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Тайната напитка на Меси и Холанд: Как мате завладя световния футбол

От Меси, Суарес и Гризман до Ерлинг Холанд - горчивият чай от Южна Америка се превърна в най-мощния ритуал, символ на приятелство и източник на енергия за футболния елит

21 октомври 2026, 11:47
Тайната напитка на Меси и Холанд: Как мате завладя световния футбол
Източник: iStock

С ебастиан Виера не може да си спомни точно кога за първи път е опитал мате, но помни много добре първото си впечатление, както и реакциите на собствените си деца, когато им е дал да го опитат за първи път — спазвайки традиция, препредавана от поколение на поколение.

„Баща ми ми даде да опитам и изобщо не ми хареса. Рядко се случва някой да го хареса от първия път. Помня, когато дадох на децата си - казаха, че е твърде горещо и горчиво. С времето обаче свикваш. И накрая просто се влюбваш в него“, спомня си Виера, бивш вратар, записал 15 мача за националния отбор на Уругвай. 

Допреди години напитката, съдържаща кофеин и приготвяна чрез запарване на сухи листа в топла вода, беше чисто регионална традиция. Тя се консумираше с почти религиозна страст в Аржентина, Уругвай, Парагвай и части от Бразилия, но беше напълно непозната за останалата част от света. Това, че днес мате е световноизвестно, се дължи в огромна степен на футбола.

Гледката вече е добре позната на всички фенове: футболисти, слизащи от клубния автобус или разговарящи преди мач, държащи специална чаша в едната си ръка и термос в другата.

Лионел Меси, Луис Суарес, Еми Мартинес, Дарвин Нуниес и десетки други носят със себе си този уютен символ на дома. Пресен фен е и Ерлинг Холанд, който наскоро публикува снимка с чаша мате в социалните мрежи и благодари на своите аржентински колеги за това, че са го запалили по „тази прекрасна напитка“.

Корени в древната история

Мате се приготвя от листата на растението йерба мате (вид парагвайски джез). Смята се, че за първи път е използвано от индианското племе гуарани, населявало днешните територии на Парагвай, Аржентина, Уругвай и Южна Бразилия.

„Напитката има дълбоки културни, социални и икономически корени. Произходът ѝ се преплита с местните общности, населявали континента още преди колонизацията. Консумацията на мате има изключително голямо значение за хората тук“, обяснява Раул Ромеро от Националния институт по йерба мате в Аржентина. 

Напитката притежава и редица ценни здравословни и медицински свойства. Тя съдържа антиоксиданти, витамини и минерали. Съдържанието на кофеин в нея - по-малко от това в кафето, но повече отколкото в черния чай - осигурява плавен и продължителен прилив на енергия.

Хосе Блеса, главен спортен нутриционист на швейцарския „Базел“ и бивш специалист в саудитския „Ал Насър“ (където е работил с Кристиано Роналдо), разкрива ползите за спортистите:

„Футболистите, които пият мате, обикновено са подобре хидратирани, защото приемат повече течности. Кофеинът повишава издръжливостта и фокуса, а антиоксидантите помагат за укрепване на имунната система и възстановяването“, казва той.

Начин на живот и ритуал за сближаване

Във футбола мате не е просто напитка, а истинска социална спортна култура. Напитката се пие през специална сламка с филтър (наречена бомбиля), а чашата традиционно се прави от изсушена и издълбана тиква (калабаса).

„Когато играех за Уругвай, матето беше винаги с нас. Винаги. Честно казано, не мисля, че съм имал съотборник, който да не пиеше. Мате сближава хората. Когато някой приготви мате, спираш, сядаш да побъбриш, хапваш нещо малко. Пиехме го навсякъде: в хотела, на път за тренировка, в автобуса, в съблекалнята преди мач“, разказва Виера. 

По време на Световното първенство през 2022 г. в Катар аржентинският национален отбор занесе със себе си внушителните 240 кг билка за мате. На последните издания на Копа Америка пък играчите на Уругвай и Аржентина не се разделяха с термосите си. Меси и Родриго Де Пол например са имали неизменен ежедневен ритуал - сутрешна „мате сесия“ в 9:30 ч. в хотелската си стая.

Национална лудост и световно влияние

В Аржентина годишната консумация на мате надхвърля 6 килограма на глава от населението, а напитката присъства в над 90% от домакинствата. В страната има Официален ден на матето, сомелиери за мате, а на пазара се предлагат дори сладолед и чипс с вкус на мате с лика на Меси на опаковката. Покойният папа Франциск също беше сред най-известните почитатели на тази традиция.

В Уругвай страстта е не по-малка - талисманът на националния отбор за Мондиал 2022 бе гигантски гигантски термос на име Ботиха.

Днес европейските футболисти все повече възприемат този южноамерикански навик. Френската звезда Антоан Гризман е запален фен, а бившият английски национал Ерик Дайър признава: „В Тотнъм имахме доста аржентинци и започнах да пия с тях. Английските играчи вече се опитваме да се правим на южноамериканци. Определено се пристрастих“.

В днешния забързан свят мате премахва бариерите между хората и създава мостове. Както обобщава Себастиан Виера: „Не знам как точно да го обясня, но това е напитка, която обединява. Да изпиеш едно мате с някого е най-топлата покана да споделиш момента“.

Източник: The Athletic    
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