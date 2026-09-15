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Пентагонът сваля секретността: Разрешиха на военни и чиновници да разкриват тайните за НЛО

Историческа правна вратичка освобождава свидетелите на аномални явления от наказателна отговорност, а Доналд Тръмп настоява за пълна прозрачност

15 септември 2026, 10:51
Пентагонът сваля секретността: Разрешиха на военни и чиновници да разкриват тайните за НЛО
Източник: iStock

П ентагонът официално даде зелена светлина на настоящи и бивши служители, обвързани със строги клетви за конфиденциалност, да споделят абсолютно законно цялата си информация за Неидентифицирани аномални явления (НЛО / UAP) с правителството, съобщава The Post.

Военното министерство на САЩ обяви, че е издадена специална правна отмяна (waiver). Тя позволява на военни, цивилни лица и държавни изпълнители да предават класифицирана информация на официалните представители на PURSUE - специалната работна група за НЛО, създадена от администрацията на Доналд Тръмп.

Край на страха от затвор и загуба на достъп

Досега всеки, който разполагаше със секретна информация за извънземни технологии или мистериозни обекти, бе принуден да мълчи под заплаха от съдебно преследване, загуба на допуски за сигурност и тежки глоби заради подписаните споразумения за неразгласяване (NDA).

Новата разпоредба премахва тези бариери. Всеки, който проговори пред PURSUE, няма да носи никаква наказателна или административна отговорност. Ходът има за цел да подготви почвата за масово разсекретяване на документи - директно изпълнение на заповедта на президента Тръмп за пълна прозрачност по темата.

Въпреки че самият Тръмп неведнъж е заявявал, че е скептичен относно съществуването на извънземен живот, той реши да натисне за пълно разкриване на данните. Едно от последните разсекретени досиета от администрацията му вече разкри, че държавни служители са наблюдавали гигантско триъгълно НЛО край Колорадо Спрингс през 2023 г.

Скрива ли държавата сигналите от гражданите?

Докато вратите за бивши и настоящи агенти се отварят, въпросът с цивилните граждани остава висящ. Известният ТВ водещ д-р Фил Макгроу наскоро обвини Пентагона, че игнорира над 1800 изключително достоверни сигнала за НЛО, подадени от обикновени хора в публичните бази данни.

Засега специализираният отдел за изследване на аномалии към Пентагона (AARO) приема доклади единствено и само от правителствени и военни лица, разполагащи с преки знания за тайни програми, датиращи от 1945 г. насам.

Източник: The Post    
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