България

Борисов: ГЕРБ повече няма да участва в сглобки и коалиции без водеща роля

Лидерът на ГЕРБ заяви, че партията ще влиза в управление само ако се изпълняват нейните програми и политики. Той призова премиера да се съсредоточи върху сигурността на страната и поскъпването на живота

21 октомври 2026, 12:37
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  • Бойко Борисов заяви, че ГЕРБ повече няма да влиза в коалиции без водеща роля и изпълнение на програмата си, а иначе ще остане в опозиция.
  • Той призова правителството да овладее поскъпването и да гарантира сигурността, като обвини регулаторите за недостатъчния контрол върху цените.
  • ГЕРБ ще представи кабинет в сянка с 18 министри и млади кадри, а позицията си по бюджета ще обяви след анализ на документа.

ГЕРБ повече няма да участва в сглобки и коалиции, в които не е водеща политическа сила и не се изпълняват нейните десни, центристки и консервативни програми и политики. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов по време на брифинг, на който коментира изказвания на премиера, цените, бюджета и предстоящите президентски избори.

„Сега ще правим или ще влизаме в управление само ако нашите програми се изпълняват. Иначе ще бъдем опозиция. Как по-ясно да го кажа?“, заяви Борисов.

Той припомни, че решението е взето на конгрес на ГЕРБ, и посочи, че партията е участвала в седем правителства. По думите му участието в сглобки и коалиции е довело до загуба на част от последователите на формацията.

Борисов заяви, че ГЕРБ не участва в настоящата президентска кампания, тъй като не вижда кандидат, който да възприема като обединител на нацията и върховен главнокомандващ. Той отрече партията да е в политическа сглобка с Илияна Йотова, Андрей Гюров, Костадин Костадинов или други участници в политическия процес.

„Непоискана подкрепа не се дава“, каза Борисов в отговор на въпрос дали ГЕРБ ще подкрепи някой от кандидатите преди първия тур или евентуалния балотаж.

Той направи препратка и към предишни политически съюзи, като припомни, че президентът Румен Радев е бил в политическо партньорство с „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, с които са се появявали на общи плакати. Борисов посочи, че впоследствие ГЕРБ също е участвала в сглобки и коалиции.

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  • Борисов призова премиера да се съсредоточи върху цените и сигурността

Лидерът на ГЕРБ коментира думите на премиера, който според въпрос на журналист е обвинил него и Делян Пеевски, че са притеснени от действията на ДНСК.

„Не мисля, че Министерският съвет е партийна централа, за да се заплашва опозицията“, заяви Борисов.

Според него премиерът има две основни задачи:

  1. да гарантира сигурността на страната и
  2. да овладее поскъпването.

„Премиерът има две основни задачи в момента: да осигури сигурността на страната, защото потапят кораби по Черно море, падат дронове. И да овладее цените, които отиват в Космоса“, каза той.

Борисов заяви, че е изненадан от тона на премиера, тъй като само преди няколко дни двамата са разговаряли по телефона, а след това са участвали заедно в заседание на Консултативния съвет.

По думите му протестът, заради който се води политическият спор, не е бил организиран от ГЕРБ и е бил насочен и срещу партията. Той допусна, че спадът в рейтинга на правителството е причина да се търси политическа тема, с която да се отклони вниманието.

Борисов отрече да е имал скорошни контакти с Делян Пеевски.

„С колегата Пеевски не съм се чувал от месеци, камо ли да се виждам, за да ни слагат в един пакет. Всяка партия си е за нея си“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Той определи като неоснователни обвиненията в арогантно говорене от страна на опозицията. Според него предупрежденията за поскъпването и критиките към бюджета са част от работата на опозиционните партии.

„Ако арогантно е да кажеш, че от два лева нафтата е станала два и двадесет евро, разбирам“, коментира Борисов.

Той прогнозира, че сметките за ток през месеца ще бъдат с 30-40% по-високи, и посочи, че заявеното увеличение на цената на газа с 34% ще се отрази върху топлофикациите и производството, включително върху производството на хляб.

„Когато съобщаваш такива неща и се тревожиш, когато коментираш бюджет, това е работата на опозицията и това да се приеме за арогантно говорене“, каза Борисов. Той уточни, че за арогантно поведение смята обидите и използването на квалификации, каквито според него си позволяват някои партийни лидери в хода на президентската кампания.

Борисов коментира и действията на правоохранителните органи. Той заяви, че ГЕРБ не е коментирала случая с влизането на полицията в кметството във Враца и е оставила органите да си свършат работата.

„Но когато премиерът, който няма това право да говори от името на правоохранителните органи какво ще се случи и как ще се случи, естествено да реагираме“, посочи лидерът на ГЕРБ.

Във връзка с информацията за ареста на заместник-председателя на ДПС Радослав Рибарски Борисов заяви, че няма да коментира случая преди да приключат действията на полицията.

„Когато полицията влезе в кметството във Враца, ние казахме: „Когато си свършат работа, ще го коментираме“, и не сме коментирали“, обясни той.

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  • ГЕРБ ще коментира бюджета след представянето на документа

По отношение на бюджета Борисов заяви, че партията има много забележки, но ще ги представи след запознаване с документа. Той посочи, че анализът ще бъде направен от финансистите, икономистите и юристите на ГЕРБ.

Лидерът на партията благодари на Гълъб Донев за позицията му, че поскъпването на цените не се дължи на еврото.

Борисов коментира и решението на Конституционния съд по жалбата на ГЕРБ. Според него съдът е потвърдил правотата на жалбата, но парламентът трябва да отстрани установения проблем.

„Само че когато имаш абсолютно мнозинство, 131 депутати, те не я поправят“, заяви той.

По думите му решението създава прецедент, при който всяко следващо правителство ще може да внася бюджет с какъвто пожелае дефицит. Борисов определи това като арогантно отношение към публичните финанси и основния закон.

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  • Според Борисов регулаторите са допуснали поскъпването

В отговор на въпрос дали правителството е изпуснало контрола върху цените и дали еврозоната е причина за поскъпването, Борисов заяви, че отговорността е на регулаторите.

„Защото регулаторът, Комисията за защита на потребителите, не работи и изпуснаха цените“, каза той.

Като пример лидерът на ГЕРБ посочи цените на горивата. По думите му, когато Росен Желязков е отговарял за „Нефтохим Бургас“, цената е била около две евро или малко над тази сума, докато сега е достигнала 2,20 евро.

Борисов подчерта, че рафинерията продължава да е държавна, а условията според него са същите. Той заяви още, че българският петрол не преминава през румънския проход, а цените на тока и газа са останали същите.

„Призовавам премиера да се захване със задачите, които има“, заяви Борисов. Той добави, че опитът вниманието да се насочва към политически конфликти вместо към проблемите с цените може да работи само временно.

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  • ГЕРБ ще представи кабинет в сянка

Борисов съобщи, че през уикенда партията ще проведе национална академия, на която ще представи свой кабинет в сянка.

По думите му структурата ще включва 18 министри, към които ще бъдат привлечени по петима до седем млади хора. Зад тях ще застанат опитни кадри, които ще изпълняват ролята на ментори.

Целта е младите представители да се обучават и подготвят за участие в бъдещо управление.

В края на брифинга Борисов беше попитан дали ще гласува на предстоящите избори. Той не даде конкретен отговор, като посочи, че ГЕРБ има други приоритети.

„Ние искаме да помогнем на правителството с предложения, които да предпазят дълговата спирала, в която влиза България, и затова апелираме. Това е работата на опозицията“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Той отново подчерта, че партията не участва в президентската кампания и ще се съсредоточи върху собствените си политически задачи.

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