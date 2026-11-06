Парното може да поскъпне с до 40%

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Цената на топлоенергията може да се повиши с 30–40% заради поскъпването на природния газ. Това прогнозира енергийният експерт Виктор Минчев в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Според него запазването на сегашните цени на парното може да бъде само временно, тъй като пазарният натиск е твърде голям. „Пазарният натиск е голям и не може постоянно да бъде туширан с подобни мерки“, заяви Минчев.

Газът ще удари цялата икономика

По думите на експерта увеличението на цената на природния газ с 32% неизбежно ще се отрази на разходите на бизнеса и в крайна сметка ще засегне цялата икономика.

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Минчев допуска нова корекция на регулираните цени на газа и електроенергията още в началото на следващата година.

Без зимни български зеленчуци?

Последиците от поскъпването вече се усещат в оранжерийното производство. Председателят на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция Марин Генуров предупреди, че високите цени на енергоносителите поставят под въпрос зимното производство на български зеленчуци.

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По думите му природният газ за оранжериите вече струва 82 евро за мегаватчас при 31 евро за същия период на миналата година. Слънчогледовите пелети също са поскъпнали значително – от 90 на 200 евро, или със 120%.

„При тези цени на енергоносителите смятаме, че почти няма да има зимна култура“, заяви Генуров. „Прогнозирам, че тази зима няма да има български зеленчуци.“

Той подчерта, че производителите нямат достъп до механизъм за енергийно подпомагане, и предупреди, че отказът от зимно производство ще увеличи зависимостта от внос.

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Сметката ще стигне до потребителите

Според двамата експерти поскъпването на енергията ще се отрази както на бизнеса, така и на крайните потребители. Липсата на предвидимост допълнително затруднява планирането на производството, посочват те.