Велислава Петрова: Диалогът със Скопие ще е труден, докато антибългарският наратив не се промени

В ажно е да видим готовност от Република Северна Македония (РСМ) за политически наратив, който не е антибългарски, тъй като досега именно той е бил водещ. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова по време на парламентарния контрол.

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Тя отговори на въпрос на депутата Георг Георгиев от ГЕРБ-СДС относно поддържането на двустранен диалог на високо равнище между представители на България и Северна Македония във връзка с процеса на европейска интеграция на страната.

„Надяваме се те да намерят политическата логика и подход, който да им даде възможност да базират своето членство на различна теза от антибългарската“, каза Петрова. По думите ѝ диалогът ще бъде труден, докато това не се случи.

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Външният министър определи като несъстоятелни твърденията, че България може да отправи допълнителни искания към Северна Македония или да промени вече утвърдената си позиция.

„В диалога с Република Северна Македония правителството и Министерството на външните работи са водени от консенсуса от 2022 г. и последващите решения на българския парламент, които ясно показват каква е българската позиция“, заяви Велислава Петрова.

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Става дума за приетата през юни 2022 г. рамка за европейската интеграция на Северна Македония, подкрепена с решение на Народното събрание. Българската позиция е обвързана с изпълнението на договорените условия, включително вписването на българите в конституцията на страната.