България

Сериозен скок в цените на горивата у нас

Цената на дизела е нараснала с над 17% за 30 дни, а през август се очаква ново поскъпване

Василена Василева Василена Василева

2 август 2026, 13:54
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Ц ените на горивата в България отбелязват сериозен ръст, като най-осезаемо е поскъпването при дизела. Данните на платформата Fuelo.net показват, че само за последния месец цената му е скочила с над 17% – най-голямото увеличение за кратък период от години.

Бензинът и дизелът тръгват нагоре? Експерти с прогноза за следващите седмици

Към днешна дата средната цена на литър дизел у нас е 1,77 евро, което е с между 17 и 18% повече в сравнение с началото на юли.

При бензин А95 увеличението е по-умерено. Средната цена достигна 1,54 евро за литър, или около 4% повече спрямо преди месец.

  • Прогноза: ново поскъпване през август

Експерти от бранша предупреждават, че тенденцията вероятно ще продължи и през август.

Очакванията са цените както на дизела, така и на бензина да се повишат с още 5-6%, ако международните пазари останат нестабилни.

„Видяхме много рязък скок при дизеловото гориво през юли. Дори в началото на войната не се случи увеличение с повече от 30 цента на едро и около 25-26 цента на колонката. Предполагам, че в краткосрочен план цените ще се задържат около 1,80 евро за литър, а дори и над това“, коментира пред NOVA Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

По думите му още през следващата седмица дизелът може масово да премине границата от 1,80 евро за литър, докато бензин А95 да достигне около 1,60 евро. Според прогнозата му цената на автомобилния газ също ще се повиши и може да достигне около 0,65 евро за литър.

Цените на горивата у нас тръгнаха нагоре, големият скок се очаква след две седмици

  • Какво стои зад поскъпването

Основната причина за рязкото увеличение е напрежението на международните петролни пазари.

Експертите посочват като ключов фактор възобновените бойни действия и нестабилната обстановка в Близкия изток, които засилиха опасенията за прекъсване на доставките на суров петрол. Това доведе до поскъпване на суровината и на горивата на европейските пазари, а ефектът постепенно се пренася и върху цените по бензиностанциите в България.

Поскъпването на горивата продължава, цените се вдигат почти всеки ден

Допълнително влияние оказват колебанията в цените на едро, транспортните разходи и международното търсене на дизелово гориво, което традиционно се увеличава през летния сезон.

Ако напрежението в Близкия изток се задържи или се стигне до нова ескалация, анализаторите не изключват ново повишение на цените на горивата през следващите седмици.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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