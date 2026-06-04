"Компютърът каза "не": CV-та изчезват в черната дупка на изкуствения интелект

С нарастващото използване на изкуствен интелект в подбора на кадри все повече кандидатури никога не стигат до човешки поглед. Експерти обясняват как работят автоматизираните системи за подбор и как кандидатите могат да увеличат шансовете си да преминат през филтрите.

Изкуственият интелект превръща търсенето на работа в истинско изпитание за кандидатите във Великобритания. Освен че технологията автоматизира част от работните процеси и потенциално намалява броя на наличните позиции, тя може да провали шансовете на кандидатите дори за съществуващите свободни места.

Все по-широкото използване на изкуствен интелект в процесите по подбор означава, че дори най-прецизно изготвеното CV може да бъде безкомпромисно отхвърлено от автоматизирана система за проследяване на кандидатури (ATS), преди изобщо да стигне до човек.

„Telegraph Money“ обяснява как работи тази технология и какви стъпки могат да предприемат кандидатите, за да увеличат шансовете си или да заобиколят системата.

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Какво представляват системите ATS?

ATS (Applicant Tracking Systems) представляват инструменти, които позволяват на рекрутърите да обработват голям брой CV-та и да филтрират „неподходящите“ кандидати, преди съкратен списък да бъде предоставен на мениджърите по подбор.

Джеймс Рийд, председател и главен изпълнителен директор на рекрутърската компания Reed, обяснява:

„Системите за проследяване на кандидати по същество са базите данни, които стоят зад голяма част от съвременния подбор. Работодателите ги използват, за да събират кандидатури, да организират CV-та, да търсят кандидати и да управляват процеса по наемане.“

„Все по-често към тези системи се добавя изкуствен интелект, за да помага на рекрутърите да обобщават CV-та, да съпоставят уменията с длъжностните характеристики и да обработват по-ефективно големи обеми кандидатури.“

Системата сканира ключови думи, длъжности и опит, за да прецени доколко кандидатът отговаря на позицията. Някои системи дори класират кандидатите по степен на съответствие.

Притеснението за търсещите работа е, че дори малки детайли, например различно формулиране в CV-то или мотивационното писмо, могат да доведат до автоматично отхвърляне, независимо от реалната квалификация.

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Колко вероятно е CV-то ви да бъде филтрирано от изкуствен интелект?

Използването на ATS системи вече е широко разпространено, особено при средни и големи работодатели.

„Ако кандидатствате онлайн в голяма компания, има голяма вероятност CV-то ви да мине през ATS, преди да го види рекрутър“, казва Рийд.

Според експерти ефектът е различен при различните групи кандидати.

Калypсо Роуз, съосновател на OffScript, която организира кариерни събития за млади хора, твърди, че AI филтрирането е „универсално на ниво стажове и програми за завършили“.

„Всяка голяма компания използва изкуствен интелект на всеки етап: CV-та, мотивационни писма, формуляри за кандидатстване, тестове за ситуационна преценка, числови тестове, видео интервюта. Човек често влиза в процеса едва на етапа на оценъчен център, когато кандидатите вече са минали през четири филтъра“, казва тя.

Луси Стандинг, основател на Brave Starts, организация, която помага на хора над 50 години да си намерят работа, смята, че системите за подбор влияят негативно и на по-възрастните кандидати.

Проучване сред членове на организацията показва, че делът на тези, които смятат, че кариерното им развитие е ограничено от възрастова дискриминация, е нараснал от 41% през 2020 г. до 56% през 2025 г.

„Бих отдала голяма част от това на инструментите за AI подбор“, казва тя. „Там, където мениджър по подбор някога би бил убеден от добре написано писмо или неочакван ред в CV-то, този кратък човешки момент е изчезнал. Сега е просто „компютърът казва не.“

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Как да избегнете автоматичния филтър

Един от начините да се избегне AI скринингът е да се търсят позиции, за които има по-малко кандидати.

„По-малките фирми и специализираните рекрутъри често разчитат по-малко на автоматизация, защото получават по-малко кандидатури и се фокусират върху директни взаимоотношения и човешка преценка“, казва Рийд.

Роуз допълва:

„При малките и средни компании и в креативните индустрии това е много по-рядко срещано, защото там се наемат хора според инициатива, любопитство и находчивост, а не само според съвпадение на ключови думи.“

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Какво прави една успешна кандидатура

Днес кандидатите на практика имат две възможности:

или да се научат да работят със системите, или да търсят алтернативни пътища.

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Какво да правите:

Огледайте езика в обявата

„AI системите оценяват съвпадение на ключови думи, а не синоними“, казва Роуз. Използвайте същите формулировки като в обявата. Добра практика е в началото на CV-то да има раздел с умения, съобразен с ключовите думи от обявата. Внимавайте обаче да не прекалите с ключовите думи, за да не отблъснете човека, който в крайна сметка взема решението.

Изчистен формат

Гай Алън, директор в рекрутърската компания Futura Talent, съветва:

„Използвайте изчистен и прост формат, една колона, стандартни заглавия на секции и обикновени шрифтове. Изпращайте Word файл или текстов PDF, а не файлове с изображения и сложен дизайн.“

Бъдете конкретни

Лори Макферсън, кариерен и LinkedIn ментор, казва, че трябва ясно да се посочва информацията, без да се разчита на предположения.

„Не приемайте, че читателят ще си направи сметката сам. Ако позицията изисква 10 години опит, напишете това ясно още в първите редове на CV-то.“

Измервайте постиженията си

„Увеличих училищния вестник от 200 на 1500 читатели за шест месеца е по-силно от ръководих училищния вестник“, казва Роуз.

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Какво да НЕ правите:

Не експериментирайте с дизайн

„Избягвайте графики, икони, текст в изображения и сложни оформления“, казва Алън.

Не кандидатствайте за всичко наред

„Това е най-лошата стратегия“, казва Роуз. „Бъдете автентични в това, към което се насочвате.“

Не разчитайте изцяло на ChatGPT за CV-то си

„Работодателите все по-често разпознават еднотипни CV-та“, казва Макферсън.

Не се опитвайте да измамите системата

Алън предупреждава срещу техники като скриване на ключови думи с бял текст:

„Тези трикове обикновено се обръщат срещу кандидатите, защото системите и рекрутърите ги разкриват и това изглежда като опит за заблуда.“

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Как да заобиколите AI процеса

Ако не искате да се борите със системите, съществуват и алтернативни подходи.

За начинаещи кандидати - т.нар. „страничен вход“ или „доказателствен ход“

„Никога не е било по-лесно да кандидатстваш и по-трудно да се откроиш“, казва Роуз. „Много млади хора изпращат стотици кандидатури без отговор.“

„Трябва да направите т.нар. доказателствен ход.“

Това означава да покажете уменията си, без да ви ги искат.

Мислете в малък мащаб

Насочете се към 10–15 стартъпа или растящи компании. Намерете човек от екипа в LinkedIn.

Бъдете креативни

Роуз дава пример със студентка по архитектура, която след месеци без отговори промени подхода си, създаде собствени версии на проекти на фирмите и ги занесе лично. Резултатът, оферта за работа.

Избягвайте сайтове за работа

„Те ви пращат директно в алгоритъма“, казва Стандинг. Вместо това изграждайте контакти.

Използвайте LinkedIn активно

Не е достатъчно само да имате профил. Коментирайте, публикувайте и се свързвайте с хора.

Изграждайте отношения с рекрутъри

„Има отлични рекрутъри, които ще ви защитават, ако смятат, че сте добър кандидат“, казва Стандинг. „Особено при по-високи позиции, отношенията и контактите са решаващи.“