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Дизелът на Путин може да свали петрола, но българските шофьори ще чакат поне три месеца

Поскъпването на външните пазари се прехвърля у нас със 110%, а поевтиняването – едва с 20–30%, предупреждава финансовият анализатор Бисер Варчев

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

20 октомври 2026, 10:38
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Цените на петрола на световните пазари могат леко да паднат, когато тръгне дизелът, обещан от Владимир Путин на Доналд Тръмп. За да го усетят българските шофьори по бензиностанциите обаче, поевтиняването трябва да се задържи поне три месеца. Това прогнозира финансовият анализатор Бисер Варчев в ефира на NOVA NEWS.

Петролът – на петмесечен връх

По думите му от тази нощ цената и на двата сорта суров петрол – West Texas и Brent, започна да се покачва на световните пазари и достигна нови върхове на петмесечна база.

Петролът поевтинява след сделката за руския дизел и „енергийното примирие“

Защо цените растат въпреки добрите новини

„Перспективите на пазара никак не са добри, тъй като цената и на газта, и на двата сорта петрол трябваше да падне“, каза Варчев.

Той обясни, че е имало леко успокоение около Ормуз, където по данните, които цитира, минават 80% от корабите. Това е трябвало да свали цената. Над това има и споразумение за дизела между Тръмп и Путин, което според анализатора е трябвало да доведе до още по-сериозно поевтиняване, „но се случи точно обратното“.

Причината Варчев открива най-вече в резервите: „Въпреки подобрените доставки през Ормуз, недостигът на петрол като резерв дори в САЩ е по-нисък за пръв път от 20 години насам“.

Нагоре – със 110%, надолу – с 20–30%

Според анализатора е естествено, когато петролът и газта поскъпнат на външния пазар, търговците в България да качват цените. Проблемът е в обратната посока.

Петролът поевтиня заради руския дизел

„След това обаче идва по-лошият момент. Настъпва някакво голямо подобрение на външен пазар и спад в цената на петрола. Но ние не виждаме драстично, а само минимално поевтиняване“, коментира Варчев.

По думите му поскъпването на петрола на външния пазар води до поскъпване у нас със 110%, докато поевтиняването е от порядъка на 20–30%.

Кога може да дойде облекчението

Анализаторът очаква цените на външния пазар леко да падна, когато тръгне дизелът, обещан от Путин на Тръмп.

„За да се отрази на нашите бензиностанции обаче, поевтиняване трябва да се задържи поне три месеца“, смята Бисер Варчев.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: NOVA    
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