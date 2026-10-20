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МВФ: Изкуственият интелект е сред трите най-големи заплахи за световните пазари

Кръговите сделки в сектора стигат 1,4 трлн. долара ангажименти

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

20 октомври 2026, 10:27
МВФ: Изкуственият интелект е сред трите най-големи заплахи за световните пазари
Източник: istock

Корекция на активите, свързани с изкуствения интелект, е един от трите риска, които могат да предизвикат стрес на световните финансови пазари. Това предупреждава Международният валутен фонд (МВФ) в октомврийския си доклад за глобалната финансова стабилност, публикуван на 13 октомври. Другите два риска са рязко повишаване на доходността по държавните облигации и кибератаки.

По оценка на фонда пазарите засега са устойчиви, подкрепени от стабилен икономически растеж и силни корпоративни печалби, но рисковете за финансовата стабилност остават повишени.

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Световната икономика става зависима от AI

Изкуственият интелект се е превърнал в важна опора за световната икономика и финансовите пазари – чрез инвестициите в центрове за данни, полупроводници и свързаната инфраструктура, както и чрез изключителния ръст на печалбите на компаниите в сектора.

Ако инвестициите и рентабилността в AI се окажат по-слаби или по-краткотрайни от очакваното, това може да доведе до корекция в цените на свързаните с сектора активи, предупреждава МВФ. Според фонда такава корекция може да бъде засилена от нарастващата задлъжнялост (ливъридж) и концентрираните експозиции. Хиперскейлърите – най-големите оператори на центрове за данни, взимат все повече заеми, а инвеститорите използват заемни средства, за да купуват акции на AI компании.

1,4 трлн. долара в кръгови сделки

МВФ обръща внимание на така нареченото кръгово финансиране, при което капитал и дълг се движат между компании от самия сектор. Прегледът на 14 такива сделки от 2023 г. насам показва около 300 млрд. долара инвестиции в капитал и 650 млрд. долара дълг срещу бъдещи ангажименти за приходи от 1,4 трлн. долара.

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Рискът е верижна реакция. Стрес при ключови компании, които получават инвестиции, би понижил прогнозите за приходите и оценките на инвестициите, а това на свой ред би отслабило стойността на натрупания дълг в тези сделки, пишат от МВФ.

По-високите лихви удрят и AI активите

Доходността по държавните облигации расте заради новия инфлационен натиск от по-скъпите енергийни ресурси, фискалните опасения и в някои случаи – по-силния от очакваното растеж. По оценка на МВФ тя може да се връща към нивата отпреди глобалната финансова криза.

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Последиците не се ограничават с държавния дълг. По-високата доходност може да понижи оценките на други активи, включително свързаните с изкуствения интелект, и да намали стойността на облигациите, използвани като обезпечение.

Кибератаките стават все по-бързи

В над 70% от отчетените случаи тази година доставчиците на софтуер почти не са имали време да отстранят уязвимостите, преди да бъдат атакувани. Дялът е над двойно по-голям от този през 2021 г., когато те обикновено са имали около 300 дни, посочва МВФ.

Мащабен инцидент в голяма финансова институция, платежна система, облачен доставчик или софтуерна платформа може да се разпространи в цялата система. Най-мощните AI модели могат да ускорят както атаките, така и защитата.

Повече слаби банки и рискове при пенсионните фондове

При неблагоприятния стрес сценарий на МВФ банките като цяло остават устойчиви, но банки с 22% от световните банкови активи биха паднали под регулаторните изисквания за капитал. Година по-рано делът им е бил 18%.

Пенсионните фондове и застрахователите са увеличили вложенията си в неликвидни активи и деривати и все по-често разчитат на едни и същи управляващи дружества. Това увеличава риска от едновременни разпродажби на активи, предупреждава фондът.

Какво препоръчва МВФ

С високия държавен дълг, възобновения инфлационен натиск и по-скъпото финансиране правителствата имат много по-малко възможности да подкрепят икономиката при шок, отколкото в миналото. Фондът препоръчва дългът да бъде поставен на устойчива основа, да се ограничи задлъжнялостта в AI, частния кредит и другите небанкови сектори, включително чрез изисквания към банките за капитал и концентрация на експозициите към тези сектори, и да се засили киберзащитата.

Редактор: Маргарита Костадинова
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