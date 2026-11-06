Русия удари кораб край Одеса, твърди, че е превозвал военни товари

Р уските въоръжени сили са поразили товарен кораб в пристанището на украинския черноморски град Одеса. Това съобщи Министерството на отбраната на Русия в приложението Telegram, предаде ТАСС, цитирана от Reuters.

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Според руското военно ведомство плавателният съд е доставял на Украйна товари с двойно предназначение, които могат да бъдат използвани както за граждански, така и за военни нужди.

„В пристанището на Одеса е поразен товарен кораб, доставящ на Украйна товари с двойно предназначение“, се казва в съобщението на руското министерство.

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Българската общност в Одеска област

В украинската Одеска област живеят над 150 000 етнически българи. Според последното официално преброяване в Украйна българската общност е третата по численост в страната.

В самия град Одеса българите са между 50 000 и 60 000 души. Най-големите компактни общности са съсредоточени в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

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Русия съобщи и за удар по енергиен обект в Киевска област

Руското Министерство на отбраната обяви също, че през нощта е нанесен удар по обект за съхранение на електроенергия в Киевска област. Според ведомството той е снабдявал с електричество обекти от украинския военно-промишлен комплекс.

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„В резултат на ударите в Киевска област, в населеното място Бяла църква е поразен акумулаторен парк за съхранение на електроенергия, който е снабдявал обекти от военно-промишления комплекс на Украйна“, се посочва в руската военна сводка, цитирана от ТАСС.

Руското министерство не предоставя допълнителни подробности за нанесените щети и последиците от ударите.