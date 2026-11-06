Бомбени заплахи, изтребители и паника: Каква е целта на фалшивите сигнали срещу полети в Европа

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Ф алшивите бомбени заплахи срещу самолети в Европа са част от хибридни атаки, чиято цел е да изтощават ресурсите на държавите, да създават напрежение и да проверяват реакцията на службите за сигурност. Това коментираха пред NOVA експертът по киберсигурност Любомир Тулев и експертът по национална сигурност и антитероризъм полк. Асен Пейчев.

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Вълна от бомбени заплахи засегна 27 полета в Европа в четвъртък. Три от самолетите са били насочени към България. Два са кацнали на летище София, а третият - на летище Пловдив. Заради сигналите във въздуха бяха вдигнати и изтребители МиГ-29 от авиобаза „Граф Игнатиево“.

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„Това не е въпрос от сферата на киберсигурността в типичния смисъл. Говорим за терористични заплахи, бомбени заплахи, които са изпратени посредством имейл“, обясни Любомир Тулев.

По думите му подобни случаи не са изолирани, а през последните седмици са регистрирани и в други европейски държави.

Експертът обърна внимание на асиметричния характер на тези действия. Изпращането на заплашително съобщение практически не изисква финансови ресурси, докато реакцията на институциите налага значителни разходи и координация между различни служби.

Според Тулев е необходим общоевропейски подход за противодействие, тъй като проблемът не засяга само България. Сред възможните мерки е задълбочен анализ на изпратените имейли, който да помогне за установяването на повтарящи се модели и връзки между отделните сигнали.

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„Целта е изтощаване на ресурсите, създаване на паника и тревога“

Полковник Асен Пейчев припомни, че Конвенцията от Монреал от 1971 г. определя правните рамки за преследване на извършителите на подобни престъпления.

Според него хибридните атаки поставят на сериозно изпитание системите за национална сигурност в Европа.

„Целта е изтощаване на ресурсите, създаване на паника и тревога“, заяви Пейчев.

Той определи ефекта от подобни сигнали като форма на въздушен тероризъм. Дори когато заплахата се окаже фалшива, последствията са сериозни - отклоняване на самолети, вдигане на изтребители, проверки от специализираните служби и напрежение сред пътниците и техните близки.

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Организация с връзки с Русия е поела отговорност

Пейчев коментира и появилата се информация за организация, наричаща себе си „Бойците на мъжката държава“, която е поела отговорност за заплахите.

По думите му групировката е известна от 2021-2022 г. и има връзки с Русия. Експертът изрази мнение, че зад подобни хибридни действия може да стоят държави, заинтересовани от дестабилизацията на Европа, като посочи Русия и Иран.

Той обаче подчерта, че категоричното установяване на извършителите изисква доказателства.

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Рискът от „умора от фалшиви сигнали“

Двамата експерти коментираха и опасността от привикване към постоянните предупреждения за бомби. Това явление е известно като „умора от фалшиви положителни сигнали“.

При чести предупреждения, които впоследствие се оказват неоснователни, служителите по сигурността могат постепенно да станат по-малко чувствителни към тях. Така съществува риск реална заплаха да не получи необходимото внимание и реакция.