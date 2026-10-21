Свят

Американският пратеник Уиткоф пристигна в Русия за преговори с Путин

Пратеникът на Доналд Тръмп ще обсъди предложенията за прекратяване на войната в Украйна след разговорите със Зеленски в Норвегия.

21 октомври 2026, 11:44
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  • Стив Уиткоф пристигна в Санкт Петербург за среща с Владимир Путин относно предложенията за прекратяване на войната в Украйна.
  • САЩ и Украйна съобщават за напредък в преговорите, включително по гаранциите за сигурност, възстановяването и европейската стабилност.
  • Киев отхвърля отстъпването на територии, докато Москва настоява за контрол над целия Донбас, ограничаване на украинската армия и отказ от членство в НАТО.

Уиткоф определи преговорите с Украйна като продуктивни

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф пристигна в сряда в Санкт Петербург, Русия, където ще разговаря с руския президент Владимир Путин. Целта на срещата е да се придвижат напред предложенията за прекратяване на войната в Украйна и да се проправи път към по-широки преговори.

След срещата на върха с украинския президент Володимир Зеленски в Норвегия във вторник Уиткоф продължи интензивната си дипломатическа обиколка, като пристигна на летище „Пулково“ в Санкт Петербург. Там той беше посрещнат от пратеника на Кремъл Кирил Дмитриев, показват снимки, изпратени на CNN.

Срещата между Уиткоф и Путин е насрочена за първата половина на сряда, съобщи руската държавна информационна агенция ТАСС.

Американски представител заяви пред CNN, че САЩ и Украйна са постигнали „съществен напредък“ в преговорите в Норвегия във вторник. По думите му Украйна е представила „нови идеи и предложения, които бяха обсъдени подробно“, а двете страни вече имат „силно единство“ по отношение на следващите стъпки.

„Обсъжданията обхванаха ключови елементи от всеобхватна рамка за мир, включително дългосрочни гаранции за сигурността на Украйна, икономически план за възстановяване и просперитет след войната, както и по-широка архитектура на европейската сигурност, предназначена да създаде трайна стабилност“, заяви американският представител.

Украйна и съюзниците ѝ отново потвърдиха основните червени линии, очертани от Киев за евентуалните мирни преговори. Сред тях са необходимостта от бъдещи гаранции за сигурността и отхвърлянето на всякакви искания Украйна да се откаже от територии.

Русия настоява Украйна да предаде целия източен регион Донбас, който в момента е предимно под руски контрол. Москва също така призовава Киев драстично да намали числеността на армията си и да поеме ангажимент никога да не се присъединява към НАТО.

„Имаме някои ясни идеи как да постигнем мир и сме единни с европейските си партньори в тези усилия. Искаме американците да представят тези идеи пред руснаците“, заяви Зеленски във вторник.

Американският представител добави: „Екипите работят изключително добре заедно, обединени от общия ангажимент да намерят практически решения за прекратяване на войната.“ Така той изрази оптимизъм въпреки влошаването на публичните отношения между Зеленски и американския президент Доналд Тръмп.

„Целта е да надградим постигнатия напредък с Украйна и Европа, да обсъдим предложенията с Русия и да проправим път към преки тристранни преговори, както и към по-широки многостранни преговори“, заяви представителят.

Джаред Къшнър, зетят на Тръмп, който също участва в мирните преговори, е болен от грип и ще се включи дистанционно в срещата в Русия.

Източник: CNN    
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