4% от 2024 г., а в Латвия – от 8% на 2% през 2009 г., с прехвърляне на 1 пункт към първия стълб за 2025–2028 г.

В заключение България иска „равно третиране“ с тези държави и подкрепа за мярката, както и „балансирана, основана на факти оценка“ на бюджетния план от ЕК.

Какво казва документът за позицията на ЕК

Мирчев пише, че „от самия документ става ясно, че Европейската комисия е възразила срещу изземването на пенсионни средства“.

В текста на документа се посочва, че еврокомисарят Валдис Домбровскис е изразил притеснения за друга мярка, която е била предвидена за втория стълб – тази, която би позволила предсрочно теглене на средства. Тя е била обсъдена с експертите на Комисията по време на мисията им в София в началото на октомври. Документът казва, че България е преразгледала тази мярка и вместо нея предлага пренасочването на 2 процентни пункта към НОИ, което според авторите отговаря на притесненията на комисаря.

Документът не съдържа отговор на ЕК на самото предложение за намаляване на вноската от 5% на 3%.

Колко точно и за колко години

В спора през последните дни се появиха различни цифри – „половината от вноската“, 2,5 процентни пункта, 3 процентни пункта, 1 млрд. евро и 2,7 млрд. евро.

„Няма да пипаме втория пенсионен стълб“: Проданов отрече планове за пренасочване на вноски към НОИ

Според документа към НОИ се пренасочват 2 от общо 5 процентни пункта от вноската за втория стълб. Годишният ефект за бюджета е между 0,8 и 1 млрд. евро, а за трите години от 2027 до 2029 г. общо е 2,7 млрд. евро.

„Хвърчащ лист хартия, сниман с телефон“

Управляващите отричат. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов от „Прогресивна България“ заяви днес в ефира на NOVA, че идеята не присъства в бюджетния план, изпратен в Брюксел на 15 октомври, нито в официалната кореспонденция с ЕК.

По думите му след изпращането на бюджетния план са разменени няколко писма, като последното е от 2 ноември, подписано от министър Донев. Цялата кореспонденция е публично достъпна на сайта на Европейската комисия, посочи Проданов.

За документа на ДБ той каза, че е видял „някакъв хвърчащ лист хартия, сниман с телефон, който може да бъде възпроизведен по какъвто си искате начин“. „И да е имало такива разговори на експертно ниво, те не са преминали цедката на политическото ръководство. Ако това нещо беше реалност, щеше да го има черно на бяло“, допълни Проданов.

„Работата на експерта във всяко едно министерство е да предлага всякакви идеи. На експертно ниво да се проиграват всякакви сценарии и те да бъдат предлагани на политическото ръководство, което, ако ги припознае, те стават реалност“, обясни той.

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Според Проданов опозицията е трябвало да изчака официалното представяне на бюджета, вместо да отправя твърдения по време на пресконференцията на ПБ за одита на Сметната палата. „Тогава щеше да стане ясно черно на бяло дали има подобни намерения“, каза той и определи обвиненията като опит да се отклони вниманието от изборните резултати и от одита.

Членът на бюджетната комисия Стефан Белчев от ПБ заяви, че „темата е затворена вече“ и вторият стълб няма да бъде пипан. Министерството на финансите определи твърденията на опозицията като дезинформация, а министърът на труда Наталия Ефремова – че разговори за пренасочване на част от вноската към НОИ не се водят.

Премиерът Румен Радев отхвърли обвиненията още вчера, в началото на заседанието на Министерския съвет. „Несъстоятелни са истериите, че правителството ще краде от пенсиите на българските граждани чрез втория пенсионен стълб. Време е някои политици да осъзнаят, че предизборната кампания приключи, а с нея е редно да приключат и манипулациите“, заяви той.

Председателят на „Прогресивна България“ Петър Витанов също отрече, но призна, че са обсъждани различни варианти. „Нямаме такова намерение, защото ще видите в края на седмицата представяне на бюджета. Ние самите също сме обсъждали и други възможности за частните пенсионни фондове. Например намаляването на таксите... Това, че нещо е обсъждано, съвсем не означава, че е взето като решение“, каза Витанов.

„Скандалите вие ги продуцирате сами“

Мирчев отговори на Проданов, че „не става дума за никакви експертни идеи, а за политическа инициатива на най-високо равнище“. „Това, че той като председател на бюджетната комисия не е бил уведомен, е негов сериозен проблем“, написа депутатът.

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ДБ очаква не Проданов, а Радев и финансовият министър Гълъб Донев да потвърдят или отрекат дали са били в комуникация с ЕК по темата, дали са инициирали мярката и дали са получили отрицателно становище от Комисията.

„Даваме още един ден на Радев и Гълъб Донев да кажат истината. Ако откажат да го направят, ще оповестим и всички останали документи по темата“, написа Мирчев.

Какво казват останалите партии

От ГЕРБ-СДС определиха идеята като национализация. „Вчера управляващите се уплашиха от това, което възнамеряваха да направят, защото то има точно една квалификация за това тяхно действие и тя се нарича национализация на средствата на българските граждани от втория стълб“, заяви Теменужка Петкова.

Попитан днес дали ГЕРБ има информация за преговорите на кабинета с ЕК по темата, лидерът на партията Бойко Борисов отговори, че има, но „те си лъжат за всичко“. „Просто те си лъжат, защото имат невероятен медиен комфорт“, заяви той.

От „Продължаваме промяната“ смятат, че Министерството на финансите се опитва да оттегли мярката. „Този 1 милиард, който очакваха да вземат от пенсиите на хората, сега ще трябва да бъде компенсиран от другаде“, каза Радослав Рибарски. Лидерът на партията Асен Василев обяви, че ПП ще призове за протести, ако правителството внесе подобно предложение.

От „Възраждане“ продължават да настояват за премахване на частните пенсионни фондове, но според лидера на партията Костадин Костадинов това не може да стане през бюджета. „За да се случи това нещо, трябва да има реформа в Кодекса за социално осигуряване“, заяви той.

От ДПС не се включиха в дебата.

Какво следва

Министерството на финансите ще представи официално проекта на бюджет за 2027 г. утре, 6 ноември. Тогава ще стане ясно дали в него има промяна във вноските за втория пенсионен стълб.