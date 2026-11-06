Пороен дъжд предизвика смъртоносни наводнения на остров Корсика

Д вама души загинаха, след като автомобилът им беше отнесен от придошлите води при наводнения, предизвикани от проливни дъждове на френския остров Корсика. Това съобщи френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез, цитиран от „Ройтерс“.

Бурята „Адам“ уби трима души в Южна Франция

Министърът уточни, че 40-годишна жена е била спасена при инцидента.

Един от пожарникарите, участвали в спасителната операция, е бил откаран в болница, където е лекуван от хипотермия, допълни Нуниез.

Наводнения край Барселона, има жертви и издирван човек

До 350 милиметра дъжд от началото на бурята

Френската метеорологична служба „Метео Франс“ по-рано издаде предупреждение за опасност от наводнения и проливни валежи на Корсика и в части от Южна Франция.

Наводнения опустошиха улици и домове в Испания, хора чакат спасение върху покривите си

От началото на бурята в сряда следобед на места са отчетени количества на валежите до 350 милиметра. Проливните дъждове са предизвикали рязко покачване на водните нива и опасни условия в засегнатите райони.