Лавров подкрепя Техеран, но печели ли и Русия от кризата между САЩ и Иран?

Р уският външен министър Сергей Лавров обеща подкрепата на Москва за Иран по време на срещите си с иранския си колега Абас Арагчи и президента Масуд Пезешкиан в Техеран в понеделник.

Във вторник Арагчи написа в социалната мрежа X: „Никога в историята ни Иран и Русия не са работили толкова тясно заедно, колкото сега.“

Hosted FM Lavrov for timely talks in Tehran. We covered everything from Europe to West Asia, including Lebanon, Palestine, Ukraine and Yemen. Also focused on expansion of economic and nuclear cooperation. Never in our history have Iran and Russia worked as closely as now. https://t.co/aGjhD1gAF3 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 20, 2026

Позицията на Русия обаче не е еднозначна.

Войната срещу Иран, започната от САЩ и Израел на 28 февруари, доведе до повишаване на цените на петрола и донесе неочаквани приходи на Москва. Междувременно Вашингтон облекчи санкциите върху руските енергийни ресурси, за да понижи цените на горивата, един от основните поводи за недоволство сред американските потребители, които скоро ще гласуват на междинните избори в САЩ.

Колко близки са отношенията между Москва и Техеран и иска ли Русия наистина кризата между САЩ и Иран да приключи? Ето какво трябва да знаете.

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Защо Лавров посети Техеран точно сега?

За да укрепи партньорството между двете страни във военно време и да повлияе върху развитието на събитията след края на конфликта.

Надер Хашеми, доцент по политиката на Близкия изток в университета „Джорджтаун“, заяви пред „Ал Джазира“ , че при положение че и двете държави водят войни, „основният мотив на Лавров е да укрепи този съюз“.

По думите му целта е всяка от страните да подпомогне постигането на военните цели на другата: „Русия срещу Украйна, Иран срещу Съединените щати“.

Хашеми обаче смята, че основната причина за посещението е разпадането на досегашния регионален ред в Близкия изток след американско-израелската атака. Москва иска да има думата при изграждането на новия ред, който ще го замени.

„Подозирам, че тук има и по-дългосрочен план“, заяви той.

Източник: БТА

Колко близки са Русия и Иран?

Двете държави имат стратегическо партньорство, но договорът им не стига до създаването на военен съюз.

През януари 2025 г. Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписаха в Москва договор за всеобхватно стратегическо партньорство със срок от 20 години.

Споразумението влезе в сила през октомври същата година. За разлика от договора на Русия със Северна Корея обаче то не съдържа клауза за взаимна отбрана.

Отношенията между Москва и Техеран се задълбочиха след пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г. Иран предостави технологии за дронове „Шахед“, които позволиха на Русия да разработи собствен вариант на тези безпилотни апарати.

През 2024 г. Вашингтон обвини Техеран и в доставка на балистични ракети за Русия.

По време на посещението си в Техеран Лавров заяви, че руските специалисти, напуснали иранската атомна електроцентрала „Бушер“ след тежките щети, нанесени при американски удари, постепенно ще се завърнат.

Близките отношения между двете държави не остават незабелязани и от останалите страни в региона.

В неделя Лавров беше в Бахрейн за среща в рамките на стратегическия диалог между Русия и Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ). Представителите на държавите членки призоваха Москва да използва влиянието си върху Техеран, за да насърчи „сериозен диалог“ и да съдейства за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, стратегическия морски път в Персийския залив, който Иран на практика затвори малко след началото на войната по-рано тази година.

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Помага ли Русия на Иран във войната срещу САЩ?

Не и открито.

Руското външно министерство осъди действията на САЩ и Израел, определяйки ги като „незаконна агресия“, но Москва не се е намесила военно в конфликта.

Американски медии, позовавайки се на разузнавателни доклади, съобщиха, че Русия и Китай са предоставили на Иран сателитни изображения и компоненти за оръжия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли тези информации.

Как Русия се възползва от войната между САЩ и Иран?

В значителна степен.

След като Иран на практика затвори Ормузкия проток, през който в мирно време преминава една пета от световните доставки на петрол и природен газ, цената на суровия петрол сорт „Брент“ се повиши от около 72 долара за барел до максимум от 120 долара през март и април.

Във вторник „Брент“, международният бенчмарк за цените на петрола, се търгуваше на цена над 109 долара за барел.

Според изчисления на „Ройтерс“ до април приходите на Русия от най-големия ѝ данък върху петрола са се увеличили приблизително двойно, достигайки около 9 млрд. долара. Това се дължи на купувачи, които са преминали към руски доставки, след като са загубили достъп до петрол от Персийския залив.

От март насам Министерството на финансите на САЩ издава специални разрешения, позволяващи продажбата на руски петрол, който вече е натоварен на танкери в морето. Този месец Вашингтон временно освободи руския дизел от санкции до април 2027 г.

В петък Тръмп преустанови действието на наскоро приети санкции срещу Русия и купувачите на руски петрол и газ. Решението предизвика възмущение сред членове на собствената му Републиканска партия, които подкрепиха законопроекта за санкциите.

В неделя американският президент заяви, че не иска „глупаво да отблъсне Русия от масата за преговори“ за Украйна.

„Кремъл използва тази възможност, за да сближи руските и американските интереси по отношение на Украйна и да се опита да спре продължаващите украински атаки срещу руски рафинерии“, заяви пред „Ал Джазира“ Джон Лоу, асоцииран сътрудник в програмата за Русия и Евразия на института „Чатъм хаус“ и старши научен сътрудник в Центъра за нови евразийски стратегии.

„Това доведе до влошаване на отношенията между Тръмп и Зеленски, което отговаря на интересите на Москва, защото противопоставя американската политика на европейската политика по отношение на Украйна“, добави той.

Президентите на Иран и Русия, Масуд Пезешкиан и Владимир Путин по време на среща на върха на ОНД, Туркменбаши, 08.10.2026 г. Източник: БТА

Иска ли Русия наистина войната между САЩ и Иран да приключи?

Засега изглежда, че Русия има всички основания да желае противопоставянето между Вашингтон и Техеран да продължи.

Според Лоу Москва „се възползва от по-високите цени на петрола и от недостига на дизел, който е подтикнал Тръмп да облекчи санкциите и да позволи на Русия да доставя дизелово гориво на американския пазар“.

Никита Смагин, анализатор на ролята на Русия в Близкия изток, заяви пред „Ал Джазира“ в понеделник, че макар Москва несъмнено да има известен интерес конфликтът да продължи, в крайна сметка вероятно не желае той да ескалира, тъй като последствията биха могли да бъдат непредвидими.

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Може ли Русия да бъде ефективен посредник във войната между САЩ и Иран?

Москва поддържа контакти с всички страни, въвлечени в конфликта. Според Хашеми това ѝ дава предимство пред Вашингтон.

Голяма част от региона е засегната от войната, след като Иран предприе удари срещу американски военни обекти и енергийна инфраструктура в държави, на чиято територия има американско военно присъствие. Сред тях са Бахрейн, Кувейт, Оман, Йордания и Обединените арабски емирства.

Хашеми смята, че Русия е „в изключително добра позиция да оформи бъдещия нов регионален ред в Близкия изток“, тъй като е „голяма сила, която поддържа преки дипломатически отношения с всички страни в региона“.

„Съединените щати не могат да претендират за същото, защото нямат отношения с Иран“, заяви той.

Путин вече е изпълнявал ролята на посредник в контактите с Вашингтон. На 9 октомври той заяви, че по време на телефонен разговор с Тръмп е предал позицията на Иран относно прекратяването на конфликта.

Хашеми обаче не смята, че „Тръмп разчита на Путин да му помогне да разреши войната с Иран“.

По думите му политиката на американския президент спрямо Техеран се определя „преди всичко от личните особености и непредсказуемостта на самия Тръмп“, а след това от отношенията му с Израел. Това влияние се отразява и чрез близки до президента съветници, сред които Джаред Къшнър, Стив Уиткоф и Майк Уолц, посланикът на САЩ в ООН.

Въпреки това, предвид факта, че Тръмп е „затънал в блато“, Хашеми добави: „Подозирам, че между Русия и Съединените щати се водят интензивни разговори.“

Възможно е те да достигнат кулминацията си на евентуална тристранна среща на върха.

Миналия месец Кремъл съобщи, че Путин и Тръмп са обсъждали възможността да се срещнат с китайския президент Си Дзинпин, за да разговарят за войната в Украйна по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън през ноември. Белият дом обаче не е потвърдил дали Тръмп ще присъства.

Ако срещата за Украйна се състои, Хашеми подозира, че „войната с Иран също ще бъде част от дискусиите“. Според него Тръмп може да потърси съдействие от Китай и Русия, за да разбере „дали има възможност те да му помогнат да договори край на войната“.

Владимир Путин и Ебрахим Раиси Източник: БТА

Какво следва?

В понеделник Лавров заяви, че Москва очаква Пезешкиан да присъства на срещата на върха на Форума на страните износителки на газ, която ще се проведе в руската столица в края на октомври.

Междувременно американските и иранските сили продължават да се борят за контрол над Ормузкия проток в навечерието на междинните избори в САЩ на 3 ноември.

Тръмп заплаши, че „скоро ще довърши започнатото“ в Иран. Арагчи му отговори с думите: „И ние имаме недовършена работа.“