България

Над 127 000 ученици са получили еднократна помощ преди 15 септември

Средствата се предоставят на две части - в началото на учебната година и в началото на втория срок

Василена Василева Василена Василева

15 септември 2026, 11:02
Над 127 000 ученици са получили еднократна помощ преди 15 септември
Източник: iStock Photos/Getty Images

П реди първия учебен ден на над 127 000 деца до четвърти клас и в осми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първия транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане (АСП). Срокът за кандидатстване е до 15 октомври.

Помощ за ученици до 153 евро: Документи се подават до 15 октомври

Помощта се предоставя на две части - в началото на учебната година и в началото на втория срок. Задължително условие за получаване на втората част от нея е детето да ходи редовно на училище.

Подкрепата се отпуска безусловно – независимо от дохода и имотното състояние на семейството, за всички ученици, които са записани в първи и осми клас или продължават обучението си във втори, трети и четвърти клас. За получаването ѝ няма значение и видът на училището – дали е държавно, общинско или частно. До момента общата изплатена еднократна помощ за ученици е над 3.7 млн. евро. Право на нея имат семействата на около 260 000 деца.

Еднократна помощ за ученици от първи до четвърти клас: Кой има право и как се кандидатства

Кандидатстването за помощта може да стане и по електронен път през портала https://egov.bg.

Електронното подаване на заявления за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас е достъпно на линк: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/778. За учениците, записани в осми клас, заявления могат да се подадат на линк: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/3121

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Заявления-декларации могат да се подават и на място в дирекциите „Социално подпомагане“ в цялата страна, чрез лицензиран пощенски оператор, както и по електронната поща и чрез квалифициран електронен подпис.

Редактор: Василена Василева
Източник: Пресцентър на МТС    
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