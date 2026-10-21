България

Акция на ГДБОП и ДАНС в Белица: Изземват документи от дома на кмета

Претърсвания се провеждат и в сградата на общината

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 50 минути / 21 октомври 2026, 11:21
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С пецакция на ГДБОП и ДАНС в Белица. Тече изземване на документи в дома на кмета Радослав Ревански, където е и той самият, съобщи NOVA

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Претърсвания и изземвания на документация се провеждат и в сградата на Община Белица. 

Акцията на ГДБОП и ДАНС е свързана с обществени поръчки свързани с Агенция "Пътна инфраструктура" и европроекти за милиарди.

  • Кой е Радослав Ревански

Радослав Ревански е кмет на община Белица от 2015 г. Той е юрист по образование, завършил Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. Преди да стане кмет, е работил като юрисконсулт в централата на ДПС и като парламентарен секретар на Министерството на младежта и спорта.

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Ревански е сред политическите лица в ръководството на ДПС, свързани с Делян Пеевски. През декември 2024 г. той беше избран за заместник-председател на партията. В свои публични изяви е заявявал подкрепата си за Пеевски и работата си в неговия екип.

  • Акцията в Белица - ден след операцията в Сунгурларе

Действията на ГДБОП и ДАНС в Белица се провеждат ден след мащабната операция в община Сунгурларе, при която бяха извършени претърсвания и иззети документи във връзка с разследване на обществени поръчки. Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов беше отведен за разпит.

По информация на NOVA разследващите проверяват изпълнението на обществени поръчки, разходването на публични средства и съответствието между договорените, отчетените и реално извършените дейности. БНР също съобщи за изземване на документи от общината.

  • Радев: Няма да спрем, докато не стигнем до върха на олигархичната пирамида

На заседанието на Министерския съвет в сряда (21 октомври) премиерът Румен Радев коментира акцията в Сунгурларе и заяви, че тя може да постави началото на по-мащабни разкрития.

„Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията. Най-сетне се намериха достойни и смели български прокурори на окръжно ниво, които застанаха на страната на справедливостта и допринесоха всички замесени да проговорят“, заяви Радев.

Той посочи, че правителството няма да превишава правомощията си и ще спазва разделението на властите, но допълни: „Няма да спрем, докато правоохранителните органи не стигнат до върха на олигархичната пирамида“.

Радев отправи критики към Делян Пеевски и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, като заяви, че според него те губят влиянието си върху управлението и разпределението на публичните средства. Премиерът добави, че досегашните усилия на МВР и ДАНС да стигнат до значими разкрития са срещали пречки в прокуратурата, но според него ситуацията вече се променя.

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  • Пеевски отговори на Радев

По-късно Делян Пеевски отговори на критиките на премиера. Той заяви пред журналисти в парламента, че Радев лично разпорежда полицейските акции в Белица и Сунгурларе.

„С интерес слушах как премиерът Румен Радев разпорежда полицейски акции от кабинета си“, каза Пеевски, цитиран от "24 Часа". Той обвини премиера, че е съсредоточил в себе си функциите на различни институции, и заяви: „Олигархията има един връх и той се казва Румен Радев“.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA, "24 Часа"    
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Спецакция на ГДБОП и ДАНС в Белица, изземват документи от дома на кмета

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