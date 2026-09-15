Аномалия в Атлантика: Океанът счупи 60-годишен рекорд за най-дълъг период без урагани

А тлантическият океан постави нов климатичен рекорд, какъвто не е виждан от шест десетилетия насам - най-дългия период без формиране на нито един ураган в регионa, пише The Post.

От началото на годината в Атлантика не се е появила нито една унищожителна буря от категория „ураган“. Това превръща настоящия сезон в най-дългия затихващ период от 1966 г. насам, когато започва модерната ера на спътниково проследяване на бурите.

Пред прага на 85-годишен абсолютен рекорд

Според Националния център по ураганите на САЩ, ако в региона не се образува ураган, настоящата година е напът да счупи изумителен 85-годишен рекорд за най-дълга ураганна суша, датиращ чак от далечната 1941 г.

Ако тишината в Океана продължи чак до края на ноември, годината ще остане в историята като едва третата подобна в цялата известна метеорологична статистика - след 1907 и 1914 г. За сравнение, последният опустошителен ураган в Атлантика бе катастрофалната буря от 5-а категория „Мелиса“, която удари Ямайка в края на октомври 2025 г.

Atlantic breaks 60-year record for the longest hurricane dry spell https://t.co/XNxVPtgFWa pic.twitter.com/wFsbUtaVYF — New York Post (@nypost) September 14, 2026

Каква е причината за необичайното затишие?

Метеоролозите от AccuWeather посочват, че зад тази историческа аномалия вероятно стои засилващият се климатичен феномен „Ел Ниньо“.

Той създава силни и разпокъсващи синоптични ветрове в Атлантическия океан, които буквално „разбиват“ формиращите се тропически бури още в зародиш и пренасят мощната ураганна енергия към Тихия океан.

Въпреки необичайната суша, експертите съветват да не бързаме с облекчението. В историята няма нито една година от 60-те години на миналия век насам, която да е преминала напълно без урагани, а затишието може рязко да бъде прекъснато в края на есента.