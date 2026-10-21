Сривът в Google Cloud блокира Revolut: Парите са на сигурно място, но достъпът до тях не е

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Парите на потребителите на Revolut са на сигурно място, въпреки техническия срив, който във вторник временно ограничи достъпа до сметките им. Това увери киберекспертът Кирил Григоров в ефира на NOVA NEWS.

По думите му проблемът е свързан с външен доставчик на услугата, а според официалната информация на платформата няма данни за изтичане на лични данни.

Какво се случи

Във вторник, 20 октомври, мащабен технически срив в облачната платформа Google Cloud предизвика сериозни смущения в работата на десетки популярни приложения, банкови платформи, онлайн магазини и обществени услуги в Европа.

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Проблемът засегна лондонския регион на Google Cloud. Сред засегнатите са финансовото приложение Revolut, големи британски банки, онлайн услугите на Британската здравна служба (NHS England) и правителственият портал Gov.UK.

От Revolut потвърдиха, че заради срива в Google Cloud клиентите може да са имали временни прекъсвания в работата на приложението. Засегнати бяха плащанията с карти и тегленето от банкомати. По-късно компанията съобщи, че услугите са напълно възстановени.

„Парите са на сигурно място, но достъп нямаше“

„Официалната информация, която дойде от Revolut, е, че се касае за технически проблем с техния доставчик, а не с част от техните приложения и инфраструктура. Това означава, че парите на потребителите са на сигурно място, но в конкретните моменти на срива те не са имали достъп до тях“, обясни Григоров.

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Според киберексперта подобни инциденти показват колко зависими са ежедневните ни дейности от технологичните услуги. При дигиталните финансови платформи прекъсването може временно да ограничи достъпа до средства, дори когато няма проблем със самите пари.

Резервните системи трябва да се тестват

Григоров подчерта, че доставчиците на критични услуги трябва да разполагат с резервни системи и механизми за бързо възстановяване на работата.

„Изключително важно е те да бъдат тествани и да сме сигурни, че при един такъв инцидент има възможност да бъдат възстановени максимално бързо услугите“, посочи той.

По думите му компаниите трябва да имат алтернативни решения при прекъсване на електрозахранването или при проблеми с облачните услуги. Така работата им би могла да бъде възстановена по резервен път, без потребителите да остават дълго време без достъп.

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„Сигурността не касае само кибератаки или киберинциденти, а въобще продължителността и устойчивостта на този тип услуги, които са критични за нашето ежедневие“, заяви Кирил Григоров.