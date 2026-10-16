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КНСБ блокира София: „С тази заплата избираме между сметките и храната“ (ОБЗОР)

Синдикатите искат 10% ръст на заплатите в държавния сектор и минимална заплата от 690 евро вместо предложените 660 евро

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

16 октомври 2026, 16:08
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Работещи от различни сектори излязоха на протест и автошествие в центъра на София, организирани от КНСБ под надслов „За по-високи доходи“. Демонстрацията се проведе ден след като Министерството на финансите обяви основните параметри на бюджета за догодина, съобщи NOVA.

Недоволните настояват възнагражденията в държавния сектор да се увеличат с поне 10% вместо предложените 5%. Те искат и минималната работна заплата да бъде 690 евро, а не 660 евро.

Блокиран център

Демонстрацията започна малко преди 12:00 ч., а в 12:30 ч. продължи с автошествие, заради което голяма част от центъра на София беше затворена. Колоната от автомобили премина по бул. „Цар Освободител“, бул. „Цариградско шосе“ и Площад на авиацията.

КНСБ блокира центъра на София в петък: Автошествие срещу 660 евро минимална заплата

По обратния път маршрутът е предвиден да мине през бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „България“, бул. „Академик Иван Гешов“ и бул. „Цар Борис Трети“, като шествието ще завърши на площад „Независимост“.

През седмицата протести имаше и във Варна, Русе и Шумен. От КНСБ предупредиха, че ако исканията им не бъдат чути, демонстрациите ще продължат както в столицата, така и в други градове.

„Да избираме между сметките и храната за децата“

„Дошли сме тук за достойно заплащане и за това, че нашият труд трябва да бъде овъзмезден“, заяви Кръстьо Боянов от Федерацията на независимите синдикати от държавното управление. Според него предложеното увеличение не компенсира дори инфлацията.

Синдикатите след срещата с Донев: Няма споразумение, но 5% ръст на заплатите може да станат повече

Боянов настоя и за обещаните функционални анализи в администрацията след съкращенията през 2026 г., както и за по-справедливо разпределение на средствата за заплати. Освен по-високи доходи синдикатите искат подобряване на условията на труд и промени в нормативната уредба за държавните служители, която според тях е остаряла. „Не искаме само доходи, а и преразглеждане на цялата нормативна уредба. Не само да се реже, а тези хора да бъдат уважавани“, заяви Боянов.

Служителката в Държавна агенция „Архиви“ Бистра Дамова посочи, че почти всички заплати са близки до минималните. „Ние всеки месец трябва да избираме дали да си платим сметките, или да купим храна за децата ни“, каза тя.

„Недоволни сме, несъгласни сме, сърдити сме. Пет процента е подигравка. Реално увеличението трябва да бъде 15–20%, за да живеем достойно“, заяви д-р Евтим Евтимов от Федерацията на независимите синдикати в земеделието. По думите му служителите изпълняват отговорни държавни функции, но не получават адекватно заплащане.

Капитанов: 330 евро на месец само за кафе, закуска и обяд

„Всъщност хората вече не могат да търпят това унижение, което се случва от страна на правителството. За толкова оценяват труда им. Това срамно увеличение от само 5% се случва за втора поредна година“, заяви вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

„Предложените 5% са социална жестокост, прикрита зад бюджетна дисциплина. Вярваме, че потреблението и високото потребление са най-добрият начин да се пълни повече държавната хазна“, заяви Капитанов в студиото на „Здравей, България“. Така той коментира тезата, че увеличението на възнагражденията може да доведе до поскъпване на стоките и услугите, което да обезсмисли ръста на доходите.

КНСБ на протест за минималната заплата: Автошествие блокира центъра на София

Вицепрезидентът на КНСБ постави и въпроса за ежедневните разходи на работещите. По думите му кафето, закуската и обядът може да струват средно около 15 евро на ден. „Това за 22 работни дни са 330 евро“, посочи Капитанов. Той коментира, че след тези разходи от ниските заплати остават ограничени средства за останалите нужди на домакинствата. Синдикалистът подчерта, че КНСБ настоява за минимална работна заплата от 690 евро.

Ще повиши ли инфлацията вдигането на заплатите?

В разговора беше поставен и въпросът дали увеличението на възнагражденията може да доведе до ново поскъпване, което да изяде ръста на доходите. В отговор Капитанов заяви, че според синдиката по-високото потребление е начин за увеличаване на приходите в държавния бюджет.

Витанов: Трябва да се намери „златното сечение“

„Всеки протест за достоен труд и достойно възнаграждение трябва да бъде подкрепен“, коментира в кулоарите на парламента председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов.

Синдикатите на среща с финансовия министър, настояват за поне 10% ръст на доходите

По думите му недоволството на хората е разбираемо на фона на поскъпването на живота, но е необходимо да се намери баланс между увеличаването на доходите и финансовите възможности на държавата. „Всеки иска доходите да се повишават по-бързо. Въпросът е да се намери онова златно сечение, което позволява това увеличение от една страна, без да се срива бюджетът на държавата“, посочи Витанов.

Той подчерта, че протестиращите имат своите аргументи и че държавата трябва да бъде ангажирана с осигуряването на достойни доходи. Според него обаче високите разходи за живот не могат да бъдат обяснени единствено с вътрешнополитическите процеси.

„Животът стана изключително скъп не защото Румен Радев е дошъл на власт, а най-малкото трябва да отчетем какво се случва в непосредствена близост до нас. Две войни оказват пряко влияние върху доходите на хората и върху разходите им за живот“, коментира той.

Според него спрямо предишния вариант на бюджета се предвижда реално увеличение на доходите. Минималната работна заплата ще нарасне с 6,5%, възнагражденията в публичния сектор – с над 5%, а при учителите ръстът ще е над 7,5%. Витанов добави, че са предвидени и промени в социалните плащания, данъчните облекчения за деца и други мерки за подкрепа.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: NOVA    
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