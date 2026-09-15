Турция ще изстреля първия си космически апарат към Луната през 2027 г.

Турция планира да изстреля първия си апарат за изследване на Луната в началото на 2027 г., което ще бъде първата ѝ мисия в дълбокия космос.

Апаратът тежи около 3,5 тона и е над 80% разработен с турски технологии; в проекта участват близо 2000 специалисти, а мисията в лунна орбита може да продължи до година и половина.

Мисията ще изследва лунната повърхност, магнитното поле, радиацията и взаимодействието със слънчевия вятър; преди изстрелването от космическия център „Кенеди“ апаратът ще премине серия от тестове в Турция.

Türkiye'nin ay aracı 2027'nin ilk yarısında uzaya gönderilecek!



Türkiye'nin yüzde 80 yerlilik oranıyla üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladığı Ay uzay aracı, kapsamlı yapısal testlerinin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ'a gönderildi. pic.twitter.com/7itcA35bVC — Oğuzhan Uygun (@ogzhn_uyg) September 14, 2026

Турция планира да изстреля първия си космически апарат за изследване на Луната в началото на 2027 г., съобщи вестник „Акшам“, позовавайки се на изявление на министъра на промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Каджър.

Проектът е част от Националната космическа програма и представлява първата мисия на страната в дълбокия космос, а ако мисията приключи успешно, Турция ще стане деветата страна в света, достигнала до Луната, уточнява изданието. По официална информация до момента Лунната изследователска програма на страната е изпълнена на 77 процента.

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Вестникът информира, че апаратът с тегло около 3,5 тона е разработен над 80 процента с местни технологии и ресурси. В проекта участват близо 2000 инженери, изследователи и технически персонал, включително експерти от турския държавен научноизследователски институт изследване на космоса към „Тюбитак Узай“ (TÜBİTAK UZAY) и компанията „Делта“ (Delta). При изграждането му е използван инженерният опит, придобит от предишни турски спътникови проекти като „Гьоктюрк-2“ (GÖKTÜRK-2), „Имедже“ (İMECE) и „Тюркстат 6А“ (TÜRKSAT 6A).

Вестникът представя като ключов елемент от мисията разработването на местна хибридна задвижваща система, която ще се използва за маневри в орбита. След изстрелването си космическият апарат ще пътува около два месеца до Луната и цялата продължителност на научната мисия в лунна орбита може да достигне до година и половина, добавя изданието.

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По време на престоя в орбита се предвижда с научни прибори да бъдат направени измервания на лунната повърхност, нейното магнитно поле, радиационната среда, взаимодействието със слънчевия вятър и механизмите на образуване на вода, разказва за проекта „Акшам“.

Според календара на подготовката преди изстрелването апаратът трябва да премине през серия от тестове в Центъра за интеграция и тестване на космически системи на гиганта в турската отбранителна промишленост „Тусаш“ (Turkish Aerospace Industries, TUSAŞ), включващи симулации на космическа среда, термичен вакуум и електромагнитна съвместимост. След това се предвижда той да бъде транспортиран до космическия център „Кенеди“ в САЩ, откъдето ще бъде извършено изстрелването, посочва вестникът.

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