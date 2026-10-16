Парите ни

Колко струва зимнината тази година

Лютеницата и киселите краставички излизат по-изгодно от туршията, а карфиолът натоварва най-много бюджета

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

16 октомври 2026, 13:30
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Домашната царска туршия излиза ориентировъчно около 2 евро за килограм тази есен, без да се броят бурканите и останалите разходи по приготвянето. Това показва проверка на екипа на NOVA NEWS на Женския пазар в София.

Цените на някои зеленчуци остават сравнително достъпни, докато други сериозно натоварват семейния бюджет. Сред най-търсените продукти в момента са карфиолът, камбите, морковите и зелените домати, както и червените и зелените чушки. Търговците очакват до около десет дни да започне и по-активното търсене на зеле.

Сметката за царската туршия

Царската туршия, известна още като мешана, е сред най-предпочитаните рецепти през сезона. Традиционно за нея се използват четири основни зеленчука – камби, карфиол, моркови и зеле.

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При равни количества от четирите зеленчука туршията излиза средно около 1,75 евро за килограм. С добавянето на оцет, сол, захар и подправки ориентировъчната стойност достига 2 евро за килограм.

Цените на Женския пазар

Зелето е сред най-евтините продукти, а карфиолът – сред най-скъпите. Цените варират в зависимост от сергията и качеството.

Карфиолът се продава между 2,50 и 3 евро за килограм, а червените камби – около 2 евро, като при някои търговци стигат до 2,50 евро. Морковите струват приблизително 1,50 евро, а зелето – между 60 и 80 евроцента за килограм.

Зелените чушки се предлагат за около 80 евроцента за килограм, а червените – между 1,20 и 1,50 евро. При един от търговците чушките за лютеница са по 1,60 евро. Корнишоните струват приблизително 2,60 евро, а крушите за сладко и компот – около 2,50 евро за килограм.

Според търговците тази есен лютеницата, кьопоолуто и киселите краставички могат да бъдат по-бюджетен вариант от някои видове туршия, тъй като чушките са доста по-евтини.

„Три евро за килограм е прекалено много“

За част от потребителите цените вече са твърде високи, като най-много недоволство предизвиква карфиолът. Други признават, че все по-често избират готовата консервирана туршия, защото според тях излиза по-евтино.

Въпреки това традицията остава жива и част от купувачите вече са напълнили първите буркани – със смлени домати, печени чушки, зелен фасул и кьопоолу. Освен зеленчуци, на пазара се търсят и сезонни плодове за сладка и компоти, като сливи и круши.

Търговците: от „поносими“ до „всичко стана по две“

Въпросът дали зимнината излиза по-скъпо тази година разделя и купувачите, и търговците. Една от купувачките е категорична, че разходите са станали няколко пъти по-високи.

Дългогодишен търговец, който работи на пазара от 30 години, смята, че цените са си същите и са поносими. Негов колега е на противоположното мнение и свързва поскъпването с въвеждането на еврото: „Всичко стана по две“, казва той.

Част от купувачите продължават да държат най-вече на произхода и качеството и търсят български продукти. Така първият сезон на зимнината след въвеждането на еврото започва с разнопосочни оценки за цените, а изборът между домашни буркани и готови продукти все повече зависи от възможностите на семейния бюджет.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: NOVA    
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