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Защо Осама бин Ладен звънял на майка си ден преди атаките от 11 септември

В семейството на Мохамед бин Ладен и съпругата му Алия Ганем, сирийка, се ражда син - Осама („млад лъв“ на арабски) в Рияд на 10 март 1957 г. Той е седемнадесетото от 52-те деца на бин Ладен-баща, който през годините има общо 11 различни съпруги

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 септември 2026, 10:36
Защо Осама бин Ладен звънял на майка си ден преди атаките от 11 септември
Осама бин Ладен през 2001 г.   
Източник: GettyImages/Guliver

Д енят е 10 септември 2001 г.: Осама бин Ладен се обажда по телефона на майка си в Сирия на 10 септември, за да ѝ каже, че може да не успее да се срещне с нея известно време, защото предстои да се случи „нещо голямо“, което ще прекъсне комуникацията им за дълго време, пише Newsweek.

В семейството на Мохамед бин Ладен и съпругата му Алия Ганем, сирийка, се ражда син - Осама („млад лъв“ на арабски) в Рияд на 10 март 1957 г. Той е седемнадесетото от 52-те деца на бин Ладен-баща, който през годините има общо 11 различни съпруги.

Бащата на бин Ладен в крайна сметка се превръща в най-богатия строителен магнат в Саудитска Арабия и близък приятел на саудитското кралско семейство, като получава множество договори за изграждане на основна инфраструктура в страната и за обновяване на ислямски светини.

Когато Осама е на три години, майка му се развежда с Мохамед и той е отгледан от втория ѝ съпруг в Саудитска Арабия. Израства и учи основно в Джида, като на млада възраст се присъединява към „Мюсюлмански братя“.

Младият Осама заминава за Пакистан (а след това и за Афганистан) след съветската инвазия през 1979 г. и там се свързва с редица влиятелни ислямски радикални интелектуалци. Основната му дейност по време на съветската окупация е да се грижи за афганистанските и арабските бойци и бежанци, както и да проследява младежите от Саудитска Арабия и държавите от Персийския залив, дошли в Афганистан да водят „джихад“.

През този период няма никакъв контакт между ЦРУ и бин Ладен, тъй като той взаимодейства основно с правителствата на Пакистан и Саудитска Арабия.

С изтеглянето на съветските войски през 1989 г. ЦРУ също прекратява цялата подкрепа за тайната си програма срещу съветските сили и не запазва значителни активи в страната. За бин Ладен се знае малко, освен че е един от многото финансисти на радикални и терористични групи.

През 1993 г. в рамките на Контратерористичния център на ЦРУ (CTC) е създадено специално звено, наречено „Станция Бин Ладен“, което се фокусира върху събирането на разузнавателна информация за финансиста.

До 1998 г., когато през август са нападнати двете американски посолства в Африка, ЦРУ работи самостоятелно и с приятелски чуждестранни разузнавателни служби за неутрализирането на бин Ладен, ограничаване на възможностите му за тероризъм и изправянето му пред правосъдието.

Във взаимното си разследване след 11 септември съвместната комисия съобщава: „За периода между 1996 г. и септември 2001 г. стратегията за борба с тероризма, приета от правителството на САЩ, не успява да елиминира Афганистан като убежище и тренировъчен лагер за терористичната мрежа на Усама Бин Ладин. Използван е широк спектър от инструменти срещу Ал Кайда, като правоприлагането често се оказва основен механизъм, тъй като други средства се считат за неприложими или не дават резултати.

Въпреки че доведоха до множество успешни съдебни преследвания, усилията на правоприлагащите органи сами по себе си бяха недостатъчни, за да вземат под прицел или да премахнат убежището на Бин Ладин. Съединените щати упорстваха в спазването на върховенството на закона и приетите норми на международно поведение, но Бин Ладин и Ал Кайда не признаваха никакви правила и се развиваха в безопасното убежище, осигурено от Афганистан....

Въпреки разузнавателната информация за непосредствената опасност през пролетта и лятото на 2001 г., в правителството на САЩ надделяваше предположението, че атентати с такъв мащаб като този на 11 септември не могат да се случат тук.

В резултат на това не бяха положени достатъчно усилия, за да се предупреди американската общественост за реалността и сериозността на заплахата“.

Преди двадесет и пет години, сутринта на 11 септември 2001 г., 19 терористи от Ал Кайда отвличат четири пътнически самолета в координирана атака срещу Съединените щати.

Полет 11 на American Airlines и полет 175 на United Airlines са насочени и блъснати в Северната и Южната кула на Световния търговски център в Ню Йорк. По-късно и двете кули се срутват, убивайки офисни работници, спасителни екипи, пътници в самолетите и хора на земята.

Трети самолет, полет 77 на American Airlines, се врязва в Пентагона в Арлингтън, Вирджиния. Четвъртият, полет 93 на United Airlines, се насочва към Вашингтон, Колумбия, но се разбива в нива близо до Шанксвил, Пенсилвания, след като пътниците и екипажът правят опит да обезвредят похитителите.

Атаките отнемат живота на 2977 жертви (без да се включват 19-те похитители) и раняват хиляди други. Те остават най-смъртоносните терористични атентати в историята на САЩ.

Събитията подтикват Съединените щати да започнат „войната срещу тероризма“, да нахлуят в Афганистан, за да елиминират Ал Кайда и правителството на талибаните, което я укрива, и да въведат съществени промени в авиационната безопасност, събирането на разузнавателна информация и вътрешния контратероризъм.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
Осама бин Ладен 11 септември 2001 Ал Кайда Терористични атентати Война срещу тероризма ЦРУ Афганистан Световен търговски център Пентагон Контратероризъм
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