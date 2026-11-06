Петролът отново докосна 100 долара, но седмицата вероятно ще приключи с срив от 12%

Сортът Брент за кратко надхвърли 100 долара за барел в сутрешната азиатска търговия в петък, след като цените на петрола се повишиха за втори пореден ден заради опасенията за доставките от Близкия изток, съобщава Ройтерс. Въпреки възстановяването суровината остава на път към рязък седмичен спад от около 12%.

Фючърсите на Брент с доставка през януари поскъпнаха с 1,32 долара, или 1,34%, до 99,61 долара за барел към 09:00 ч. българско време. Американският лек суров петрол (WTI) добави 90 цента, или 0,99%, до 91,42 долара за барел.

Изборите в САЩ свалиха цените

Котировките се сринаха в началото на седмицата заради очакванията, че междинните избори в САЩ могат да доведат до деескалация на войната на САЩ и Израел с Иран, която вече е в деветия си месец.

На изборите във вторник демократите отнеха от републиканците на президента Доналд Тръмп контрола и над Сената, и над Камарата на представителите. Само в сряда петролът поевтиня с около 8% до двумесечни минимуми.

Така Брент се насочва към седмично понижение от около 12% след изтичането на декемврийския контракт на 30 октомври. При WTI очакваният седмичен спад е 12,1%.

Танкерите в Ормузкия проток върнаха страха

Последвалите атаки срещу танкери в Персийския залив и Ормузкия проток в сряда и четвъртък обаче подновиха опасенията за доставките и подкрепиха цените. Протокът е основният морски маршрут за износа на петрол от Близкия изток.

Иран съобщи в четвъртък за нападения срещу още три танкера в Ормузкия проток. Данни на британската служба за морски търговски операции (UKMTO) показват, че атаките срещу кораби, превозващи петрол, продължават с темп, близък до рекордния.

„Техническо възстановяване“

Главният анализатор на KCM Тим Уотърър определи петъчното поскъпване като „техническо възстановяване“ след разпродажбата, последвала изборите. Според него в основата му е осъзнаването, че проблемът не е изчезнал и победата на демократите не е спряла атаките в Ормузкия проток.

„Докато не се очертае надежден път към по-безопасен и по-евтин транзит през Персийския залив, петролът вероятно ще продължи да намира подкрепа при понижения и ще бъде податлив на резки колебания при всяка новина за ескалация“, заяви Уотърър.