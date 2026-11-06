Нова следа в убийството на Илиян Филипов: Откриха оръжието, с което е убит пловдивският бизнесмен

Румен Радев за Бюджет 2027: Целта е българите да живеят по-добре и по-сигурно

„Бюджет на вразумяването“: Гълъб Донев обяви с колко се увеличават доходите през 2027 година

Тревога в небето над София: Два самолета от Европа кацнаха под специален режим заради бомбена заплаха

Нова блокада на Прохода на Републиката: Работници от Гурково протестират след акцията на ГДБОП

К лючов обрат в разследването на едно от най-шумните престъпления в Пловдив. Окръжната прокуратура официално потвърди, че е открила огнестрелното оръжие, с което на 30 септември бе разстрелян 53-годишният бизнесмен Илиян Филипов.

(Във видеото: Обвиненият за убийството на Илиян Филипов остава в ареста)

Иззетият пистолет вече е приложен по досъдебното производство като основно веществено доказателство, съобщиха от държавното обвинение с разрешение на наблюдаващия прокурор. На този етап разследващите запазват в тайна точното място, където е намерено оръжието, както и дали по него са открити следи от барут или отпечатъци. Припомняме, че преди време екипи от водолази претърсваха мащабно коритото на река Марица в търсене на следи.

Убийството на Илиян Филипов: Оръжието липсва, няма и преки свидетели

За престъплението бе привлечен като обвиняем 51-годишният Славчо Мегеров, който в момента се намира под най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Защитата: Прокуратурата не ни казва нищо

Адвокатът на обвиняемия, Диляна Агова, заяви пред „Радио Пловдив“, че към момента защитата не разполага с информация за намереното оръжие. По думите ѝ прокуратурата държи в пълна тайна събраните материали и адвокатите ще могат да се запознаят с тях едва след пълното приключване на разследването.

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов: Разследването продължава

На последното си заседание Апелативният съд в Пловдив отново остави Мегеров в ареста, а от държавното обвинение отказаха да разкрият дали натривките от ръцете на заподозрения са потвърдили наличието на барутни частици.

Хладнокръвният разстрел в „Христо Смирненски“

Тежкото престъпление бе извършено в ранните часове на 30 септември. Илиян Филипов бе прострелян фатално с един куршум в лицето директно пред асансьора на жилищна кооперация в пловдивския квартал „Христо Смирненски“.

Разкриха мотива за убийството на Илиян Филипов

Бизнесменът отишъл на мястото, след като негова близка приятелка го повикала, забелязвайки съмнителен маскиран мъж във входа на сградата. Именно тя подава и първия сигнал на телефон 112 след чутия изстрел.

Криминалистите стигнаха до ареста на Славчо Мегеров след мащабно проследяване на стотици часове записи от охранителни камери в целия град. Според събраните оперативни данни, след разстрела извършителят хладнокръвно е сменил два автомобила, след което се е качил на личното си „Ауди“ и е потеглил към София, където бързо бе заклещен и закопчан от органа на реда.

От полицията и прокуратурата заявиха, че на този етап не се предвиждат допълнителни официални изявления за медиите.​