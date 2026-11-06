Демерджиев с тревожни данни за фентанила: Иззетите количества скочиха 10 пъти

О коло 18 килограма вещества със съдържание на фентанил са иззети от МВР в страната по предварителни данни към септември 2026 г. Количеството е два пъти и половина по-голямо в сравнение с цялата 2025 г. и десет пъти над отчетеното през 2024 г. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол.

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Той отговори на въпрос на депутата Ангел Георгиев от „Възраждане“ относно разпространението на фентанил в България и твърдението, че Пловдив е на първо място в Европа по употреба на веществото според изследване.

Анализът на данните за периода от 1 май до 30 септември 2026 г. показва близо 2% увеличение на проведените полицейски операции по линия на наркотиците спрямо същия период на миналата година. Броят на задържаните е нараснал със 17,7% – от 4049 души през 2025 г. до 4765 души през тази година.

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Министърът припомни и акцията в София, при която беше разкрита фабрика за производство на фентанил и бяха иззети големи количества от веществото.

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По отношение на Пловдив Демерджиев посочи, че през тази година са проведени 186 полицейски операции срещу разпространението на наркотици при 130 за цялата 2025 г. Това представлява увеличение с 43,1%.

Иззетите вещества със съдържание на фентанил в града са с 60,7% повече спрямо цялата минала година.

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„По никакъв начин не можем да твърдим, че Пловдив е на първо място в Европа по употреба на фентанил. Категорично заявявам, че градът не е оставен без необходимото полицейско внимание и противодействие срещу разпространението на наркотици“, посочи министърът.

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Той добави, че на институционално ниво се работи по превенцията, оказването на помощ на хората с наркотична зависимост и осигуряването на редовни доставки и разпространение на препарата, използван като антидот при употреба на фентанил.