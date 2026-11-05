1516 евро на месец: Толкова вече струва издръжката на тричленно семейство

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Тричленно семейство с двама работещи родители и едно дете до 14 години вече се нуждае от 1516 евро нетен месечен доход, за да покрие разходите си за живот. За един работещ човек, който живее сам, сумата е 842 евро.

Това показват данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за третото тримесечие на годината. Те бяха представени от Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изследвания и обучение към синдиката.

Издръжката расте, заплатите изостават

За три месеца необходимият доход се е увеличил с 1,7%, а за година – с 6,4% спрямо септември 2025 г. Темпът на тримесечна база се забавя, но на годишна база се ускорява.

В пари това означава, че за година един човек се нуждае от допълнителни 51 евро на месец, а семейството с едно дете – от още 92 евро, за да покрива основните си разходи.

Повече от половината от наетите – 57,7%, се осигуряват на доход, по-нисък от необходимия за издръжка.

Този дял намалява през последните години, но повече от половината работещи все още не достигат прага.

Само за храна и обществено хранене един работещ се нуждае от 333 евро на месец. Според КНСБ се затвърждава неблагоприятната тенденция ръстът на доходите в страната да изостава значително от поскъпването на храните, без разликата да се стопява.

Газът и горивата натискат цените

Основните фактори през последното тримесечие са енергийните източници и горивата, обясни Иванова пред NOVA. „Нарастването на цените на природния газ започна още през септември с близо 34% на годишна база. Сега, от 1 ноември, има ново увеличение, което спрямо януари е с 87%“, посочи тя.

Според анализа на КНСБ за последната година природният газ е поскъпнал с 34,5%, петролът – с 67,9%, а транспортните разходи – със 17,7%.

По думите ѝ по-скъпите ток, газ и петрол вдигат транспортните и производствените разходи на фирмите, а те в крайна сметка се отразяват в цените за потребителите. Затова КНСБ очаква тези фактори да продължат да действат.

Данните на синдиката идват на фона на поскъпването на природния газ с малко над 32% от 1 ноември и уверенията на премиера, че цените на тока и парното за домакинствата няма да се повишават.

Към тях се добавят по-високите цени на тока за домакинствата и на парното от 1 юли, поскъпването на образователните услуги и учебните пособия, както и на лекарските услуги и лекарствата. Иванова призова регулаторните органи да засилят контрола върху цените.

Храните – с по-бавен ръст

За година хранителните стоки са поскъпнали с 5,3%. През последното тримесечие обаче ръстът при тях се задържа.

„Ако миналата година хранителните стоки бяха основният фактор за общото нарастване на цените, то сега има обратна тенденция“, каза Иванова. Според нея основната причина е активната дейност на регулаторните органи за ограничаване на необоснованото поскъпване през последните месеци.

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Какво иска КНСБ

Синдикатът настоява за минимум 10% средногодишен ръст на заплатите в проектобюджета за 2027 г. – както в публичния сектор, така и в реалната икономика.

КНСБ иска и промяна в схемата за компенсиране на бизнеса заради скъпия ток, така че помощта да се изплаща всеки месец, а не след една година. От синдиката предупреждават, че заради поскъпването на природния газ фирмите ще бъдат принудени да включат по-високите енергийни разходи в крайните цени на продуктите си, което може да доведе до нов инфлационен натиск.