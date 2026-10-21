Свят

Задържаха бившия шеф на Унгарската национална банка Дьорд Матолчи

Той е заподозрян в икономическа измама, причинила значителни финансови загуби, и използване на фалшив частен документ

Василена Василева Василена Василева

21 октомври 2026, 11:59
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Б ившият управител на Унгарската национална банка Дьорд Матолчи е бил задържан рано сутринта на 21 октомври заедно с други лица във връзка с разследване на дейността на институцията по време на неговото управление. Това съобщи унгарският новинарски сайт „Телекс“, позовавайки се на адвоката му Пал Батки.

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По думите на защитника Матолчи е заподозрян в икономическа измама, причинила значителни финансови загуби, както и в използване на фалшив частен документ. Пред „Телекс“ адвокатът уточни, че разпитът на клиента му в качеството на заподозрян се очаква да се състои по-късно през деня.

Според информацията на унгарската медия Матолчи е бил отведен от разследващите в Централната следствена прокуратура. Задържани са и други лица, сред които адвокат, който редовно представлява компании на сина му Адам Матолчи, както и ръководител на дружество, свързано с него.

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Унгарската прокуратура съобщи, че се извършват координирани следствени действия на няколко места в рамките на разследване за предполагаемо неправомерно управление на средства, причинило особено големи финансови щети. В операцията участват прокурори и служители на различни правоохранителни структури.

По информация на „Телекс“ разследващите действия са част от по-широкото разследване на дейността на централната банка и свързаните с нея фондации. Прокуратурата не предостави подробности за конкретните действия срещу Матолчи в първоначалното си съобщение.

По-късно новината беше разпространена и от международната информационна агенция Reuters и Euronews.

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  • Разследване за стотици милиарди форинти

Случаят е свързан с продължаващото разследване на инвестиции и финансови операции, извършвани чрез фондации, създадени от Унгарската национална банка по време на управлението на Матолчи.

Той ръководеше централната банка от 2013 г. до март 2025 г. Разследването се задълбочи след доклади на Държавната сметна палата на Унгария от март 2025 г., в които бяха посочени проблеми при управлението на активи на фондацията „Палас Атене Домус Мерити“ (PADME) и свързаното с нея дружество за управление на активи.

Според данните на одитния орган дружеството е управлявало активи за близо 500 милиарда форинта, от които 407 милиарда форинта са били публични средства. Одиторите установиха съмнения за престъпления и подадоха сигнал до прокуратурата.

През май 2026 г. Reuters съобщи, че унгарските власти са иззели средства и ценни книжа на стойност около 92 милиарда форинта, или приблизително 300 милиона долара, в рамките на разследване за пране на пари, свързано с фондациите на централната банка.

Към онзи момент разследването обхващаше 97 физически лица, 36 компании и 11 фонда за дялови инвестиции. Прокурорите и полицията бяха извършили претърсвания в помещения на 17 юридически лица и бяха иззели документи и данни.

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  • Матолчи отрича отговорност за дейността на фондациите

Бившият управител на централната банка е заявявал, че институцията не е имала законови правомощия да се намесва в дейността на фондациите и инвестициите им, тъй като те са действали самостоятелно.

През септември 2026 г. Матолчи беше разпитан и по отделен случай, свързан с предполагаема злоупотреба със служебно положение. Разследването засяга твърдения, че служители на банковия надзор в централната банка са оказвали натиск върху унгарска банка с австрийска компания майка през 2023 г. Тогава той се яви по призовка и напусна разпита без да бъде задържан. Жалбата му срещу повдигнатото подозрение впоследствие беше отхвърлена от прокуратурата.

Редактор: Василена Василева
Източник: Telex, Reuters, Euronews    
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