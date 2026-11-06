Технологии

Спука ли се AI балонът? ИТ индустрията губи $2 трилиона

Поражението на републиканците на междинните избори в САЩ и по-твърдата позиция на повечето новоизбрани демократи срещу центровете за данни доведе до огромен срив на акциите на технологичните гиганти, като само най-големите 7 загубиха $1 трилион

Мартин Дешев Мартин Дешев

6 ноември 2026, 10:29
Спука ли се AI балонът? ИТ индустрията губи $2 трилиона
Източник: iStock/GettyImages

Ф инансовите пазари имат дълга и богата история на отношение към технологичните революции, наподобяващо увеселително влакче, с резки колебания между необуздана еуфория и внезапна паника. Тази волатилност се завърна с огромна сила след междинните избори в САЩ.

Както CNBC и Bloomberg съобщиха, американският фондов пазар, воден от рязка и болезнена корекция при технологичния индекс Nasdaq и водещите компании в сектора на полупроводниците, претърпя един от най-тежките си периоди от години насам. Докато акциите на големите производители на чипове се сриваха с двуцифрени стойности, а пазарните индекси губеха трилиони долари от своята стойност, позната тревога обхвана борсите по целия свят: дали т.нар. AI балон най-накрая се е спукал?

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Индексът Nasdaq Composite се срина с 5,52%, докато S&P 500 отчете спад от 4,36%. Индексът Philadelphia Semiconductor се понижи с повече от 12%, отбелязвайки втория си най-лош дневен резултат в историята. Акциите на Nvidia поевтиняха с над 9%, а при редица други големи производители на чипове, сред които AMD, Micron и Marvell. спадът беше още по-значителен. Като цяло, разпродажбата изтри трилиони долари от пазарната стойност на водещите технологични компании - общо загубата е над 2 трилиона долара, а само седемте най-големи компании са загубили около половината от това.

Резултатите от изборите дават възможно обяснение за част от внезапния песимизъм. Демократите водеха кампания за забавяне на бързото разрастване на инфраструктурата за изкуствен интелект, повдигайки опасения относно потреблението на електроенергия, на вода, въздействието върху околната среда и ефектите на центровете за данни върху местните общности. Техните победи биха могли да доведат до по-строги регулации, строителни ограничения и по-засилен контрол върху новите проекти. Това потенциално би забавило разширяването на инфраструктурата, от която в момента зависи голяма част от индустрията за изкуствен интелект.

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Политиката обаче може да е само част от проблема. Инвеститорите все повече се питат дали огромните суми, влагани в разработването на изкуствен интелект, ще генерират достатъчна възвръщаемост. Технологичните компании инвестират стотици милиарди долари в центрове за данни, специализирани процесори и поддържаща инфраструктура. И макар търсенето на AI услуги да продължава да расте, финансовите ползи остават несигурни, особено когато разходите за инфраструктура се покачват толкова бързо.

Все пак би било прекомерно да се обяви, че балонът около изкуствения интелект официално се е спукал. Самата технология не е станала по-малко полезна, а търсенето на изчислителна инфраструктура остава значително. Спадовете може също така да отразяват прибиране на печалби, пренаситени инвестиционни позиции, както и автоматизирана търговия, която засилва и без това негативната пазарна реакция. 

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Истинското „спукване на балон“ предполага, че базовата технология е фундаментално погрешна или икономически безполезна, подобно на краха по време на „дот-ком“ ерата, когато потребителското търсене се изпарява напълно. В сектора на изкуствения интелект не се случва това. Структурното търсене на автоматизирани изчислителни ресурси, интегриране на работни процеси в предприятията и машинен интелект остава огромно и напълно реално. Компаниите не се отказват от AI. Напротив, те са изправени пред необходимостта да се справят с огромните капиталови разходи, нужни за поддържането му.

Трябва да се вземе предвид и политическият елемент. Изборните резултати могат да създадат значителна несигурност, но предизборните обещания не се превръщат автоматично в законодателство или в отмяна на инфраструктурни проекти. Индустрията ще има време да се адаптира, да води преговори с местните общности и евентуално да коригира плановете си за разрастване.

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През последните три години Уолстрийт слагаше в цените на активите сценарий на „утопия без пречки“ – свят, в който капиталът е евтин, енергията е неизчерпаема, а всяко запитване към изкуствен интелект води до незабавна монетизация. Когато политическите пречки и рязко растящите разходи за хардуер разбиха тази илюзия, настъпи паника. Тя доведе до безразборни разпродажби, които повлякоха надолу дори онези инфраструктурни компании, които са стабилни от фундаментална гледна точка.

През следващите седмици пазарът вероятно ще се стабилизира, тъй като разумът ще надделее, а фундаменталните показатели за печалбите ще бъдат преоценени. И все пак, нещата няма просто да се върнат към нормалното по начина, по който мнозина инвеститори се надяват.

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Ерата на безконтролното и безпрепятствено влагане на капитали в сферата на изкуствения интелект сякаш приключи. Силициевата долина навлезе в своята зряла фаза. Това е етап, в който обещанията трябва да бъдат подкрепени от измерими парични потоци, а дори най-революционните технологии в света трябва да се съобразяват с тежестта на икономическата реалност.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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