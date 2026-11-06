КНСБ: Покупателната способност намалява, инфлацията изпреварва доходите

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Покупателната способност на българите реално намалява, тъй като цените на храните растат ускорено, а доходите се увеличават по-бавно. Това заяви директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ Виолета Иванова в предаването „Здравей, България“ по NOVA.

„Работната заплата в обществения сектор към второто тримесечие е нараснала с 4,8%, но през този период имаме инфлация 5,1%“, посочи тя.

Германия срещу България: 33 към 10

Според Иванова с една минимална работна заплата в Германия може да се купи малката потребителска кошница 33 пъти, докато в България – едва 10 пъти. „Разликите са много големи и се измерват в пъти“, коментира тя.

До половината от доходите – за храна

Средно около 30% от доходите на българите отиват само за храна, а при хората с ниски доходи този дял достига около 50%, посочи експертът на КНСБ.

Храната вече изяжда 30% от доходите ни

Тя отчете и ръст от 2,5% при цените на нехранителните стоки за последното тримесечие. По думите ѝ ускореното поскъпване е свързано с увеличението на цените на електроенергията, топлоенергията и горивата.

Газът поскъпва, а помощ няма

Иванова предупреди, че с поскъпването на природния газ от 1 ноември ще се увеличат и разходите за отопление.

Домакинствата в България, които се отопляват на природен газ, са около 10%, но те не са включени в целевите помощи за отопление, посочи тя. Макар да са сравнително малко, за тях също трябва да бъдат предвидени помощи, настоява синдикалният експерт.

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Инфлацията ще се ускори

Според Иванова инфлацията до края на годината може да достигне около 7%. „Следващата година също ще има инфлация, тя се ускорява. Увеличението с 5% на работната заплата съвсем не е достатъчно“, каза тя.