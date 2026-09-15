България

Патриарх Даниил към учениците: Образованието е повече от знания

Негово Светейшество призова децата да избират доброто и възрастните да възпитават у тях любов, доброта и нравствени ценности

Василена Василева Василена Василева

15 септември 2026, 10:11
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Б ългарският патриарх Даниил отправи специално послание към учениците, учителите и родителите по повод първия учебен ден. В словото си Негово Светейшество подчерта, че образованието не се изчерпва с придобиването на знания, а трябва да изгражда у децата способността да различават доброто от злото и да възпитава любов и нравствени ценности.

„15 септември е вълнуващ момент и за ученици, и за учители, и за родители, за цялото ни общество“, заяви патриарх Даниил.

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  • Ученолюбието като българска традиция

Той припомни историческата роля на България за развитието на книжовността сред славянските народи и подчерта особеното място, което училището и просветата традиционно заемат в българското общество.

„Ученолюбието е традиционна добродетел, нещо като част от националната ни идентичност и затова грижата за доброто образование на децата е скъпа, близка до сърцето на всеки родител и учител“, каза патриархът.

По думите му събитията, които през последните месеци са разтърсили обществото, отново показват, че мисията на образованието е много по-голяма от предаването на знания.

„Образованието не е само даване на знания“, подчерта Негово Светейшество и припомни думите на свети апостол Павел: „Дори да имам пълно знание за всички неща, ако любов нямам, нищо не съм“.

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  • „Да разбират що е добро и що е зло“

Според патриарх Даниил възпитаването на любов в човешкото сърце е една от най-трудните задачи и не може да се случи от само себе си. За това са необходими постоянство, безкористен труд и общите усилия на семейството, учителите и цялото общество.

В първия учебен ден той пожела на децата Божията помощ „в необятното поле на просветата и науката“. Патриархът призова учениците не само да усвояват полезни знания, но и да укрепват съвестта и волята си.

„Да разбират що е добро и що е зло, да избират доброто и да постоянстват в него“, пожела той на учениците.

  • Послание към родителите и учителите

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Патриархът отправи послание и към всички, които носят отговорност за възпитанието и образованието на младите хора.

„Децата са като една ненаписана книга. Нашите трудове за тях са това, което формира до голяма степен вътрешния им образ“, каза Негово Светейшество.

В края на словото си българският патриарх призова възрастните да положат усилия този вътрешен образ да бъде изграден върху доброто, любовта и вярата.

„Бог да пази и да помага на децата на България“, завърши патриарх Даниил.

Редактор: Василена Василева
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