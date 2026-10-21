Свят

След уволнението си: Бившата говорителка на Белия дом Кейти Захария показа коремни мускули в Калифорния

Едва четири дни след първия си брифинг, Кейти Захария бе уволнена от поста прессекретар на Белия дом. Бившата говорителка на Тръмп се завърна в Калифорния, където обвини медиите в тормоз и категорично заяви, че не съжалява за нищо

21 октомври 2026, 12:18
„Това би било лоша идея“: Посланикът на САЩ в Белгия Бил Уайт предупреди за задействането на Член 5 от НАТО при атака срещу съюзник

„Това би било лоша идея“: Посланикът на САЩ в Белгия Бил Уайт предупреди за задействането на Член 5 от НАТО при атака срещу съюзник
Задържаха бившия шеф на Унгарската национална банка Дьорд Матолчи

Задържаха бившия шеф на Унгарската национална банка Дьорд Матолчи
Американският пратеник Уиткоф пристигна в Русия за преговори с Путин

Американският пратеник Уиткоф пристигна в Русия за преговори с Путин
Убийство или небрежност? 12 години затвор грозят неврохирурга на Марадона

Убийство или небрежност? 12 години затвор грозят неврохирурга на Марадона
Студентски и учителски протести в Атина заради жилищната криза и проблемите в образованието

Студентски и учителски протести в Атина заради жилищната криза и проблемите в образованието
„Протестите са право, но погромите не“: Мелони изпраща войници в Милано

„Протестите са право, но погромите не“: Мелони изпраща войници в Милано
WSJ: Илон Мъск е наредил ограничаване на военната Starlink в Украйна

WSJ: Илон Мъск е наредил ограничаване на военната Starlink в Украйна
НАТО увеличава значително способностите си в Черно море

НАТО увеличава значително способностите си в Черно море

К ейти Захария бе забелязана за първи път на обществено място, откакто напусна Белия дом.

Бившият прессекретар на Белия дом и майка на четири деца носеше оранжев спортен клин и лилав спортен сутиен, докато се наслаждаваше на слънцето в Южна Калифорния.

Захария, която определя себе си като ентусиаст по кардио кикбокс, бе уволнена от администрацията на президента Тръмп в петък – само четири дни след първия си брифинг.

След това тя се завърна в дома си в Калифорния и заяви пред The California Post, че не съжалява за нищо.

„Гордея се, че казах „да“, че отстоявах твърдо убежденията си и продължих да подкрепям президента, дори когато обстоятелствата не бяха идеални за мен. Така показах на децата си как изглежда смелостта пред лицето на критиката“, каза тя.

Отказването на Захария последва 14-минутен брифинг за пресата, на който тя изглеждаше видимо нервна, последван от поредица от неуспешни медийни изяви и въпроси относно нейната юридическа квалификация.

Тя едва успя да организира кабинета си, камо ли да се премести официално във Вашингтон.

Вашингтон не е непознато място за Захария – по-рано тази година тя прекара няколко месеца там като говорител на Министерството на вътрешната сигурност.

Докато заемаше тази позиция, тя имаше осигурена охрана, както и останалите висши служители на агенцията, която контролира прилагането на имиграционното законодателство и нейните противоречиви политики, предизвикали недоволство сред левицата.

Захария нарече появилите се снимки посегателство върху личното ѝ пространство.

Новият прессекретар на Белия дом Кейти Захария - от телевизионния екран до „бруталния“ и изпълнен с гафове дебют
24 снимки
Кейти Захария
Кейти Захария
Кейти Захария
Кейти Захария

„Тази сутрин фотограф се появи пред дома ми и нахлу в личния ми живот – поредният пример за враждебността на левицата към поддръжниците на президента Тръмп и органите на реда“, заяви тя в изявление за The Post.

„Всеки, който атакува мен или семейството ми, нарушава личния ни живот или се занимава с тормоз, ще срещне категоричен и твърд отговор. Ще защитя семейството си и няма да толерирам това. Тези, които се опитват да разрушават животи и да застрашават семейства заради кликвания, трябва да се засрамят.“, каза още тя.

„Всяко издание, което излага на опасност моето местоположение и го подлага на реални заплахи, е съучастник“, добави тя.

Петте дни на Захария като прессекретар белязаха най-краткия мандат за съветник на Тръмп, подобрявайки рекорда, поставен от директора по комуникациите на Белия дом Антъни Скарамучи, който издържа едва 11 дни, преди да бъде уволнен през 2017 г.

Тя бе избрана лично от Тръмп с директно предложение за работа на място.

През февруари Захария написа авторска статия в The Post за това как е била тормозена по време на тренировка по кардио кикбокс, защото е носила шапка на Тръмп.

„Ако една фитнес зала не може да понесе шапка на отбора на Тръмп, без да изпадне в истерия, проблемът не е в този, който я носи – токсичността е в правилата на левицата, които тровят всичко, до което се докоснат“, написа тя тогава.

„Никога не отстъпвай. Никога не се предавай.“, добави тя.

Кейти Захария Белия дом Прессекретар Доналд Тръмп Уволнение Кратък мандат Кардио кикбокс Политика Медии
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Акция на ГДБОП и ДАНС в Белица: Изземват документи от дома на кмета

Акция на ГДБОП и ДАНС в Белица: Изземват документи от дома на кмета

След уволнението си: Бившата говорителка на Белия дом Кейти Захария показа коремни мускули в Калифорния

След уволнението си: Бившата говорителка на Белия дом Кейти Захария показа коремни мускули в Калифорния

Радев, Борисов и Пеевски в задочен спор. Какво се знае за акциите в Сунгурларе и Белица

Радев, Борисов и Пеевски в задочен спор. Какво се знае за акциите в Сунгурларе и Белица

Рязък обрат във времето: Жълт код за проливни дъждове и бури в 8 области в четвъртък, идва студен фронт

Рязък обрат във времето: Жълт код за проливни дъждове и бури в 8 области в четвъртък, идва студен фронт

Ормуз, Баб ел-Мандеб, Черно море и Тайванският проток: Морските пътища като Ахилесова пета на световната икономика

Ормуз, Баб ел-Мандеб, Черно море и Тайванският проток: Морските пътища като Ахилесова пета на световната икономика

biss.bg
BMW плаща огромни обезщетения, за да съкрати 8000 служители

BMW плаща огромни обезщетения, за да съкрати 8000 служители

carmarket.bg
<p>МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави</p>
Ексклузивно

МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави

Преди 3 часа
<p>Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна</p>
Ексклузивно

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Преди 6 часа
<p>Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион</p>
Ексклузивно

Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион

Преди 4 часа
Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената
Ексклузивно

Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Европейската прокуратура

Европрокуратурата обвини кмета на Петрич в измама с европейски средства

България Преди 8 минути

Обвинението е свързано с проект за превръщане на бивши военни казарми в музей, финансиран с над 646 хил. евро по програма между България и Гърция

Световен хит в TikTok: Стюардесите на „България Еър“ с похвала от Victoria's Secret

Световен хит в TikTok: Стюардесите на „България Еър“ с похвала от Victoria's Secret

Любопитно Преди 10 минути

С над 2 милиона гледания и стотици хиляди харесвания, стюардесите ни се превърнаха в интернет сензация и модна тема за чуждестранните потребители

„Държавното масло е по-скъпо“: Работодатели оспорват данните за надценките

„Държавното масло е по-скъпо“: Работодатели оспорват данните за надценките

Парите ни Преди 19 минути

Има ли необосновано поскъпване и какво всъщност показват проверките в големите търговски вериги?

<p>Първият танкер с руски дизел отплава за САЩ утре</p>

Първият танкер с руски дизел отплава за САЩ на 22 октомври

Свят Преди 26 минути

Корабът ще превози 40 000 тона гориво. Доставките са част от договореност между Доналд Тръмп и Владимир Путин за увеличаване на руския износ на дизел

Доналд Тръмп

Кандидат за Сената: Тръмп отвлича вниманието с атаки срещу вярата ми

Свят Преди 30 минути

Кандидатът на демократите в Мичиган, Абдул Ел-Сайед, твърди, че атаките на републиканците срещу вярата му са опит да се отклони вниманието от икономическите проблеми. Надпреварата за Сената е изключително оспорвана, като проучванията показват практически равен резултат с опонента му Майк Роджърс.

депресия

Циркадна депресия или защо се чувствате вечно уморени и тъжни

Любопитно Преди 41 минути

Учени идентифицираха нов подтип депресия, наречен „циркадна“, който е свързан с вътрешния биологичен часовник. Според ново проучване тя засяга до един на всеки четирима пациенти и често не се повлиява от стандартните антидепресанти.

Фалшиви документи и кражба на имот: Арестуваха полицай, настанил се в жилище на покойник

Фалшиви документи и кражба на имот: Арестуваха полицай, настанил се в жилище на покойник

Свят Преди 41 минути

Брайън Сгурос измамил институциите, използвал самоличността на починалия и дори фалшифицирал подписа му пред нотариус, но бил разобличен, след като поискал наследниците да му платят ремонтите

Дуейн Джонсън - Скалата влиза в ролята на 70-годишен пенсионер в новия си филм

Дуейн Джонсън - Скалата влиза в ролята на 70-годишен пенсионер в новия си филм

Любопитно Преди 42 минути

Холивудският любимец Дуейн Джонсън - Скалата изненада феновете си с пълна визуална промяна. Актьорът свали 14 килограма и се състари с десетилетия за новата си роля във фантастичната семейна драма „Lizard Music“, чиято премиера се очаква през 2027 г.

<p>Измамници изтеглиха кредит за 7500 евро, докато телефонът на мъж беше блокиран</p>

Измамници изтеглиха кредит за 7500 евро, докато телефонът на мъж беше блокиран за „софтуерна актуализация“

България Преди 43 минути

37-годишен жител на исперихското село Подайва е станал жертва на интернет измама. От негово име са изтеглени пари, а след това са направени два превода към банкова сметка в Португалия

Кой ще ни обслужва на пистите: Cезонните работници от Узбекистан, Киргизстан и Непал вече са хиляди

Кой ще ни обслужва на пистите: Cезонните работници от Узбекистан, Киргизстан и Непал вече са хиляди

Парите ни Преди 45 минути

Почти половината сезонни работници идват от Узбекистан и Киргизстан, всеки пети работи в кухня. Бургас е първенец с над 8000 разрешения

<p>Израел вече е партньор в Тихоокеанския форум</p>

Израел получи статут на партньор във Форума на тихоокеанските острови

Свят Преди 51 минути

Израел получи статут на партньор за диалог във Форума на тихоокеанските острови, присъединявайки се към глобални сили като САЩ и Китай. Този дипломатически ход идва на фона на засилен международен натиск заради военната кампания в ивицата Газа.

„Прогресивна България“: Решението на КС доказа, че бюджетът е законен

„Прогресивна България“: Решението на КС доказа, че бюджетът е законен

България Преди 55 минути

Опозицията претърпя „пълен крах“, а доходите няма да бъдат замразени през 2027 г., заяви шефът на бюджетната комисия Константин Проданов

,

Учени в Тайван създадоха приложение с изкуствен интелект за оценка на щети от земетресения

Любопитно Преди 1 час

Учени в Тайван разработиха приложение с изкуствен интелект, което оценява щетите от земетресения и сеизмичната устойчивост на сградите до 15 пъти по-бързо, като предлага и безплатна версия за проверка от граждани

Подготвяте дома си за зимата? Ето какво не бива да допускате (и защо моментът е сега)

Подготвяте дома си за зимата? Ето какво не бива да допускате (и защо моментът е сега)

Любопитно Преди 1 час

Неочакван "пътник" в самолета: Змия отмени полет в Япония

Неочакван "пътник" в самолета: Змия отмени полет в Япония

Свят Преди 1 час

Механик откри влечуго под килима на самолет, а авиокомпанията призна, че подобен инцидент се случва за първи път в историята ѝ

Министърът на отбраната Димитър Стоянов дава изявление пред медиите

Министър Стоянов за „Челси 3“: Останките още не са идентифицирани

България Преди 1 час

Военната прокуратура води досъдебно производство след атаката с дронове. Извършват се огледи и се търсят отломки от безпилотни летателни апарати.

Всичко от днес

От мрежата

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg
1

Обновиха маркировката в Мальовишка Рила

sinoptik.bg
1

Дъждовната вода не е безопасна за пиене

sinoptik.bg

Милионерът Красимир се завърна във Войната на племената на “Игри на волята”

Edna.bg

Ким Кардашиян на 46: как риалити звездата изгради бизнес империя

Edna.bg

България е първа в ЕС по поскъпване на горивата: Цените скочиха с над 42% за година

Nova.bg

Спецакция на ГДБОП и ДАНС в Белица, изземват документи от дома на кмета

Nova.bg