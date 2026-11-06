На второ четене: НС одобри промени в Закона за енергията от възобновяеми източници

Н ародното събрание прие на второ четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. Законопроектът е внесен от Министерския съвет на 10 юли тази година.
В сряда депутатите обсъдиха предложенията, но не стигнаха до гласуването им заради изчерпване на пленарното време.
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С измененията се цели да бъде завършено транспонирането в българското законодателство на Директива (ЕС) 2023/2413 за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници. С нея се изменя и отменя част от предходната европейска нормативна уредба. Крайният срок за транспониране на директивата беше 21 май 2025 г.
Промените са свързани и с междинната цел за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г.
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- Повече възможности за развитие на възобновяемата енергия
Законодателните изменения предвиждат да се ускори сътрудничеството между държавите членки чрез съвместни проекти за насърчаване на възобновяемата енергия.
Допълват се и изискванията за определяне и развитие на зони за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници. Предвижда се местните общности да бъдат насърчавани да участват в енергийни проекти в тези приоритетни зони, посочва вносителят.
Въвежда се и по-дълъг срок на валидност на становищата за присъединяване към електропреносната и електроразпределителните мрежи на производители на електроенергия от вятърна енергия.
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Сред целите на промените е и стимулиране на развитието на децентрализирани системи за производство и съхранение на електроенергия.
Предвиждат се също мерки за насърчаване на производството на топлинна енергия от възобновяеми източници, както и механизъм за издаване и обмен на кредити за електрическа енергия от възобновяеми източници в транспортния сектор.