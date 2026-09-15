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Huawei WATCH GT 7 Pro става още по-прецизен за повече спортове

15 септември 2026, 10:21
Huawei WATCH GT 7 Pro става още по-прецизен за повече спортове
Източник: HUAWEI

К итайската компания освежи един от най-популярните смартчасовници, като запазва успешната рецепта на стилния и разпознаваем дизайн и добавя технически подобрения, за да покрива още повече ежедневни ситуации.

Има нещо успокояващо в серията HUAWEI WATCH GT Pro. Година след година Huawei устоява на изкушението да преоткрие изцяло часовника и да го промени радикално. Вместо това усъвършенства дизайн и формула, които вече са намерили лоялни последователи. Новият HUAWEI WATCH GT 7 Pro продължава този подход.

Източник: HUAWEI

Още с пръв поглед, той веднага се разпознава като член на семейството HUAWEI WATCH GT. Това не е критика. Всъщност е една от най-големите силни страни на часовника. Huawei са намерили дизайнерски език, който работи, а HUAWEI WATCH GT 7 Pro го модернизира, вместо да го изоставя след 2-3 години. Резултатът е смартчасовник, който е разпознаваем, но достатъчно актуализиран, за да стане ясно, че това е ново поколение. Всички модели от серията са съвместими както с устройства с iOS, така и с Android.

  • Дизайн за фенове

HUAWEI WATCH GT 7 Pro поддържа познатия, емблематичен силует, който дългогодишните фенове на GT серията от марката са обикнали. Новият 46 мм корпус съчетава титан от аерокосмически клас с нанотехнологичен керамичен гръб, предлагайки изтънчен вид, който преминава от интензивни приключения на открито към официални поводи. Стъклото е защитено и със сапфир за максимална издръжливост срещу надрасквания.

Последната част е особено важна за часовник, проектиран да прекара живота си на китката ви. Дисплеите на смарт часовниците неизбежно се сблъскват с бюра, рамки на врати, фитнес уреди и всичко останало, с което се срещаме през деня.

Huawei също така обнови каишките за това поколение. Може да звучи като сравнително малка промяна, но каишката е нещо, с което взаимодействаме всеки път, когато слагаме часовника. Новите опции помагат да се отличи HUAWEI WATCH GT 7 Pro от неговите предшественици, като същевременно придават на познатия корпус на часовника по-различна индивидуалност. HUAWEI WATCH GT 7 Pro дебютира със системата за каишки HUAWEI EasyCross от флуороеластомер с нежна, дишаща текстура. Дизайнът свободният край на каишката се плъзга под основния, вместо да остава отгоре, за да приляга напълно плътно към китката. Това предотвратява навиване, закачане или триене в дрехите по време на движение, което я прави по-удобна и опростена за целодневно носене.

Източник: HUAWEI

Взаимодействието с HUAWEI WATCH GT 7 Pro е визуално и тактилно удоволствие, благодарение на подобрения преден дисплей. Смартчасовникът разполага с ултраярък 1,47-инчов AMOLED екран с пикова яркост от 3000 нита, осигуряващ четливост дори под пряка слънчева светлина. Часовникът разполага с водо- и прахоустойчивост с рейтинг IP69 и 5 ATM за гмуркане.

  • По-опитен здравен асистент

Освен излъскания си външен вид, HUAWEI WATCH GT 7 Pro прави значителен напредък в общото наблюдение на здравето. Устройството разполага с разширените сензорни възможности на Huawei и въвежда пакета Health Insights. Една от новите функции е Physical Readiness, която обединява данни като вариабилност на сърдечната честота (HRV), сърдечен ритъм и качество на съня след поне седем последователни нощи сън, за да осигури ежедневно ниво на готовност за физически натоварвания и общо благосъстояние, вариращо от „Изисква внимание“ до „Отлично“. HUAWEI уточнява, че функциите не са предназначени за медицинска употреба. Всички данни и резултати са само за референция и не трябва да се използват като основа за медицинска диагноза или назначаване на лечение.

Часовникът също така може да дава сутрешен брифинг (Morning briefing). В рамките на 5 до 10 минути след събуждане, този 15-секунден анализ обобщава здравословното състояние и спортните постижения от предходния ден, давайки практически съвети за това колко усилено да се натоварвате през деня.

Разбира се, може да следи и вече задължителните показатели като сърдечен ритъм, ниво на кислород в кръвта, да прави ЕКГ, анализ на предсърдно мъждене и артериална ригидност и др., което го прави един от най-добре оборудваните носими аксесоари за мониторинг на цялостното състояние на сърцето.

Източник: HUAWEI

HUAWEI WATCH GT 7 Pro има и подобрена система TruSleep 5.0, която може да следи качеството на съня и да засича ранни индикации за сънна апнея, както и да анализира общото качество на дишането по време на спане и да следи за средната вариабилност на сърдечния ритъм по време на сън. Всичко това помага на часовника и приложението HUAWEI Health да изградят по ясна картина за личното състояние и да помагат за подобряване на качеството на съня с конкретни съвети.

  • Специалитетът му е в спорта

Верен на традицията, HUAWEI WATCH GT 7 Pro поставя силен акцент върху проследяването на множество спортни дейности. Снабден с двучестотно шестсистемно позициониране, което подобрява точността на проследяване на открито с 50%, часовникът поддържа над 110 тренировъчни режими.

HUAWEI WATCH GT 7 Pro се предлага с широка гама от режими за проследяване на спортни дейности, което го прави подходящ за всичко - от ежедневни упражнения до много по-специализирани дейности на открито. Велосипедистите получават специално проследяване и допълнителна информация. Включва анализиране на изкачванията в реално време (показващо предстоящи наклони и оставаща денивелация), предупреждения за остри завои (уведомяващи колоездачите за опасни завои, когато скоростта надвишава 35 км/ч) и др. Режимът за рисуване на маршрут добавя още една полезна функция за приключения на открито, позволявайки на часовника да стане част от навигационното преживяване, а не просто да записва колко стъпки сте направили.

Голфърите също получават специално голф изживяване с усъвършенствани функции, включително изчисляване на компенсирани по наклон разстояния, автоматично проследяване на разстоянието на удара, персонализирани настройки на грийна, автоматично завъртане на изгледите на грийна и многоцветни карти с резултати за цялото игрище, както и карти на все повече игрища.

HUAWEI WATCH GT 7 Pro предлага първите в индустрията режими за ски и сноуборд на закрито, наред с режими за алпийски ски, сноуборд и крос-кънтри бягане на открито. Той записва подробни показатели като брой завои, видове завои (средни/дълги срещу къси), честота на завоите и G-Force в реално време. Функцията включва и 3000 карти на ски курорти по целия свят, които показват трудностите на пистите и разположението на курортите. Сред тях са и най-популярните ски писти в България.

Източник: HUAWEI

Това прави HUAWEI WATCH GT 7 Pro особено интересен за хора, които харесват да експериментират с много дейности. В същото време не е нужно да сте спортист, за да се възползвате от него. По-познатите дейности като ходене, бягане, колоездене и други форми на упражнения, все още са част от уменията му.

Друга новост са т.нар. мини-упражнения. Те може да са познати на феновете от WATCH Fit 5 серията. Налични са и като отделен циферблат със симпатична анимирана панда, която мотивира потребителя да направи кратки упражнения през деня. Това не са натоварващи тренировки, а леки упражнения, които са особено подходящи за хората, които работят на бюро по цял ден например. Функцията предлага 30 различни упражнения за цялото тяло, които се правят за 30 до 60 секунди всяко. И през цялото време пандата ни показва как да правим упражненията, като е добър начин на раздвижим ставите и мускулите дори и по време на кратките пролуки в работния ден или ако се възстановяваме.

Източник: HUAWEI

Освен това може да анализира и общото емоционално благосъстояние, както да прави т.нар. здравни прозрения (Health insights). Тези анализи проследяват множество фактори, за да определят състоянието на потребителя и да помогнат да го подобри или да го поддържа на вече доброто ниво.

Друга новост в модела е и поддръжката на безконтактни плащания с Curve. Функцията се предлага и за България.

Тревогата за батерията също не е фактор за HUAWEI WATCH GT 7 Pro. Huawei продължава традицията си, като предлага захранване, което осигурява до 12 дни живот на батерията при типична употреба и до 21 дни при леки сценарии на употреба. Дори при реалистична употреба с непрекъснато активни сензори за здраве, редовно проследяване на съня, ежедневно синхронизиране на известия и 30 до 40 минути ежедневна физическа активност с GPS проследяване, батерията се държи добре.

Това е важно, защото дългият живот на батерията променя връзката на потребителя със смартчасовника. Когато трябва да зареждате часовник всяка вечер, става лесно да го оставите на зарядното устройство докато спите, а това означава да загубите част от информацията за здравето и съня, която устройството е проектирано да събира.

Източник: HUAWEI

HUAWEI WATCH GT 7 Pro е стабилно продължение на вече утвърдена серия часовници. Вместо драстично да променя дизайна, който феновете вече харесват, Huawei внимателно е актуализирала хардуера с по-добро стъкло на дисплея, подобрена каишка, модернизирани сензори и още по-задълбочена спортна интелигентност. В комбинация с надеждно проследяване на общото здравословно състояние и звездна издръжливост на батерията, той лесно затвърждава силната репутация на Huawei при смартчасовниците.

При закупуване на HUAWEI WATCH GT 7 Pro в периода от 14-и септември до 31-ви декември 2026 г. потребителите получават и достъп до Multipass. Той включва безплатен пробен период за HUAWEI Health+ и партньорски приложения като Komoot, Headspace, Naviki, FIIT и Kotcha.

Източник: HUAWEI    
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