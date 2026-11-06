Откриха дрон „Шахед“ на плажа край Шабла, подозират, че носи взривоопасен заряд

Д рон с размери 3 на 4 метра е открит на плажа на около 800 метра от фара в Шабла. Районът е отцепен от служители на Министерството на вътрешните работи, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Добрич.

Очаква се на място да пристигнат военнослужещи, които да извършат необходимите действия по установяване на произхода и състоянието на обекта.

По-рано кметът на Шабла Мариян Жечев, цитиран от NOVA, съобщи за открит дрон на плажната ивица пред зенитния полигон „Шабла“. Сигналът за безпилотния летателен апарат е бил подаден от гражданин, който се натъкнал на необичайната находка по време на разходка край морето.

По първоначална информация се предполага, че дронът е бил изхвърлен от морето и може да носи взривоопасен заряд. Върху него има надпис „Шахед“, съобщи още Жечев.

И добави, че за намерения апарат са уведомени военните, като се очаква специализиран екип от сапьори да извърши необходимите действия по обезопасяването му.

Източник: Кметът на Шабла Мариян Жечев/NOVA

Какво представляват дроновете „Шахед“

„Шахед“ е серия ирански безпилотни летателни апарати, сред които най-известни са моделите Shahed-131 и Shahed-136. Те са предназначени за еднократна ударна употреба и често са наричани дронове камикадзе.

За разлика от разузнавателните безпилотни апарати, които могат да се връщат след изпълнение на задачата, тези модели са проектирани да достигат до предварително зададена цел и да се взривяват при удар.

Според данни на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) Shahed-136 може да има обсег между 1000 и 2500 километра и да носи боен товар с тегло приблизително между 20 и 50 килограма. По-малкият Shahed-131 има по-къс обсег и по-малък боен товар.

Иранските дронове придобиха широка известност заради използването им от Русия във войната срещу Украйна. Руската армия използва Shahed-136 под обозначението „Геран-2“, а Shahed-131 е известен като „Геран-1“.

Тези безпилотни апарати се използват за атаки срещу военни обекти, енергийна инфраструктура и други цели. Поради сравнително ниската им цена и възможността да бъдат изстрелвани на големи групи те представляват сериозно предизвикателство за противовъздушната отбрана.