Свят

Мъск обяви: Tesla спира Cybertruck, за да произвежда роботаксита

6 ноември 2026, 12:36
Мъск обяви: Tesla спира Cybertruck, за да произвежда роботаксита
Tesla Cybertruck   
Източник: Tesla

Г лавният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск обяви, че производителят на електрически автомобили ще прекрати производството на Cybertruck в гигафабриката си в Тексас през следващата година. Целта е да се освободи капацитет за разширено производство на роботаксито Cybercab - ход, който сигнализира за голяма промяна, след като електрическият пикап на компанията се бореше със слабо търсене и проблеми с качеството.

Източник: Getty Images

Ключови факти

В публикация в социалната мрежа X рано в петък Мъск написа, че Tesla ще „прекрати производството на Cybertruck в Gigafactory Texas около средата на следващата година, за да освободи място за увеличено производство на Cybercab“.

Източник: Tesla

Най-богатият човек в света не уточни дали производството на Cybertruck ще бъде спряно напълно, тъй като заводът на Tesla в Тексас е единственият, който в момента произвежда електрическия пикап.

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По-късно Мъск сподели публикация в X от водещия инженер на Cybertruck Уес Морил, който нарече електрическия пикап „невероятна платформа за технологично развитие“ и заяви, че той „продължава да живее чрез Cybercab“.

Cybertruck беше представен за първи път през 2019 г. и влезе в продажба през 2023 г.

Cybercab бе показан за първи път през 2024 г. като двуместно автономно превозно средство без волан и педали. Tesla вече започна да предлага платени пътувания с роботаксита в части от Остин, Тексас, през септември тази година.

Източник: Tesla

По време на последната конференция за финансовите резултати на Tesla миналия месец, вицепрезидентът по автомобилно инженерство Ларс Морави заяви, че целта е автономните таксита да бъдат достъпни за закупуване от клиенти до края на 2026 г. Мъск обаче отбеляза, че по-голямата част от Cybercabs ще останат собственост на Tesla и ще оперират в рамките на тяхната собствена флота от роботаксита.

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Какво знаем за продажбите на Cybertruck?

На събранието на акционерите на Tesla през май 2023 г. Мъск прогнозира, че компанията ще може да продава между 250 000 и 500 000 пикапа годишно след пълното увеличаване на капацитета. Продажбите на модела в САЩ обаче спаднаха рязко от 38 965 бройки през 2024 г. до едва 20 237 през 2025 г., според оценки на Kelley Blue Book (Cox Automotive).

Източник: Tesla

Отрицателната тенденция се запазва и тази година. Последните данни на Kelley Blue Book показват едва 11 586 продадени Cybertruck-а в САЩ за първите девет месеца на 2026 г., което е спад с 28% спрямо същия период на миналата година.

В отчета на Tesla за третото тримесечие липсва конкретна разбивка за доставките на Cybertruck, тъй като моделът е групиран в категорията „Други модели“ (включваща всички превозни средства извън Model 3 и Model Y). Доставките в тази категория обаче са спаднали с 48% за тримесечието до едва 8295 автомобила. В актуализацията се отбелязва, че инсталираният производствен капацитет в завода в Тексас е за над 125 000 Cybertruck-а годишно.

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Реакция на пазара

Акциите на Tesla се повишиха с 2,74% до 353,12 долара по време на предварителната търговия в петък сутринта, след като в четвъртък паднаха с 10,77% в рамките на общия спад на пазара.

Контекст

Tesla представи футуристичния дизайн на Cybertruck от неръждаема стомана през 2019 г., като обеща началната му цена да бъде 39 900 долара през 2021 г. След поредица от отлагания доставките започнаха едва в края на ноември 2023 г., а стартовата цена скочи до 60 990 долара.

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От пускането си на пазара пикапът беше съпътстван от дефекти и изтегляния. През 2024 г. той беше сервизно изтеглен заради педал на газта, който може да се заклещи и да предизвика неволно ускорение. Миналата година Tesla изтегли над 46 000 бройки заради опасност от отделяне на външните панели от неръждаема стомана по време на движение. През април тази година други 173 Cybertruck-а бяха сервизно върнати поради дефекти в спирачните дискове, водещи до риск от откачане на шпилките на колелата.

Източник: Forbes    
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