Икономисти: МРЗ от 660 евро е разумна, протестите няма да доведат до резултат

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Минимална работна заплата от 660 евро е разумно ниво на увеличение за следващата година, а протестите няма да доведат до резултат. Това заяви икономистът от ЕКИП Георги Вулджев в ефира на NOVA.

По думите му параметрите за минималната работна заплата са били известни още през лятото и е било ясно, че тя ще бъде към долната граница. Вулджев смята, че промененият механизъм за определяне на МРЗ е по-добър от предишния.

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Дефицит от 4,5% и неясни разходи

Бюджетният дефицит, който предлага кабинетът, е 4,5%, което е по-малко спрямо предходния бюджет, посочи икономистът Никола Филипов. Икономическият растеж е заложен на 2,5%, което е спад спрямо очакванията за тази година, а инфлацията – на 4%.

Филипов отбеляза, че не е ясно какви ще бъдат разходите в бюджета. Той обясни още, че всяко увеличение на МРЗ води до увеличение на дефицита. Вулджев също подчерта, че за бюджета важно ще бъде какви ще са разходите.

По-висока данъчна тежест, по-малко инвестиции

Според Филипов, когато данъчната тежест се увеличава, приходите намаляват. По думите му това се случва и у нас, а резултатът ще бъде намаляване на инвестициите и свиване на бизнеса.

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Вулджев посочи, че капиталовите разходи изостават, което показва, че страната ни не прави достатъчно инвестиции.

Свръхпечалбата: наказание или буфер за цените

Двамата икономисти изразиха различни позиции по темата за облагането на печалбата. Според Филипов по този начин се наказват добре работещи компании, което може да доведе до нежелание за инвестиции и до укриване на данъци.

Вулджев е на мнение, че свръхпечалбата на търговските вериги може да се използва като буфер, за да бъдат цените по-стабилни.