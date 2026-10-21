Свят

„Това би било лоша идея“: Посланикът на САЩ в Белгия Бил Уайт предупреди за задействането на Член 5 от НАТО при атака срещу съюзник

Посланикът на САЩ в Белгия Бил Уайт заяви, че Вашингтон няма да се поколебае да действа при активиране на чл. 5 от Вашингтонския договор при нападение срещу член на Алианса. Той призова за време за мирните преговори на Тръмп за Украйна

21 октомври 2026, 12:34
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А мериканският президент Доналд Тръмп не взема страната на Русия. Той просто иска мирът да настъпи възможно най-бързо. Това заяви посланикът на САЩ в Белгия Бил Уайт във вторник вечерта в политическото токшоу „Terzake“ („По същество“) по белгийската телевизия VRT: „Той е внимателен в това да не критикува нито една от двете страни“.

(Във видеото: Зеленски се срещна с Уиткоф и европейски лидери в опит за прекратяване на войната в Украйна)

Уиткоф пристигна в Русия: Ще успее ли САЩ да договори мир с Путин?

Уайт заяви, че Русия наистина е нападнала Украйна, но той не иска да нарече руския президент Владимир Путин „агресор“:

„Тук се води война, от която никой не печели, и убийствата трябва да спрат. Искам да помоля хората да дадат малко време на Тръмп. Вярвам на президента, че той ще се справи с това“.

В момента специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф води преговорите между Русия и Украйна. Посланик Уайт го нарече добър приятел, когото познава от 30 години: „Той е един от най-добрите дипломатически бизнесмени, които познавам. Никой не е толкова близък до американския президент, колкото той. Фактът, че той в момента води разговора със Зеленски, означава, че Тръмп иска да постигне напредък в този мирен процес“.

Благодарност към правителството на Де Вевер

В разговора в „Terzake“ Бил Уайт благодари и на белгийското федерално правителство, водено от премиера Барт Де Вевер, за финансовата подкрепа за Украйна.

Преговори за Украйна: Уиткоф заминава за Норвегия, след това ще се срещне с Путин

По думите на американския посланик в Белгия, неговата страна все още има доверие в Европа и НАТО:

„Съединените щати ще помогнат на страна членка в случай на задействане на член 5, ако това бъде поискано. Тръмп също е казвал това неколкократно. Настоятелно бих посъветвал никоя страна да не нападна държава от НАТО. Това би било лоша идея“.

Тръмп призова Украйна да сключи споразумение за край на войната с Русия

Член 5 от Договора за НАТО гласи, че въоръжено нападение срещу държави членки в Европа или Северна Америка се счита за атака срещу целия Северноатлантически съюз. В този така наречен „случай на колективна отбрана“ останалите държави от НАТО оказват военна подкрепа на атакуваната страна или страни.

Ключова среща в Санкт Петербург

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф пристигна в сряда в Санкт Петербург, Русия, където ще разговаря с руския президент Владимир Путин. Целта на срещата е да се придвижат напред предложенията за прекратяване на войната в Украйна и да се проправи път към по-широки преговори.

Уиткоф: В преговорите за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши

След срещата на върха с украинския президент Володимир Зеленски в Норвегия във вторник Уиткоф продължи интензивната си дипломатическа обиколка, като пристигна на летище „Пулково“ в Санкт Петербург. Там той беше посрещнат от пратеника на Кремъл Кирил Дмитриев, показват снимки, изпратени на CNN.

Кой е посланик Бил Уайт?

Бил Уайт (Уилям Брайън Уайт) е американски дипломат, бизнесмен и филантроп. Преди да заеме дипломатическия си пост в Брюксел, той е дългогодишен президент и главен изпълнителен директор на известния музеен комплекс за военна история Intrepid Sea, Air & Space Museum в Ню Йорк, изграден на легендарния самолетоносач от Втората световна война.   

Тръмп е "извънредно разочарован" от Русия и Украйна

Уайт е познат и с мащабната си благотворителна дейност начело на фондацията Intrepid Fallen Heroes Fund, подпомагаща семействата на загинати и ранени американски военнослужещи, заради която е удостоен с италианския орден Cavaliere della Repubblica Italiana и отличия от Военноморските сили на САЩ.

След като години наред е активен поддръжник на Демократическата партия, след 2016 г. той прави категоричен завой и се превръща в един от ключовите дарители и съюзници на Доналд Тръмп, който го номинира за посланик на САЩ в Белгия.  

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