Радев, Борисов и Пеевски в задочен спор. Какво се знае за акциите в Сунгурларе и Белица

Акция на ГДБОП и ДАНС в Белица: Изземват документи от дома на кмета

Пеевски отговори на Радев: Олигархията е на едно място - в кабинета на премиера

Борисов: ГЕРБ повече няма да участва в сглобки и коалиции без водеща роля

Рязък обрат във времето: Жълт код за проливни дъждове и бури в 8 области в четвъртък, идва студен фронт

А кциите на ГДБОП и ДАНС в Сунгурларе и Белица бяха във фокуса на началото на заседанието на Министерския съвет в сряда. Премиерът Румен Радев заяви, че правителството няма да спре, докато правоохранителните органи не стигнат до върха на „олигархичната пирамида“.

"Схемата започва да се разплита": Радев за акцията в Сунгурларе

„Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията. Най-сетне се намериха достойни и смели български прокурори на окръжно ниво, които застанаха на страната на справедливостта и допринесоха всички замесени да проговорят“, заяви Радев по повод акцията, проведена във вторник.

Според министър-председателя „схемата започва да се разплита“, като той изрази очакване случващото се да бъде само началото.

„При встъпването на нашето правителство дадох много ясен знак, че ние няма да допускаме грешките на другите. Няма да превишаваме правата си, ще спазваме разделението на властите и ще се движим изцяло в руслото на закона. Но и няма да спрем, докато правоохранителните органи не стигнат до върха на олигархичната пирамида“, допълни премиерът.

Пеевски отговори на Радев: Олигархията е на едно място - в кабинета на премиера

Какво се знае за акциите в Сунгурларе и Белица

Действията в Сунгурларе започнаха във вторник, 20 октомври, като част от разследване, свързано с обществени поръчки и предполагаеми злоупотреби с публични средства. При операцията бяха извършени претърсвания и иззети документи. Кметът на общината Димитър Гавазов беше отведен за разпит.

Радев посочи действията на прокурорите като важен момент в разследването и заяви, че очаква да бъдат установени обстоятелствата около предполагаемите нарушения. Към момента обаче не бива да се приема, че извършването на процесуални действия само по себе си доказва вина на проверяваните лица.

В сряда сутрин стана известно и за операция на ГДБОП и ДАНС в Белица. По информация на NOVA разследващите изземват документи от дома на кмета Радослав Ревански, където се намира и самият той. Претърсвания и изземвания на документация се извършват и в сградата на общината.

Борисов: ГЕРБ повече няма да участва в сглобки и коалиции без водеща роля

Според първоначалната информация акцията в Белица е свързана с обществени поръчки, отнасящи се до Агенция „Пътна инфраструктура“, както и с европейски проекти за милиарди.

Радослав Ревански е кмет на Белица от 2015 г. и е сред политическите лица в ръководството на ДПС, свързани с Делян Пеевски. Към момента няма публично потвърдена информация за повдигнато обвинение срещу него във връзка с операцията.

Не е установено и дали действията в Сунгурларе и Белица са част от едно и също разследване. Двете операции се провеждат в рамките на два последователни дни, но конкретната им връзка трябва да бъде потвърдена от компетентните институции.

Радев с критики към Пеевски и Борисов

В изказването си пред Министерския съвет Радев отправи директни критики към лидерите на ДПС и ГЕРБ Делян Пеевски и Бойко Борисов.

„На заседанията на Министерския съвет не коментирам ръководителите на политическите партии, но днес ще наруша този принцип. Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство за безнаказаност и самозабравяне. Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия арогантен стил на говорене и действие“, заяви премиерът.

По думите му двамата са изнервени, защото вече не могат да влияят върху работата на правителството и разпределението на публичните средства.

„Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци. Техните лейтенанти вече не определят обществените поръчки в държавата, а подставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното“, каза Радев.

Премиерът отправи критики и към работата на правоохранителните органи в миналото. Според него досегашните усилия на ДАНС и МВР да стигнат до съществени разкрития са срещали пречки в прокуратурата както на централно, така и на регионално ниво.

„Но от вчера това се промени“, заяви Радев.

Пеевски: Акциите се разпореждат от Радев

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отговори на премиера от кулоарите на Народното събрание. Той обвини Радев, че лично разпорежда полицейските акции в Белица и Сунгурларе, и заяви, че управляващите оказват натиск върху кметове и политически партии.

„С интерес слушах Румен Радев как разпорежда полицейски акции от кабинета си. Имаме информация, че професионалното ръководство на МВР и ДАНС постоянно е на сбирки с него. Всички тези акции, които се случват в момента в Белица и Сунгурларе, се разпореждат от него. Той е взел всички функции. Според мен не знае кой е. Всичко е смесено в главата му. Гледах тази злоба и това безсилие“, заяви Пеевски.

Той свърза изказването на премиера с проведения предишния ден протест и с резултатите от социологически проучвания.

„Слушах за върха на олигархията, аз мога да го назова. Върхът на олигархията са Румен Радев и Николай Копринков. Да седнат пред огледалото в кабинета на премиера и да се видят. Всичко отива при тези двама души. Могат спокойно да викнат Демерджиев и той да ги разкрие с блестящия си детективски ум“, допълни лидерът на ДПС.

Борисов: ГЕРБ ще бъде опозиция

Коментар направи и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той заяви, че партията му няма да участва в бъдещи неравнопоставени коалиционни договорености, при които политиките ѝ не са представени.

„ГЕРБ повече в сглобки и коалиции, без да е доминиращата партия, без нашите десни, центристки, консервативни програми и политики да бъдат включени, няма да участва“, заяви Борисов.

Той определи като основни задачи пред премиера осигуряването на сигурността на страната и овладяването на цените.

„Премиерът има две основни задачи в момента. Да осигури сигурността на страната, защото потапят кораби в Черно море, и да овладее цените, които отидоха в космоса“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов заяви, че е изненадан от тона на Радев, тъй като двамата са разговаряли по телефона и са участвали заедно в заседание на Консултативния съвет по национална сигурност.

По думите му протестът, за който говори премиерът, не е бил организиран от ГЕРБ.

„Явно заради един протест, който пък изобщо не е и организиран от нас, се търси една подходяща дъвка – Борисов – Пеевски“, коментира той.

ГДБОП и ДАНС удариха община Сунгурларе заради обществени поръчки, задържаха

Борисов отрече да поддържа контакт с Пеевски

Лидерът на ГЕРБ отрече да поддържа контакт с Делян Пеевски.

„С колегата не съм се чувал от месеци, камо ли да се виждам, за да ни слагат в един пакет. Всяка партия си е за нея си. По-скоро аз се разпознавам в думите за арогантното говорене. Не считам, че опозицията в наше лице говори арогантно. Ако арогантно е да кажеш, че от 2 лв. нафтата е станала 2,20 евро, тогава разбирам“, заяви Борисов.

По повод думите на Радев за политическите „сглобки“ той припомни участието на ГЕРБ в управленски договорености с „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

„Изпълнихме си дълга към държавата. Загубихме си половината последователи именно от такива сглобки и коалиции. Сега ще бъдем опозиция“, заключи Борисов.