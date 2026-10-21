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Тихото изчезване: Защо жените си тръгват от ключовите постове при Тръмп

По време на втория си мандат Доналд Тръмп се разделя предимно с високопоставени жени от екипа си. След поредица от оставки и уволнения, повечето от освободените ключови позиции бяха заети от мъже, което предизвика дебати за двоен стандарт във Вашингтон

21 октомври 2026, 11:18
Тихото изчезване: Защо жените си тръгват от ключовите постове при Тръмп
Източник: БГНЕС

О тстраняването на Кимбърли Гилфойл, която до тази седмица заемаше поста посланик на САЩ в Гърция, изненада с детайлите си. То беше съобщено на живо по телевизията по време на първия брифинг на новата говорителка на Белия дом.

Принудителната оставка на Гилфойл обаче е част от по-широка тенденция във втория мандат на президента Тръмп: висшите служители, които напускат администрацията – доброволно или не – са предимно жени, пише The New York Times.

Гилфойл беше поредната високопоставена жена, която си тръгва тази година. През пролетта четири от общо осемте жени на министерско ниво в кабинета на Тръмп подадоха оставки или бяха уволнени за едва три месеца: главният прокурор Пам Бонди, министърът на труда Лори Чавес-ДеРемиър, министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем и директорът на националното разузнаване Тулси Габард.

Всички те бяха заменени от мъже.

В петък новата говорителка на Белия дом Кейти Закария също бе принудена да напусне след кратък, но бурен престой на поста, според трима източници, запознати със ситуацията.

От Гилфойл бе поискано да подаде оставка, след като „Уолстрийт джърнал“ съобщи, че е поискала от дарител да плати сметката ѝ към „Американ експрес“ на стойност 100 000 долара преди гласуването за утвърждаването ѝ. Гилфойл отрече обвинението. Но във вторник Тръмп заяви, че макар тя „да е вършела добра работа“, той „не е харесал това, което е прочел“.

Той също така омаловажи връзката си с Гилфойл, която е един от най-твърдите му защитници и в миналото бе сгодена за Доналд Тръмп-джуниър, най-големия му син. „Тя не беше член на семейството ми“, каза той пред журналисти. „Мисля, че се срещаше със сина ми преди много време.“, добави той.

Жените в обкръжението на Тръмп не изглеждат по-склонни към скандали от мъжете; номинираните от него мъже неколкократно са привличали вниманието и срещу тях са отправяни призиви за уволнение.

Директорът на ФБР Каш Пател бе принуден да отговаря на въпроси относно поведението си, включително обвинения в прекомерна употреба на алкохол, изпращане на специален отряд (SWAT) да охранява приятелката му и използване на правителствен самолет за лични цели. (Той отрече обвиненията.)

Министърът на търговията Хауърд Лътник се появи в документи, публикувани от Министерството на правосъдието, като един от посетителите на частния остров на Джефри Епстийн. Министърът на отбраната Пийт Хегсет разкри секретни военни планове в разговор в приложение за съобщения, в който неволно бе включен Джефри Голдбърг, главен редактор на „Дъ Атлантик“.

Тръмп наказа един назначен от него мъж във връзка с този чат: Майк Уолц, съветник по националната сигурност, който бе добавил журналиста в групата. Но Уолц се отърва леко – той бе назначен за посланик в ООН, позиция, която Тръмп бе обещал на дългогодишната си съюзничка в Конгреса Елиз Стефаник.

Стефаник, която сама се определя като борбена поддръжничка на движението MAGA, остана без политическа подкрепа и в крайна сметка реши да не се кандидатира за преизбиране.

Експерти по правителствени назначения заявяват, че това изтегляне само на един пол е изключително необичайно.

„Никога не съм виждала ситуация, в която първата вълна от напускащи министри да е изцяло от един пол – все жени“, казва Катрин Дън Тенпас, сътрудник по управление и директор на Инициативата за подобряване на междуинституционалните отношения към института „Брукингс“.

Когато Тръмп сформираше висшия си екип след победата си на изборите през 2024 г., сред тях имаше няколко жени. Той назначи Сюзи Уайлс за шеф на кабинета – първата жена на този мощен пост с ранг на министър. Каролин Ливит бе най-младият говорител на Белия дом, преди да напусне през август, за да отглежда двете си малки деца. Тя бе заменена от Закария, която бе уволнена в петък, след 5 дни на пост.

В изявление за тази статия говорителка на Белия дом заяви, че „президентът Тръмп е събрал най-великата администрация в историята, избирайки всеки член на своя забележителен екип въз основа на един критерий: способността да постига резултати за американския народ“.

„За разлика от демократите, които са обсебени от политиката на идентичността, президентът оценява хората по техните заслуги и квалификация, а не по неизменни характеристики“, добави говорителката Тейлър Роджърс.

По време на отбелязването на Месеца на женската история миналата година Тръмп заяви, че е „щастлив да каже, че в кабинета има повече жени отколкото при всеки друг президент от Републиканската партия в историята на страната ни“.

Това вече не е така. В момента на министерски позиции остават четири жени.

В много от случаите напусналите жени изглежда са се издънили на тест за лоялност към Тръмп.

Пам Бонди бе подложена на критики заради начина, по който се справи с публикуването на досиетата за Епстийн, както и за това, че не изпълни исканията на Тръмп за отмъщение срещу неговите опоненти. Президентът бе незадоволен и от представянето ѝ по време на изслушванията в Конгреса и по телевизията.

Пам Бонди
Пам Бонди Източник: Getty Images

Показанията пред Конгреса изглежда са били катализатор и за уволнението на Кристи Ноем, по-специално нейното заявление, че Тръмп е одобрил правителствени реклами за десетки милиони долари, в които тя е имала водеща роля. Тръмп отрече това твърдение.

Кристи Ноем
Кристи Ноем Източник: Getty Images

Тулси Габард подаде оставка, за да се грижи за болния си съпруг. Нейното съобщение обаче дойде на фона на обтегнати отношения с Белия дом и след като тя отказа да даде показания пред Конгреса, че Иран представлява непосредствена заплаха – твърдение, с което Тръмп оправдаваше действията срещу страната. Тръмп заяви, че тя е „по-мека“ по този въпрос от него.

Тулси Габард
Тулси Габард Източник: БТА

Лори Чавес-ДеРемиър подаде оставка, след като се забърка в скандал с обвинения, че в нейната институция цари токсичност и безпорядък, както и че сериозно е злоупотребила с власт чрез неподходящи отношения със служител и използване на държавни средства за лични цели.

Но дори някои от най-острите критици на Тръмп, които се зарадваха на напускането на жените от кабинета, посочиха това, което видяха като явен двоен стандарт.

„Свършиха ли му жените?“, попита представителката на Демократическата партия от Ню Йорк Александрия Окасио-Кортес след оставките на Бонди и Ноем, когато репортер я попита кой трябва да бъде уволнен следващ. „Изглежда Тръмп има способността да уволнява само жени министри.“, каза тя.

Конгресменката Джасмин Крокет, демократ от Тексас и честа мишена на подигравките на президента, написа в социалните мрежи, че Пийт Хегсет трябва да е следващият. „Виждам модел“, написа тя за Тръмп. „Той ще хвърли некомпетентните жени под автобуса много по-бързо от некомпетентните мъже.“, добави тя.

През април конгресменката Мадлин Дийн, демократ от Пенсилвания, притисна Хауърд Лътник относно двойния стандарт по време на изслушване в Конгреса, посочвайки разкритията за връзката му с Джефри Епстийн.

„Притеснен ли е президентът от продължаващите ви контакти с г-н Епстийн?“, попита тя.

„Няма да обсъждам разговорите, които съм имал с президента“, отговори Лътник.

„Президентът Тръмп току-що уволни трима министри – три жени“, отвърна Дийн. „Ако президентът Тръмп имаше поне малко желание за търсене на отговорност от помагачите на Джефри Епстийн, щяхте да бъдете уволнен и вие.“, добави той.

Мей Мейлман, директор на Правния център за независими жени и бивш висш служител в Белия дом и при двете администрации на Тръмп, заяви, че има достатъчно влиятелни жени на ключови позиции.

Тя посочи Сюзи Уайлс, както и назначения като Ерика Шварц, която наскоро бе потвърдена за ръководител на Центровете за контрол и превенция на заболяванията, и Хармит Дилън, която оглавява отдела за граждански права в Министерството на правосъдието.

„Няма такова нещо като самота за консервативните жени в администрацията на Тръмп“, каза Мейлман. „Има само овластяване. Вие сте необходим член на екипа заради това, което сте, а не заради пола си.“, добави тя.

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