Парите ни

Сривът в Google Cloud блокира Revolut: Парите са на сигурно място, но достъпът до тях не е

Проблемът е при външния доставчик, а не в приложението, обяснява киберекспертът Кирил Григоров. Инцидентът показва колко зависими сме от облачните услуги

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

21 октомври 2026, 12:51
„Държавното масло е по-скъпо“: Работодатели оспорват данните за надценките

„Държавното масло е по-скъпо“: Работодатели оспорват данните за надценките
Кой ще ни обслужва на пистите: Cезонните работници от Узбекистан, Киргизстан и Непал вече са хиляди

Кой ще ни обслужва на пистите: Cезонните работници от Узбекистан, Киргизстан и Непал вече са хиляди
Спекула ли са цените на ученическите екскурзии и колко струват в чужбина

Спекула ли са цените на ученическите екскурзии и колко струват в чужбина
Ефремова: Предстои разговор как по-малко хора да са на минимална заплата

Ефремова: Предстои разговор как по-малко хора да са на минимална заплата
Веригите рискуват глоби до 135 млн. евро: КЗП сезира КЗК заради надценки, каквито няма в Европа

Веригите рискуват глоби до 135 млн. евро: КЗП сезира КЗК заради надценки, каквито няма в Европа
Дизелът на Путин може да свали петрола, но българските шофьори ще чакат поне три месеца

Дизелът на Путин може да свали петрола, но българските шофьори ще чакат поне три месеца
Кой ще плати сметката за Бюджет 2027

Кой ще плати сметката за Бюджет 2027
КНСБ блокира София: „С тази заплата избираме между сметките и храната“ (ОБЗОР)

КНСБ блокира София: „С тази заплата избираме между сметките и храната“ (ОБЗОР)

Парите на потребителите на Revolut са на сигурно място, въпреки техническия срив, който във вторник временно ограничи достъпа до сметките им. Това увери киберекспертът Кирил Григоров в ефира на NOVA NEWS.

По думите му проблемът е свързан с външен доставчик на услугата, а според официалната информация на платформата няма данни за изтичане на лични данни.

Какво се случи

Във вторник, 20 октомври, мащабен технически срив в облачната платформа Google Cloud предизвика сериозни смущения в работата на десетки популярни приложения, банкови платформи, онлайн магазини и обществени услуги в Европа.

Срив в Google Cloud парализира банки, здравни услуги и доставки в Европа

Проблемът засегна лондонския регион на Google Cloud. Сред засегнатите са финансовото приложение Revolut, големи британски банки, онлайн услугите на Британската здравна служба (NHS England) и правителственият портал Gov.UK.

От Revolut потвърдиха, че заради срива в Google Cloud клиентите може да са имали временни прекъсвания в работата на приложението. Засегнати бяха плащанията с карти и тегленето от банкомати. По-късно компанията съобщи, че услугите са напълно възстановени.

„Парите са на сигурно място, но достъп нямаше“

„Официалната информация, която дойде от Revolut, е, че се касае за технически проблем с техния доставчик, а не с част от техните приложения и инфраструктура. Това означава, че парите на потребителите са на сигурно място, но в конкретните моменти на срива те не са имали достъп до тях“, обясни Григоров.

Revolut: Мащабен срив засегна приложението и картовите плащания

Според киберексперта подобни инциденти показват колко зависими са ежедневните ни дейности от технологичните услуги. При дигиталните финансови платформи прекъсването може временно да ограничи достъпа до средства, дори когато няма проблем със самите пари.

Резервните системи трябва да се тестват

Григоров подчерта, че доставчиците на критични услуги трябва да разполагат с резервни системи и механизми за бързо възстановяване на работата.

„Изключително важно е те да бъдат тествани и да сме сигурни, че при един такъв инцидент има възможност да бъдат възстановени максимално бързо услугите“, посочи той.

По думите му компаниите трябва да имат алтернативни решения при прекъсване на електрозахранването или при проблеми с облачните услуги. Така работата им би могла да бъде възстановена по резервен път, без потребителите да остават дълго време без достъп.

Revolut потвърди разкриване на клиентски данни след фалшиви искания

„Сигурността не касае само кибератаки или киберинциденти, а въобще продължителността и устойчивостта на този тип услуги, които са критични за нашето ежедневие“, заяви Кирил Григоров.

Редактор: Маргарита Костадинова
Revolut Технически срив Google Cloud Киберсигурност Облачни услуги Финансови услуги Сигурност на парите Прекъсване на услуги Критична инфраструктура Резервни системи
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Акция на ГДБОП и ДАНС в Белица: Изземват документи от дома на кмета

Акция на ГДБОП и ДАНС в Белица: Изземват документи от дома на кмета

След уволнението си: Бившата говорителка на Белия дом Кейти Захария показа коремни мускули в Калифорния

След уволнението си: Бившата говорителка на Белия дом Кейти Захария показа коремни мускули в Калифорния

Радев, Борисов и Пеевски в задочен спор. Какво се знае за акциите в Сунгурларе и Белица

Радев, Борисов и Пеевски в задочен спор. Какво се знае за акциите в Сунгурларе и Белица

Рязък обрат във времето: Жълт код за проливни дъждове и бури в 8 области в четвъртък, идва студен фронт

Рязък обрат във времето: Жълт код за проливни дъждове и бури в 8 области в четвъртък, идва студен фронт

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg
<p>МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави</p>
Ексклузивно

МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави

Преди 3 часа
<p>Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна</p>
Ексклузивно

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Преди 6 часа
<p>Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион</p>
Ексклузивно

Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион

Преди 4 часа
Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената
Ексклузивно

Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Макрон

Макрон свиква службите за сигурност преди новите протести

Свят Преди 18 минути

Френският президент Еманюел Макрон свиква среща с ръководителите на разузнаването след ескалацията на насилие по време на протести. Целта е да се анализират безредиците от 17 октомври и да се координира отговорът на властите за предстоящите демонстрации тази събота.

<p>Първият танкер с руски дизел отплава за САЩ утре</p>

Първият танкер с руски дизел отплава за САЩ на 22 октомври

Свят Преди 25 минути

Корабът ще превози 40 000 тона гориво. Доставките са част от договореност между Доналд Тръмп и Владимир Путин за увеличаване на руския износ на дизел

Фалшиви документи и кражба на имот: Арестуваха полицай, настанил се в жилище на покойник

Фалшиви документи и кражба на имот: Арестуваха полицай, настанил се в жилище на покойник

Свят Преди 40 минути

Брайън Сгурос измамил институциите, използвал самоличността на починалия и дори фалшифицирал подписа му пред нотариус, но бил разобличен, след като поискал наследниците да му платят ремонтите

Дуейн Джонсън - Скалата влиза в ролята на 70-годишен пенсионер в новия си филм

Дуейн Джонсън - Скалата влиза в ролята на 70-годишен пенсионер в новия си филм

Любопитно Преди 41 минути

Холивудският любимец Дуейн Джонсън - Скалата изненада феновете си с пълна визуална промяна. Актьорът свали 14 килограма и се състари с десетилетия за новата си роля във фантастичната семейна драма „Lizard Music“, чиято премиера се очаква през 2027 г.

<p>Измамници изтеглиха кредит за 7500 евро, докато телефонът на мъж беше блокиран</p>

Измамници изтеглиха кредит за 7500 евро, докато телефонът на мъж беше блокиран за „софтуерна актуализация“

България Преди 42 минути

37-годишен жител на исперихското село Подайва е станал жертва на интернет измама. От негово име са изтеглени пари, а след това са направени два превода към банкова сметка в Португалия

<p>Израел вече е партньор в Тихоокеанския форум</p>

Израел получи статут на партньор във Форума на тихоокеанските острови

Свят Преди 50 минути

Израел получи статут на партньор за диалог във Форума на тихоокеанските острови, присъединявайки се към глобални сили като САЩ и Китай. Този дипломатически ход идва на фона на засилен международен натиск заради военната кампания в ивицата Газа.

„Прогресивна България“: Решението на КС доказа, че бюджетът е законен

„Прогресивна България“: Решението на КС доказа, че бюджетът е законен

България Преди 54 минути

Опозицията претърпя „пълен крах“, а доходите няма да бъдат замразени през 2027 г., заяви шефът на бюджетната комисия Константин Проданов

,

Учени в Тайван създадоха приложение с изкуствен интелект за оценка на щети от земетресения

Любопитно Преди 1 час

Учени в Тайван разработиха приложение с изкуствен интелект, което оценява щетите от земетресения и сеизмичната устойчивост на сградите до 15 пъти по-бързо, като предлага и безплатна версия за проверка от граждани

Неочакван "пътник" в самолета: Змия отмени полет в Япония

Неочакван "пътник" в самолета: Змия отмени полет в Япония

Свят Преди 1 час

Механик откри влечуго под килима на самолет, а авиокомпанията призна, че подобен инцидент се случва за първи път в историята ѝ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Борисов: ГЕРБ повече няма да участва в сглобки и коалиции без водеща роля

България Преди 1 час

Лидерът на ГЕРБ заяви, че партията ще влиза в управление само ако се изпълняват нейните програми и политики. Той призова премиера да се съсредоточи върху сигурността на страната и поскъпването на живота

Бил Уайт

„Това би било лоша идея“: Посланикът на САЩ в Белгия Бил Уайт предупреди за задействането на Член 5 от НАТО при атака срещу съюзник

Свят Преди 1 час

Посланикът на САЩ в Белгия Бил Уайт заяви, че Вашингтон няма да се поколебае да действа при активиране на чл. 5 от Вашингтонския договор при нападение срещу член на Алианса. Той призова за време за мирните преговори на Тръмп за Украйна

.

Жива верига от добрина: Непознати спасиха куче, паднало в канал

Любопитно Преди 1 час

Драматичната акция завърши с щастлив край благодарение на задружните усилия на случайни минувачи

Владимир Путин

Путин и „троянските коне“ в Европа: Руски ваканционни имоти до ключови бази на НАТО

Свят Преди 1 час

Разследване на „Телеграф“ разкрива имоти в Швеция, Литва и Норвегия, за които западни представители се опасяват, че могат да бъдат използвани за шпионаж и саботаж

Дефицитът стигна 4% от БВП, а дългът скочи с близо 10 млрд. евро за година

Дефицитът стигна 4% от БВП, а дългът скочи с близо 10 млрд. евро за година

Парите ни Преди 2 часа

НСИ отчита най-високия бюджетен дефицит за последните четири години – 4,66 млрд. евро. Цифрите обаче може да бъдат ревизирани заради одита на пътните проекти

<p>Задържаха бившия шеф на Унгарската национална банка</p>

Задържаха бившия шеф на Унгарската национална банка Дьорд Матолчи

Свят Преди 2 часа

Той е заподозрян в икономическа измама, причинила значителни финансови загуби, и използване на фалшив частен документ

Симптомите на множествена склероза и грешната диагноза на Кристина Апългейт; какво казват лекарите

Симптомите на множествена склероза и грешната диагноза на Кристина Апългейт; какво казват лекарите

Свят Преди 2 часа

Холивудската звезда Кристина Апългейт разкри, че е била погрешно диагностицирана с множествена склероза. Въпреки че лекарите отменят диагнозата, актрисата продължава да се бори с тежките симптоми и все още търси отговор на въпроса какво разболява тялото ѝ

Всичко от днес

От мрежата

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg
1

Обновиха маркировката в Мальовишка Рила

sinoptik.bg
1

Дъждовната вода не е безопасна за пиене

sinoptik.bg

Милионерът Красимир се завърна във Войната на племената на “Игри на волята”

Edna.bg

Ким Кардашиян на 46: как риалити звездата изгради бизнес империя

Edna.bg

България е първа в ЕС по поскъпване на горивата: Цените скочиха с над 42% за година

Nova.bg

Спецакция на ГДБОП и ДАНС в Белица, изземват документи от дома на кмета

Nova.bg