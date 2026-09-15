България

Бюджетът за 2027 г. влиза в ход: Гълъб Донев с важна заявка за дефицита

Правителството работи за сваляне на дефицита от 3,8% в рамките на критериите от Маастрихт, заяви финансовият министър

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 15 септември 2026, 10:55
Случаят „Петрохан-Околчица“ към края си? Бивш министър с остри критики за разследването

Случаят „Петрохан-Околчица“ към края си? Бивш министър с остри критики за разследването
Патриарх Даниил към учениците: Образованието е повече от знания

Патриарх Даниил към учениците: Образованието е повече от знания
Йотова: Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя

Йотова: Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя
Новата система за пътна безопасност: Фишове без човешка намеса и контрол на нарушителите

Новата система за пътна безопасност: Фишове без човешка намеса и контрол на нарушителите
Колко ще са кандидатите за президентския вот: Става явно следващата седмица

Колко ще са кандидатите за президентския вот: Става явно следващата седмица
Задържаният за нападението над баща пред очите на 7-годишния му син проявявал агресия и преди

Задържаният за нападението над баща пред очите на 7-годишния му син проявявал агресия и преди
Над 55 000 първокласници прекрачват училищния праг

Над 55 000 първокласници прекрачват училищния праг
Дъжд и сняг по високите върхове: Какво време ни очаква днес

Дъжд и сняг по високите върхове: Какво време ни очаква днес

В ицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджетната процедура е започнала и тече активно. Паралелно с подготовката на Бюджет 2027 Министерството на финансите работи и по нов социален пакет. 

„Изпратено е писмо до всички министерства и първостепенни разпоредители, така че в сроковете да имаме бюджет. До 15 октомври ще представим общата рамка и параметри по план-сметката за 2027 г. по изискванията в процедурата за прекомерен дефицит на ЕК. Набран е дългът, необходим за разплащанията по ПВУ, а не целия размер, гласуван от Народното събрание“, обясни той, цитиран от NOVA.

По думите му правителството прави всичко възможно бюджетът от 3,8% да бъде свален в критериите от Маастрихт.

„Бюджетът за 2026 г. беше приет на 31 юли, целият цикъл беше изместен с повече от половин година напред, всички разчети и разходи се изместват през третото и четвъртото тримесечие. Много зависи от реализираните проекти. Сред приоритетите е консолидация на разходите, но ако общините и министерствата не реализират проектите по капиталовата програма, разходът ще се премести през 2027 година“, посочи министърът.

Минималната работна заплата за 2027 г. трябва да бъде определена в диапазона между 620,20 и 672,80 евро, като правителството ще се стреми размерът ѝ да бъде възможно най-близо до горната граница, заяви финансовият министър.

По думите му е постигнат „изключителен пробив“ в разговорите със социалните партньори за механизма, по който занапред да се определя минималното възнаграждение. „Уговорихме механизма, по който да бъде определен размерът на минималната работна заплата“, посочи министърът.

Промените вече са внесени в Народното събрание като изменения в Кодекса на труда.  В него са заложени четири критерия, по които трябва да се изчислява минималното възнаграждение. След приемането им от парламента ще трябва да бъдат направени промени и в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Едва след това Министерският съвет ще може да определи окончателния размер на минималната заплата за 2027 г.

До тази процедура се стига, след като синдикатите и работодателските организации не са успели сами да постигнат споразумение за конкретната сума.

„Диапазонът, в който трябва да бъде определен размерът, е 620 евро и 20 евроцента и 672 евро и 80 евроцента. Това са долната и горната граница, които се получават съгласно критериите, приети от социалните партньори“, обясни финансовият министър.

Той даде заявка, че кабинетът ще търси възможно най-високото ниво в тези граници. „Ние правим всичко възможно размерът на минималната работна заплата да бъде колкото може повече към горната граница на този диапазон“, каза той.

Социален пакет с акцент върху децата и семействата

Заедно с подготовката на Бюджет 2027 Министерството на финансите работи и по нов социален пакет. Основният му фокус ще бъде подкрепата за децата и семействата.

„Работим за това да предложим през бюджета един социален пакет, който да даде възможност да подкрепим децата и семейството. Това ще бъде в основата на този социален пакет“, заяви министърът.

В него ще бъде включена и политиката за минималната работна заплата. Промени се предвиждат и при пенсиите, които според заявката на правителството през следващата година отново трябва да бъдат осъвременени по т.нар. швейцарско правило. „Няма област, която да няма корекции, да няма промяна в параметрите“, посочи финансовият министър, без на този етап да разкрива конкретните размери на останалите мерки.

Финансовият министър беше попитан и за очакваните протести срещу кабинета и дали подготовката на Бюджет 2027 може да предизвика допълнително обществено недоволство.

„Няма никакво основание“, заяви той. По думите му трябва ясно да бъдат посочени конкретните искания на протестиращите. Той подчерта, че работата по бюджета продължава и все още няма окончателни параметри на политиките и програмите, които ще бъдат финансирани през следващата година.

Донев посрещна първия учебен ден в училището, в което самият той е бил ученик - 35-о Средно езиково училище „Добри Войников“. Донев поздрави учениците, учителите и родителите по повод 15 септември.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Случаят „Петрохан-Околчица“ към края си? Бивш министър с остри критики за разследването

Случаят „Петрохан-Околчица“ към края си? Бивш министър с остри критики за разследването

Мъж си мислел, че има обикновен зъбобол - броени дни по-късно лекари спасиха живота му със сложна сърдечна операция

Мъж си мислел, че има обикновен зъбобол - броени дни по-късно лекари спасиха живота му със сложна сърдечна операция

Убийство след скандал край беседка в Димитровград, задържаният е направил самопризнания

Убийство след скандал край беседка в Димитровград, задържаният е направил самопризнания

Newsweek: Радиоактивният кладенец на Путин пресъхва

Newsweek: Радиоактивният кладенец на Путин пресъхва

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Най-продаваният EV в Китай идва в България, готови ли са европейците?

Най-продаваният EV в Китай идва в България, готови ли са европейците?

carmarket.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 4 дни
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 4 дни
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 4 дни
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жената, която излъга целия свят: Нов документален филм за фалшивата оцеляла от 11 септември

Жената, която излъга целия свят: Нов документален филм за фалшивата оцеляла от 11 септември

Любопитно Преди 9 минути

Без да спечели и един цент, Таня Хед изгражда една от най-разтърсващите истории в историята на атентатите, преди разследване на The New York Times да срути кулата ѝ от лъжи

Надя Ганчева

Пинокио и свободата на словото

България Преди 12 минути

В подкаста „Тройка по никое време“ на Милена, Кирил и Тодор от „Тройка на разсъмване“ гост е журналистът с дългогодишен опит по горещи теми от горещи точки на света Надя Ганчева

Доналд Тръмп

„Страхът от ИИ е измама!“: Тръмп го разбирал генетично, защото чичо му преподава в MIT

Свят Преди 51 минути

„Единственият контрол или „ограничения“, от които ИИ се нуждае, е СИЛЕН И УМЕН (с висок IQ!) ПРЕЗИДЕНТ, а САЩ разполагат с такъв в изобилие!“, написа Тръмп в Truth Social, където често публикува генерирани от ИИ свои изображения и видеа

Елизабет Танд Рингквист

Запознайте се с най-влиятелната жена в Швеция

Свят Преди 58 минути

54-годишната лидерка отказва да работи както с крайнодесните „Шведски демократи“, така и с Лявата партия

ВСС върна Теодора Георгиева като съдия в Административния съд в София

ВСС върна Теодора Георгиева като съдия в Административния съд в София

България Преди 1 час

Решението е взето единодушно, след като от Европейската прокуратура са постъпили документите по дисциплинарното производство срещу нея

,

Аномалия в Атлантика: Океанът счупи 60-годишен рекорд за най-дълъг период без урагани

Любопитно Преди 1 час

Учените са изумени от необичайното затишие, но предупреждават, че феноменът „Ел Ниньо“ може бързо да преобърне климатичната картина

Над 127 000 ученици са получили еднократна помощ преди 15 септември

Над 127 000 ученици са получили еднократна помощ преди 15 септември

България Преди 1 час

Средствата се предоставят на две части - в началото на учебната година и в началото на втория срок

Пентагонът сваля секретността: Разрешиха на военни и чиновници да разкриват тайните за НЛО

Пентагонът сваля секретността: Разрешиха на военни и чиновници да разкриват тайните за НЛО

Любопитно Преди 1 час

Историческа правна вратичка освобождава свидетелите на аномални явления от наказателна отговорност, а Доналд Тръмп настоява за пълна прозрачност

Илюстративно изображение

„Никой няма да ме убие“: Зловещият край на мафиотския бос Кармайн „Лило“ Галанте

Свят Преди 1 час

Галанте се издига в семейство Бонано, превръща хероина в основа на мафиотската си империя и е застрелян в ресторант в Бруклин

<p>Край на TikTok и Instagram за деца? ЕС готви нови правила</p>

ЕС готви нови правила за децата онлайн: Ограничения за TikTok, Instagram и YouTube

Свят Преди 1 час

Европейската комисия ще предложи общи правила за достъп на непълнолетни до социалните мрежи, видеоплатформите, игрите и AI чатботовете

Цветя без касов бон: НАП откри десетки нарушения преди 15 септември

Цветя без касов бон: НАП откри десетки нарушения преди 15 септември

Парите ни Преди 1 час

Инспекторите проверяват и като „таен клиент“, а глобата може да стигне 20 000 евро

Светослав Бенчев: Горивата ще поскъпват плавно, без ценови шок

Светослав Бенчев: Горивата ще поскъпват плавно, без ценови шок

Парите ни Преди 2 часа

Дизелът остава под най-силен натиск заради недостига на световния пазар

Huawei WATCH GT 7 Pro става още по-прецизен за повече спортове

Huawei WATCH GT 7 Pro става още по-прецизен за повече спортове

Любопитно Преди 2 часа

ИИ може да унищожи човечеството: Реален риск или истерия?

ИИ може да унищожи човечеството: Реален риск или истерия?

Любопитно Преди 2 часа

Изследователи и разработчици в областта на ИИ предупреждават за огромните рискове

Унгария

Безгранично: Как се кандидатства в унгарски университет и колко струва обучението

БезГранично Преди 2 часа

ELTE, университетите в Сегед, Дебрецен, Будапеща и Печ сред водещите избори за обучение

Самолет F-16

Два румънски F-16 бяха вдигнати по тревога край украинската граница

Свят Преди 2 часа

Изтребителите са изпълнявали мисия по въздушна полиция от база „Борча“ и са наблюдавали ситуацията

Всичко от днес

От мрежата

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Актьори от Народния театър се върнаха в детството

Edna.bg

8 фрази, които могат да провалят първата среща

Edna.bg

Стилиян Петров с култов разказ за ЦСКА и две торби с пари (видео)

Gong.bg

Левски обяви програмата до мача със Залцбург

Gong.bg

Почти всеки втори търговец на цветя - в нарушение, показаха проверки на НАП

Nova.bg

Разбиха прозорци в банков клон в София и проникнаха в два банкомата (СНИМКИ)

Nova.bg