След уволнението си: Бившата говорителка на Белия дом Кейти Захария показа коремни мускули в Калифорния

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К ейти Захария бе забелязана за първи път на обществено място, откакто напусна Белия дом.

Бившият прессекретар на Белия дом и майка на четири деца носеше оранжев спортен клин и лилав спортен сутиен, докато се наслаждаваше на слънцето в Южна Калифорния.

Захария, която определя себе си като ентусиаст по кардио кикбокс, бе уволнена от администрацията на президента Тръмп в петък – само четири дни след първия си брифинг.

След това тя се завърна в дома си в Калифорния и заяви пред The California Post, че не съжалява за нищо.

Ex White House press secretary Katie Zacharia has last laugh as she's spotted working out in sunny SoCal https://t.co/ATbsoKAjgk https://t.co/Qy32VnXgYK — New York Post (@nypost) October 20, 2026

„Гордея се, че казах „да“, че отстоявах твърдо убежденията си и продължих да подкрепям президента, дори когато обстоятелствата не бяха идеални за мен. Така показах на децата си как изглежда смелостта пред лицето на критиката“, каза тя.

Отказването на Захария последва 14-минутен брифинг за пресата, на който тя изглеждаше видимо нервна, последван от поредица от неуспешни медийни изяви и въпроси относно нейната юридическа квалификация.

Тя едва успя да организира кабинета си, камо ли да се премести официално във Вашингтон.

Вашингтон не е непознато място за Захария – по-рано тази година тя прекара няколко месеца там като говорител на Министерството на вътрешната сигурност.

Докато заемаше тази позиция, тя имаше осигурена охрана, както и останалите висши служители на агенцията, която контролира прилагането на имиграционното законодателство и нейните противоречиви политики, предизвикали недоволство сред левицата.

Захария нарече появилите се снимки посегателство върху личното ѝ пространство.

„Тази сутрин фотограф се появи пред дома ми и нахлу в личния ми живот – поредният пример за враждебността на левицата към поддръжниците на президента Тръмп и органите на реда“, заяви тя в изявление за The Post.

„Всеки, който атакува мен или семейството ми, нарушава личния ни живот или се занимава с тормоз, ще срещне категоричен и твърд отговор. Ще защитя семейството си и няма да толерирам това. Тези, които се опитват да разрушават животи и да застрашават семейства заради кликвания, трябва да се засрамят.“, каза още тя.

„Всяко издание, което излага на опасност моето местоположение и го подлага на реални заплахи, е съучастник“, добави тя.

Петте дни на Захария като прессекретар белязаха най-краткия мандат за съветник на Тръмп, подобрявайки рекорда, поставен от директора по комуникациите на Белия дом Антъни Скарамучи, който издържа едва 11 дни, преди да бъде уволнен през 2017 г.

Katie Zacharia visibly ‘nervous’ in first White House press briefing https://t.co/8uXkh4FpdL https://t.co/vNW7jUZ7Co — New York Post (@nypost) October 13, 2026

Тя бе избрана лично от Тръмп с директно предложение за работа на място.

През февруари Захария написа авторска статия в The Post за това как е била тормозена по време на тренировка по кардио кикбокс, защото е носила шапка на Тръмп.

„Ако една фитнес зала не може да понесе шапка на отбора на Тръмп, без да изпадне в истерия, проблемът не е в този, който я носи – токсичността е в правилата на левицата, които тровят всичко, до което се докоснат“, написа тя тогава.

„Никога не отстъпвай. Никога не се предавай.“, добави тя.