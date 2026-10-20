Срив в Google Cloud парализира банки, здравни услуги и доставки в Европа

М ащабен технически проблем в облачната платформа на технологичния гигант Google засегна услугите на Revolut, британското здравеопазване, онлайн търговци и правителствени сайтове, а инженерите продължават работа по отстраняването му.

Глобален срив в облачните услуги на Google (Google Cloud) предизвика сериозни смущения в работата на десетки популярни приложения, банкови платформи, сайтове за доставки и обществени услуги в Европа.

Проблемът засяга най-вече региона „europe-west2“ (с център Лондон), като първите съобщения за технически смущения бяха регистрирани още в ранните сутрешни часове на вторник. Хиляди потребители сигнализираха за проблеми в специализираната платформа за проследяване на мрежови сривове Downdetector.

Кои услуги бяха засегнати?

Сривът веднага засегна широк набор от дигитални услуги в публичния и частния сектор:

Финансови институции: Финтех гигантът Revolut, както и големи банкови среди като Lloyds, HSBC, NatWest и Bank of Scotland отчитат прекъсвания и невъзможност за обработка на транзакции или влизане в приложенията.

Обществени услуги и държавни портали: Здравните онлайн услуги на Британската здравна служба (NHS England), както и официалният правителствен портал на Великобритания Gov.UK претърпяха сериозни смущения.

Доставки и търговия: Търговските среди и куриерските компании като DPD, Royal Mail, супермаркетите Asda и имотният сайт Rightmove също регистрираха проблеми с достъпа и обработката на заявки.

Засегнати са и системите за сигурност

От Google излязоха с официално съобщение, потвърждаващо, че техническите и инженерните им екипи работят извънредно за решаване на възникналия инцидент. Компанията потвърди, че сривът е засегнал пряко и Google Security Operations (операциите по киберсигурност на платформата).

„Преживяваме проблем с множество услуги в региона europe-west2. Засегнатите клиенти могат да изпитат прекъсвания на сесиите при достъп до Google Security Operations, както и забавяния в системните процеси. Извиняваме се на всички, засегнати от това прекъсване“, заявиха от технологичния гигант.

Инженерите на Google продължават разследването, за да установят точната причина за повредата и да възстановят пълния капацитет на облачните системи.

Сривът засегна сериозно и клиентите на дигиталната банка Revolut, включително и в България. Потребители съобщиха не само за липса на достъп до мобилното приложение, но и за блокирали плащания с физически карти в търговските обекти. От компанията потвърдиха за прекъсването в социалната мрежа X и заявиха, че инженерите им работят за бързото отстраняване на проблема. Въпреки масовите оплаквания от потребители по целия свят, официалната страница за статус на системата първоначално показваше, че всички услуги са оперативни — разминаване, което повдигна въпроси относно комуникацията на финтех гиганта, обслужващ над 80 милиона клиенти глобално.