Израел получи статут на партньор във Форума на тихоокеанските острови

Израел получи статут на партньор за диалог на Форума на тихоокеанските острови (PIF), което представлява важна стъпка в усилията на страната да укрепи дипломатическите си позиции в световен мащаб. Този ход идва в момент на засилен международен натиск върху Израел заради военната кампания в ивицата Газа и подчертава стремежа да сe осигури подкрепа отвъд традиционните си съюзници.

Новината беше обявена от израелския министър на външните работи Гидеон Саар в социалната мрежа Екс, съобщава BTA World, като се позовава на Ройтерс. Според Саар генералният секретар на организацията, Барон Дивавеси Уака, го е информирал, че кандидатурата на Израел е била одобрена от тихоокеанските лидери по време на срещата им в Палау. Официалното заявление е било подадено през юни по време на посещение на Саар във Фиджи.

Another diplomatic achievement: Israel joins the Pacific Islands Forum (PIF) as a Forum Partner. The Secretary General of the Pacific Islands Forum, Baron Divavesi Waqa, has informed me that Israel has been accepted as a Forum Partner, following a decision at the meeting of the Forum’s member state leaders in Palau. This follows my visit to Fiji in June, where I met with the Secretary General and presented Israel’s request to join the Forum. Strengthening ties with the Pacific Island nations is one of my objectives. Earlier this year, I opened Israel’s Embassy in Fiji, which also serves nine other Pacific Island nations, all friendly to Israel. Under the current government, three of these countries, Papua New Guinea, Fiji and Nauru, have opened embassies in Jerusalem. As a Forum Partner, Israel will participate in a framework for cooperation in areas of mutual interest, based on regional priorities and Israel’s expertise in water management, desalination, agriculture, tackling climate change, innovation and sustainable development. Israel and the Forum will also develop a joint action plan setting out practical areas of cooperation and a mechanism to monitor progress. — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) October 20, 2026

Какво представлява Форумът и защо е важен?

Форумът на тихоокеанските острови е ключова междуправителствена организация, която обединява държавите от региона. Статутът на „партньор за диалог“ се предоставя на държави и организации извън региона, които имат значителни интереси и допринасят за регионалното развитие и сигурност. Досега форумът имаше 21 партньори, сред които глобални сили като САЩ, Китай, Япония и Европейският съюз, което поставя Израел в престижна компания.

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Области на сътрудничество и стратегически цели

Според изявлението на Гидеон Саар, партньорството ще се фокусира върху конкретни области, в които Израел има значителна експертиза. Те включват управление на водните ресурси, обезсоляване на морска вода, селско стопанство, борба с климатичните промени, иновации и устойчиво развитие. Предвижда се изготвянето на съвместен план за действие и създаването на механизъм за проследяване на неговото изпълнение.

Този ход е част от по-широка стратегия на Израел за засилване на дипломатическото си присъствие в Тихоокеанския регион. По-рано тази година страната откри посолство във Фиджи, което обслужва дипломатическите отношения с още девет островни държави. Саар припомни също, че откакто настоящото израелско правителство е на власт, държави като Папуа Нова Гвинея, Фиджи и Науру са открили посолства в Йерусалим, което е значителен дипломатически успех за Израел.

Геополитическият контекст

Разширяването на дипломатическите връзки идва на фона на нарастващия международен натиск върху Израел заради войната в Газа. Някои от тихоокеанските държави последователно са подкрепяли израелските позиции при гласувания в ООН или са се противопоставяли на резолюции, критични към действията на страната. Укрепването на тези отношения може да осигури на Израел важна подкрепа в международните институции.

Въпреки изявлението на израелския външен министър, към момента на публикуване Форумът на тихоокеанските острови все още не е потвърдил официално приемането на Израел за партньор. Според информацията, цитирана от Ройтерс, организацията не е отговорила на запитването за коментар, което оставя известна неяснота около финализирането на процеса.