Училищен автобус катастрофира във Франция, задействана е мащабна спасителна операция

У чилищен автобус се е катастрофирал в Източна Франция, като се съобщава за „няколко пострадали“, съобщи министърът на образованието на страната.

Инцидентът е станал в петък сутринта, според министъра на образованието Едуар Жефре и местните власти.

Министърът на транспорта Филип Табаро заяви, че пътува към мястото на инцидента.

Според префекта и държавните служби в департамент Ен, инцидентът е свързан с междуградска автобусна линия в района на Лан.

„Няколко души са ранени“, се казва в изявление в X.

„Префектът активира департаментния оперативен център (COD) за координиране на отговора на различните агенции за управление на кризи. Спешните служби и правоохранителните органи са на място. Местните кметове също съдействат в спасителната операция“, става още ясно от изявлението.

От обществеността е поискано да избягва района, като са въведени обходни маршрути за движението.