Одобриха над 360 000 домакинства за целева помощ за отопление

Над 360 000 нуждаещи се хора и семейства вече са одобрени за целева помощ за отопление за зимния сезон 2026/2027 г., съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Общият размер на изплатените до момента средства надхвърля 44 млн. евро.

Около 16 000 заявления все още се обработват. Приемът на документи приключи на 2 ноември.

За сравнение, през миналия зимен сезон целева помощ за отопление са получили 337 945 домакинства.

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Колко пари и кога

Тази година помощта е 321,95 евро за целия сезон – от 1 ноември 2026 г. до 31 март 2027 г. Това е с близо 11 евро повече спрямо миналата година.

Средствата се изплащат на два транша:

Първи транш – 128,78 евро. Той покрива ноември и декември и се превежда не по-късно от края на месеца, следващ месеца, в който е издадена заповедта за отпускане на помощта.

Той покрива ноември и декември и се превежда не по-късно от края на месеца, следващ месеца, в който е издадена заповедта за отпускане на помощта. Втори транш – 193,17 евро. Той е за януари, февруари и март 2027 г. и ще бъде изплатен до 31 януари догодина.

Най-уязвимите получиха всичко наведнъж

За най-уязвимите домакинства – тези без никакви доходи – помощта беше изплатена еднократно в пълен размер с решение на Министерския съвет. Целта е да им бъде осигурена навременна финансова подкрепа за настоящия отоплителен сезон, посочват от МТСП.

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Кой има право

Целева помощ за отопление получават хората и семействата, чийто средномесечен доход за шестте месеца преди подаването на заявлението е по-нисък или равен на индивидуално определения диференциран доход за отопление.

Плюс 50 евро „инфлационен чек“

Подпомогнатите през този отоплителен сезон попадат и сред целевите групи по програмата на МТСП „Инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти“.

Помощта по нея е еднократна, в размер на 50 евро. Тя се изплаща служебно от Агенцията за социално подпомагане и не е необходимо да се кандидатства за нея.