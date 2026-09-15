Два румънски F-16 бяха вдигнати по тревога край украинската граница

Румънски военен радар е засекъл няколко въздушни цели в Украйна близо до границата, без данни те да са навлезли в румънското въздушно пространство.

Два румънски F-16 са били вдигнати за наблюдение, а жителите на северната част на окръг Тулча са получили две предупреждения чрез системата Ro-Alert.

Въздушната тревога е отменена в 05:18 ч., след като ситуацията е била оценена като безопасна за румънската територия.

Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния е засякла през нощта няколко въздушни цели в Украйна в близост до границата, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на Министерството на националната отбрана.

Около 03:10 ч. местно (и българско) време е била засечена въздушна цел на около 35 км северно от Килия. Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили, изпълняващи мисия по въздушна полиция във военновъздушна база 86 „Борча“, са били вдигнати във въздуха за наблюдение на ситуацията.

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Националният военен команден център е информирал Генералния инспекторат за извънредни ситуации за въвеждане на мерки за предупреждение на населението в северната част на окръг Тулча. Чрез системата „Ро-Алърт“ (Ro-Alert) е било изпратено предупреждение в 03:18 ч., информира Министерството на националната отбрана.

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Други две въздушни цели са били засечени около 04:20 ч. на 30 км северно от Периправа и отново е било изпратено предупреждение към населението в северната част на окръг Тулча в 04:51 ч., съобщава министерството.

Не се съобщава за проникване на целите в румънското въздушно пространство, а въздушната тревога е била отменена в 05:18 ч., се посочва в прессъобщението на Министерството на националната отбрана, цитирано от Аджерпрес.