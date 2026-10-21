Свят

Израел получи статут на партньор във Форума на тихоокеанските острови

Израел получи статут на партньор за диалог във Форума на тихоокеанските острови, присъединявайки се към глобални сили като САЩ и Китай. Този дипломатически ход идва на фона на засилен международен натиск заради военната кампания в ивицата Газа.

21 октомври 2026, 13:17
Израел получи статут на партньор във Форума на тихоокеанските острови
Източник: iStock Photos

Израел получи статут на партньор за диалог на Форума на тихоокеанските острови (PIF), което представлява важна стъпка в усилията на страната да укрепи дипломатическите си позиции в световен мащаб. Този ход идва в момент на засилен международен натиск върху Израел заради военната кампания в ивицата Газа и подчертава стремежа да сe осигури подкрепа отвъд традиционните си съюзници.

Новината беше обявена от израелския министър на външните работи Гидеон Саар в социалната мрежа Екс, съобщава BTA World, като се позовава на Ройтерс. Според Саар генералният секретар на организацията, Барон Дивавеси Уака, го е информирал, че кандидатурата на Израел е била одобрена от тихоокеанските лидери по време на срещата им в Палау. Официалното заявление е било подадено през юни по време на посещение на Саар във Фиджи.

Какво представлява Форумът и защо е важен?

Форумът на тихоокеанските острови е ключова междуправителствена организация, която обединява държавите от региона. Статутът на „партньор за диалог“ се предоставя на държави и организации извън региона, които имат значителни интереси и допринасят за регионалното развитие и сигурност. Досега форумът имаше 21 партньори, сред които глобални сили като САЩ, Китай, Япония и Европейският съюз, което поставя Израел в престижна компания.

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Области на сътрудничество и стратегически цели

Според изявлението на Гидеон Саар, партньорството ще се фокусира върху конкретни области, в които Израел има значителна експертиза. Те включват управление на водните ресурси, обезсоляване на морска вода, селско стопанство, борба с климатичните промени, иновации и устойчиво развитие. Предвижда се изготвянето на съвместен план за действие и създаването на механизъм за проследяване на неговото изпълнение.

Този ход е част от по-широка стратегия на Израел за засилване на дипломатическото си присъствие в Тихоокеанския регион. По-рано тази година страната откри посолство във Фиджи, което обслужва дипломатическите отношения с още девет островни държави. Саар припомни също, че откакто настоящото израелско правителство е на власт, държави като Папуа Нова Гвинея, Фиджи и Науру са открили посолства в Йерусалим, което е значителен дипломатически успех за Израел.

Геополитическият контекст

Разширяването на дипломатическите връзки идва на фона на нарастващия международен натиск върху Израел заради войната в Газа. Някои от тихоокеанските държави последователно са подкрепяли израелските позиции при гласувания в ООН или са се противопоставяли на резолюции, критични към действията на страната. Укрепването на тези отношения може да осигури на Израел важна подкрепа в международните институции.

Въпреки изявлението на израелския външен министър, към момента на публикуване Форумът на тихоокеанските острови все още не е потвърдил официално приемането на Израел за партньор. Според информацията, цитирана от Ройтерс, организацията не е отговорила на запитването за коментар, което оставя известна неяснота около финализирането на процеса.

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