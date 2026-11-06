Еврото отново поскъпва спрямо долара на фона на срива при AI акциите

Еврото се повиши с 0,10% до 1,124 долара в сутрешната търговия в петък, съобщават германски финансови сайтове. Единната валута поскъпна с 0,01% и спрямо британската лира – до 0,834 лири, а спрямо швейцарския франк поевтиня с 0,23% до 0,915 франка.

Валутните пазари останаха под влиянието на глобалната разпродажба на акции, свързани с изкуствения интелект, и търсенето на сигурни активи преди очаквания доклад за заетостта в САЩ, съобщава Ройтерс.

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Според анализатори валутите следват движенията при акциите и облигациите, докато инвеститорите оценяват последиците от победата на демократите на междинните избори в САЩ. В центъра на вниманието са перспективите пред инвестициите в изкуствен интелект, митническата политика и войната на САЩ и Израел с Иран.

Най-тежкият спад на Уолстрийт от април 2025 г.

Азиатските пазари със значително участие на технологични компании отчетоха резки понижения в петък след най-тежкия спад на американските борси от април 2025 г. Разпродажбата беше предизвикана от опасения за по-строг контрол върху сектора на изкуствения интелект, особено при изграждането на центрове за данни.

„Доларът получава известна подкрепа от търсенето на сигурно убежище“, заяви Дилин У, стратег в Pepperstone. Според нея това може да задържи американската валута относително стабилна спрямо някои азиатски валути, въпреки че понижаващата се доходност на държавните облигации ограничава възможностите ѝ за поскъпване.

Доходността по облигациите се срина

Търсенето на сигурни активи през нощта понижи доходността по двугодишните американски държавни облигации с около 10 базисни пункта до най-ниското ѝ равнище от 10 септември. Тези книжа са особено чувствителни към очакванията за лихвената политика.

Доходността по десетгодишните американски облигации спадна с близо 6 базисни пункта. По-силното понижение при краткосрочните книжа увеличи разликата между доходността на двата матуритета. През следобедната търговия в Азия доходността се задържа почти без промяна – на 4,8348% за десетгодишните и 4,4719% за двугодишните американски облигации.

„Валутите вероятно ще следват тенденциите на другите пазари, включително акциите и инструментите с фиксирана доходност“, заяви Мох Сион Сим, валутен стратег в OCBC. Той добави, че слабото представяне на азиатските акции косвено подкрепя долара спрямо валутите в региона.

Йената като убежище

Търсенето на сигурност подкрепи и японската йена. Тя достигна седмичен връх от 157,27 йени за долар, преди да ограничи поскъпването си до 157,805 йени за долар през следобедната търговия в Азия.

Доходността по десетгодишните японски държавни облигации се понижи с 16 базисни пункта до 2,61% – най-ниското равнище от 26 юни. При китайските десетгодишни държавни книжа тя достигна рекорден минимум.

Според Сим разпродажбата на акции, свързани с изкуствения интелект, създава противоположни влияния върху долара. По-ниската доходност в САЩ намалява привлекателността му като сигурен актив и откроява йената като средство за защита от пазарен риск. Той обаче предупреди, че е твърде рано да се очаква устойчиво поскъпване на японската валута единствено заради опасенията около изкуствения интелект.